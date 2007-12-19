edvardd написав:на самом деле Х-22 не перехватываются, они гиперзвуковые...и у Х-22 радиус отклонения 5 км...
Писали, що рф вже випустила по нам 210 таких ракет, з них жодної не було збито, тому що немає таких можливостей. Постає логічне питання: і шо? В усьому світі немає протидії цим ракетам? Чого чекаємо?
Полет ракеты к цели на высоте 22,5 км с разгоном до 3,5 мах. Пикирование на цель с углом 56 градусов, двигатель работает до столкновения, разгон до 5 мах. Теоретически С-300 может достать по высоте и может сбить на встречных курсах, но вероятность близка к нулю. С-300 не расчитана на перехват целей со скоростями более 2800 км/ч и догнать с задней полусферы не может.
Основной способ борьбы - уничтожение самолетов-носителей до рубежа пуска. С головками ПСИ (по координатам) пуск КР возможен с максимальной дальности 600 км, не входя в зону поражения нашего ПВО. Таких головок выпускалось мало.
Большинство ракет имеют головки ПГ - по большим радиоконтрастным подвижным целям типа авианосцев. С этой головкой дальность пуска ограничена возможностью заквата цели на автосопровождение и не превышает 340-320 км на высотах самолета более 10 км. С уменьшением высоты насителя дальность захвата цели значительно уменьшается. При пуске по городу ракета не сможет выделить конкретную цель и пойдет в зону более яркой засветки, которой в городе будет плотная застройка высотных зданий. Но судя по дальности пуска по Днепру использовали ПСИ. ПГ могли использовать по мосту в Затоке.
edvardd написав:на самом деле Х-22 не перехватываются, они гиперзвуковые...и у Х-22 радиус отклонения 5 км
Незабаром Україна отримає 2 ЗРС NASAMS. Для них ракета Х-22 – теж складна ціль, так як вона більшу частину траєкторії летить на висоті 22,5 км та швидкості до 4,6М. Тобто на маршевій ділянці її збити з NASAMS неможливо. Але Х-22 при атаці починає зниження на відстані до 60 км та пікірує з кутом 30 град. У момент атаки її швидкість становить до 2-2,4 Мах, тобто є можливість її знищення на зустрічних курсах. У той же час РЛС NASAMS помітить Х-22 задовго до того, як вона потрапить у зону враження. Тобто, NASAMS може бути використаний для перехоплення Х-22, але лише на зустрічних курсах та не з дуже великою гарантією. До того ж ЗРС має бути поблизу об'єкту, який Х-22 атакують. ...ракети Х-22 та Х-32, якими рашисти били по Кременчуку та Сергіївці
Спасибо цифры красивые, но тогда чем они собираются наступать, одним мясом и артой? А что так можно.
21.07.2022 ... За оцінкою Military Balance (Міжнародного інституту стратегічних досліджень), збройні сили росії на початок 2022 року мали на озброєнні своїх військових частин 3300 бойових танків, які майже усі застосовувались у війні проти України. Це були переважно сучасні, або модернізовані радянські танки: Т-72 (650 од), Т72-Б3 (1770 од), Т-80 (360 од), Т80-БВМ (190 од), Т-90 (360 од).
За даними міжнародних військових експертів, у росії на початок цього року на базах зберігалося ще 10 090 танків: Т-72 (7000 од), Т-80 (3000 од), Т-90 (90 од). Частину з цих бойових машин вже зняли зі зберігання та поставили у війська. Усі одразу зняти неможливо – це дуже трудомісткий процес, який вимагає багато часу та чималих ресурсів. Втім, він вже розпочався.
Є ще третя категорія танків, які знаходяться на консервації. Це переважно застарілі радянські танки, які можуть знаходитися у непридатному до застосування стані. Зняти їх з консервації та використати у війні ще складніше, до того вони не мають сучасного озброєння та захисту, приборів наведення та засобів зв’язку. Проте, їх дуже багато.
За оцінкою The Military Balance, приблизно 17300 одиниць: Т-55 (2800 од), Т-62 (2500 од), Т-64 (2000 од), Т-72 (7000 од), Т-80 (3000 од). І їх теж почали розконсервовувати та використовувати на фронті.
Отже, виходить, що загалом у росії на початок року було більше 30 тисяч танків, а наразі залишається ще майже 29 тисяч!
