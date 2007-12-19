Додано: Нед 15 січ, 2023 13:40

vitaliian написав: ​«Коротко о ситуации в стране...»

Все это всего лишь очередная пьеса людей, которые хотят закрепить свою власть навечно и лишить всех других, которые не входят в их стаю, и их потомков возможности когда-либо жить человеческой жизнью.

Лариса Якубова



Речь идет об уничтожении человека как сущности не только биологической, но и духовной и интеллектуальной.

Речь идет о том, чтобы загнать и россиян, и всех русскоязычных в гетто



настолько бедны интеллектуально, духовно и культурно, чтобы не замечать примитивизма, злобы, ненависти, ханжества, лицемерия, подлости, низости и ежесекундного вранья воров в законе, блатных, которые претендуют на мировое господство

Вот за это и борется коллективный Путин. При этом все это прикрывается словами о растленности западной цивилизации, о ее бездуховности

19 груд. 2007 р. — Американский журнал Time назвал президента России Владимира Путина "персоной года" за стабильность и восстановление статуса своей страны

упрекнул Соединенные Штаты в том, что они, доминируя в мировом сообществе, проводят политику, руководствуясь только своими интересами. Путин назвал такой миропорядок "однополярным миром".



"Это мир одного хозяина, одного суверена. И это в конечном итоге губительно не только для всех, кто находится в рамках этой системы, но и для самого суверена", - сказал он.

вопрос духовности риторический-у каждого периода истории была "своя духовность"интеллектуальный потенциал "загального людства" на территории совка начал падать с середины 70х, те кто сообразил это в 93-95 живут размеренной жизнью пенсионеров в США, Швейцарии, Франции и тд . там о них мало кто знает (или знал какого-небудь профессора , выходца из СССР) возможно у них был большИй потенциал в рф, однако все-равно закончилось бы очередным изобретением в области убийства (кроме оружия никогда толком ничего не изобретали, или прикладная к оружию область) отдельные исключения не в счет.можно подумать, что иные национальности не в гетто, в гетто и давно, еще с Болотной(2012)это уже давно стало реальностью-лет 20 минимум, просто еще в конце 90х менты/прокуроры/фсбники победили бандитов из опг 90-х(и стали главными бандитами в стране)я о этом говорил с русскими в 2004-2010 (отвечали, что народу пофиг кто бандит, главное зарплата растет с каждым годом)путин обиделся еще в 2006 что его не приняли в мировую элиту(после убийства Литвиненко уже не у кого в цивилизованном мире не было в сомнении в основном заказчике уьийства Анны Политковской) все разведки мира знают -кто бандит, а кто нет (тоже самое относилось к Юле Тимошенко и к Януковичу), а то, что их где-то принимали -это попытка мирового общества даже путем "подхалимажа" вернуть "преступников типа пуйла" в лоно цивилизациив Мюнхенской речи 16 лет назад путин протестовал против однополярного мира, где гегемоном был США онлысый бункерный дед 15 лет копил силы, чтобы показать штатам "кузькину мать", к сожалению (для нас) выбор шизофреника пал на Украинудворцы и яхты вряд ли нужны пуйлу, а скорее его окружению, чтобы воровать бюджет ...если бы ему были реально нужны дворцы-он был еще лет десять строил дворцы для себя (детей и внуков), и учитывая рабский менталитет население рф (как минимум 100млн рабов), то у него не было бы никаких проблем сохранить и передать власть по наследству лет на 40-50вся проблема лежала даже не в плоскости расширения НАТО, а в том, что со мнением страны-бензоколонки никто не считался...14 стран из 30 стали членами НАТО после 1998 года (это все страны бывшего ссср или зоны влияния ссср) и еще 2 страны почти вошли (Финляндия и Швеция), путин должен был смириться с этим? но он воспринял это как недружественные действия против рф (скорей против себя лично)идиотская позиция кацапов-война в Приднестровье, Абхазии, Таджикистане, Чечне, Украине(2014)-это "наш внутрений конфликт"-типа когда муж бьет жену/детей/родителейк сожалению, весь огромный западный мир виновен в позиции "невмешательсвта во внутренние интересы рашки" (боязнь применения ЯО и боязнь потерять персональную скидку в газовом контракте?) и сегодня позиция Германии особенно подло диссонирует с той же Британией. Согласен с Зеленским, что пройдут десятки лет-Украинский НАРОД всегда будет помнить , кто и как помогал в самые трудные времена.