Підкреслюю, що частина з тих, що були законсервовані та зберігалися на арсеналах чи базах, ніколи не зможуть з них виїхати через свій технічний стан. Вони перетворились на металобрухт. Адже зберігання будь-якої військової техніки, це доволі складний та витратний процес.
Проте, частина все ж таки зможе виїхати і виїжджає. ...
Более новые статьи не искал, т.к. не вижу смысла тратить на это время.
росіяни десь 2-3 роки до війни витягали найкраще зі складів з модернізацією до Т-72Б3, а іноді і просто поставляли Т-72А 70-х років без модернізації. За рік могли витягати кілька сот танків. Цей темп не пришвидшиться через війну - бо ще масово доведеться ремонтувати танки з фронту. А бронетанкові заводи-це не лише танки, це ще і САУ, які будуть ремонтуватися в першу чергу (2С19 має ходову від Т-80 та двигун від Т-72). І бронетанкових заводів в РФ менше аніж на Україні. Зробити танк з двигуна, корпусу та башти, що зберігалися окремо з іржавою гарматою, які 30-50 років (у випадку якихось Т-55) зберігалися на відкритому повітрі в педерації будуть не взмозі. Ще додам про ембарго на електроніку, бо в танку якось і стабілізатор має працювати і разіозв'язок/навігація і нічний приціл і багато що іншого.
Amethyst написав:Незабаром Україна отримає 2 ЗРС NASAMS. Для них ракета Х-22 – теж складна ціль, так як вона більшу частину траєкторії летить на висоті 22,5 км та швидкості до 4,6М. Тобто на маршевій ділянці її збити з NASAMS неможливо. Але Х-22 при атаці починає зниження на відстані до 60 км та пікірує з кутом 30 град. У момент атаки її швидкість становить до 2-2,4 Мах, тобто є можливість її знищення на зустрічних курсах. У той же час РЛС NASAMS помітить Х-22 задовго до того, як вона потрапить у зону враження. Тобто, NASAMS може бути використаний для перехоплення Х-22, але лише на зустрічних курсах та не з дуже великою гарантією. До того ж ЗРС має бути поблизу об'єкту, який Х-22 атакують
Тут проблема в тому, що звичайна зенітна ракета може підірватися близько до Х-22, нанести її ураження, але імовірність детонації б/ч при цьому - невисока. В США для таких ракет перехоплювачі +- подібні до перехоплювачів балістичних ракет - кінетичних, які безпосередньо зіштовхуються з перехоплюваною ракетою на зустрічному курсі. Але ці перехоплювачі зазвичай морського базування - всякі SM3, SM6, або спеціальна модифікація Петріота.
Amethyst написав:Незабаром Україна отримає 2 ЗРС NASAMS. Для них ракета Х-22 – теж складна ціль, так як вона більшу частину траєкторії летить на висоті 22,5 км та швидкості до 4,6М. Тобто на маршевій ділянці її збити з NASAMS неможливо. Але Х-22 при атаці починає зниження на відстані до 60 км та пікірує з кутом 30 град. У момент атаки її швидкість становить до 2-2,4 Мах, тобто є можливість її знищення на зустрічних курсах. У той же час РЛС NASAMS помітить Х-22 задовго до того, як вона потрапить у зону враження. Тобто, NASAMS може бути використаний для перехоплення Х-22, але лише на зустрічних курсах та не з дуже великою гарантією. До того ж ЗРС має бути поблизу об'єкту, який Х-22 атакують
Тут проблема в тому, що звичайна зенітна ракета може підірватися близько до Х-22, нанести її ураження, але імовірність детонації б/ч при цьому - невисока. В США для таких ракет перехоплювачі +- подібні до перехоплювачів балістичних ракет - кінетичних, які безпосередньо зіштовхуються з перехоплюваною ракетою на зустрічному курсі. Але ці перехоплювачі зазвичай морського базування - всякі SM3, SM6, або спеціальна модифікація Петріота.
Так, ЗКР націлен тільки на знешкодження корпусу і засобів керування повітряної цілі, нейтралізація БЧ можлива тільки випадково. В той же час ПІМ БЧ Х-22 налаштован на фугасну дію
«Коротко о ситуации в стране...» Все это всего лишь очередная пьеса людей, которые хотят закрепить свою власть навечно и лишить всех других, которые не входят в их стаю, и их потомков возможности когда-либо жить человеческой жизнью. Лариса Якубова
Речь идет об уничтожении человека как сущности не только биологической, но и духовной и интеллектуальной.
вопрос духовности риторический-у каждого периода истории была "своя духовность"
интеллектуальный потенциал "загального людства" на территории совка начал падать с середины 70х, те кто сообразил это в 93-95 живут размеренной жизнью пенсионеров в США, Швейцарии, Франции и тд . там о них мало кто знает (или знал какого-небудь профессора , выходца из СССР) возможно у них был большИй потенциал в рф, однако все-равно закончилось бы очередным изобретением в области убийства (кроме оружия никогда толком ничего не изобретали, или прикладная к оружию область) отдельные исключения не в счет.
Речь идет о том, чтобы загнать и россиян, и всех русскоязычных в гетто
можно подумать, что иные национальности не в гетто, в гетто и давно, еще с Болотной(2012)
настолько бедны интеллектуально, духовно и культурно, чтобы не замечать примитивизма, злобы, ненависти, ханжества, лицемерия, подлости, низости и ежесекундного вранья воров в законе, блатных, которые претендуют на мировое господство
это уже давно стало реальностью-лет 20 минимум, просто еще в конце 90х менты/прокуроры/фсбники победили бандитов из опг 90-х(и стали главными бандитами в стране) я о этом говорил с русскими в 2004-2010 (отвечали, что народу пофиг кто бандит, главное зарплата растет с каждым годом)
Вот за это и борется коллективный Путин. При этом все это прикрывается словами о растленности западной цивилизации, о ее бездуховности
путин обиделся еще в 2006 что его не приняли в мировую элиту(после убийства Литвиненко уже не у кого в цивилизованном мире не было в сомнении в основном заказчике уьийства Анны Политковской) все разведки мира знают -кто бандит, а кто нет (тоже самое относилось к Юле Тимошенко и к Януковичу), а то, что их где-то принимали -это попытка мирового общества даже путем "подхалимажа" вернуть "преступников типа пуйла" в лоно цивилизации
19 груд. 2007 р. — Американский журнал Time назвал президента России Владимира Путина "персоной года" за стабильность и восстановление статуса своей страны
в Мюнхенской речи 16 лет назад путин протестовал против однополярного мира, где гегемоном был США он
упрекнул Соединенные Штаты в том, что они, доминируя в мировом сообществе, проводят политику, руководствуясь только своими интересами. Путин назвал такой миропорядок "однополярным миром".
"Это мир одного хозяина, одного суверена. И это в конечном итоге губительно не только для всех, кто находится в рамках этой системы, но и для самого суверена", - сказал он.
лысый бункерный дед 15 лет копил силы, чтобы показать штатам "кузькину мать", к сожалению (для нас) выбор шизофреника пал на Украину
дворцы и яхты вряд ли нужны пуйлу, а скорее его окружению, чтобы воровать бюджет ...
если бы ему были реально нужны дворцы-он был еще лет десять строил дворцы для себя (детей и внуков), и учитывая рабский менталитет население рф (как минимум 100млн рабов), то у него не было бы никаких проблем сохранить и передать власть по наследству лет на 40-50
вся проблема лежала даже не в плоскости расширения НАТО, а в том, что со мнением страны-бензоколонки никто не считался...14 стран из 30 стали членами НАТО после 1998 года (это все страны бывшего ссср или зоны влияния ссср) и еще 2 страны почти вошли (Финляндия и Швеция), путин должен был смириться с этим? но он воспринял это как недружественные действия против рф (скорей против себя лично) идиотская позиция кацапов-война в Приднестровье, Абхазии, Таджикистане, Чечне, Украине(2014)-это "наш внутрений конфликт"-типа когда муж бьет жену/детей/родителей
к сожалению, весь огромный западный мир виновен в позиции "невмешательсвта во внутренние интересы рашки" (боязнь применения ЯО и боязнь потерять персональную скидку в газовом контракте?) и сегодня позиция Германии особенно подло диссонирует с той же Британией. Согласен с Зеленским, что пройдут десятки лет-Украинский НАРОД всегда будет помнить , кто и как помогал в самые трудные времена.