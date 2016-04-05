|
|
|
Напад росії і білорусі на Україну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Додано: Нед 15 січ, 2023 14:25
По хорошему Арестович должен был молчать пока не были более-менее железные основания, а не хайпануть как можно быстрее. Возможно, что он сделал это намеренно из-за других причин.
-
Howl
-
-
- Повідомлень: 5120
- З нами з: 08.03.18
- Подякував: 514 раз.
- Подякували: 950 раз.
-
- Профіль
-
2
1
Додано: Нед 15 січ, 2023 14:27
vitaliian написав: detroytred написав:
Віталліан
Ви там хоч натяк на вибачення в Арестовича почули?
Отож...
Вам бы что от его извинений полегчало? Подполковники перед сержантами не извиняются.
Да мова ж не про полегчало чи ні від вибачення?!
Я там вище трохи дописав.
-
detroytred
-
-
- Повідомлень: 25904
- З нами з: 23.02.09
- Подякував: 2129 раз.
- Подякували: 3241 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 15 січ, 2023 14:30
detroytred написав:
І про яку версію іпсошника на рашку можна казати, якщо в іпсошника апріорі нема задачі-мети оголошувати істину.
Він повинен казати виключно те, що потрібно довести слухачам.
кстати нет. Все время лгать можно только пуйлу.
От остальных хотят немного правды, в перемешку с тем, что хочет услышать сама аудитория. Аудитория хотела услышать что дом развалили украинские ПВО. Они это получили. Рейтинг Арестовича на РФ вырос.
Может станет там президентом. Ни одного украинского политика рус.сми не цитируют так часто как Арестовича. Может он им внешне нравится, после медведевых-лавровых хоть кто то похож на человека.
Я не люблю извинений, что бы не лгать в ответ, что извинения приняты.
Востаннє редагувалось vitaliian
в Нед 15 січ, 2023 14:36, всього редагувалось 2 разів.
-
vitaliian
-
-
- Повідомлень: 16291
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 2089 раз.
- Подякували: 2971 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 15 січ, 2023 14:34
GALeon написав: Игорь Алексеевич написав:
Обстріляти місто Дніпро надав наказ командир 52-го гвардійського важкого бомбардувального авіаційного полку Олег Тімошин.
Теперь ждём фото, как без головы лежат он и его родственники.
В Запоріжжі аналогічний виподак був у жовтні, але той хто віддав наказ і виконав ще з головою
В Израиле спец.службы уничтожали террористов, которые устроили теракт на Олимпиаде в течении 10 лет.
Диспетчера виновного в столкновении в небе груз.и пассажирского лайнера с детьми, один из родственников погибшего ребёнка убил этого диспетчера кажется через три года после трагедии. А вы хотите моментально побежать и уничтожить... Поверьте возмездие будет, но надо время...
-
Игорь Алексеевич
-
-
- Повідомлень: 6115
- З нами з: 13.09.09
- Подякував: 29 раз.
- Подякували: 679 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Нед 15 січ, 2023 14:35
vitaliian написав: detroytred написав:
І про яку версію іпсошника на рашку можна казати, якщо в іпсошника апріорі нема задачі-мети оголошувати істину.
Він повинен казати виключно те, що потрібно довести слухачам.
кстати нет. Все время лгать можно только пуйлу. От остальных хотят немного правды, в перемешку с тем, что хочет услышать сама аудитория. Аудитория хотела услышать что дом развалили украинские ПВО. Они это получили. Рейтинг Арестовича на РФ вырос. Может станет там президентом. Ни одного украинского политика рус.сми не цитируют так часто как Арестовича.
До чого тут - завжди брехати?
Завжди казати те, що треба!!!
Ну і 1000500%, що казати рашкованам у цьому випадку про збиття ракетою не те що не треба було, а це -- пряма диверсія по суті.
-
detroytred
-
-
- Повідомлень: 25904
- З нами з: 23.02.09
- Подякував: 2129 раз.
- Подякували: 3241 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 15 січ, 2023 14:36
Howl написав:По хорошему Арестович должен был молчать пока не были более-менее железные основания, а не хайпануть как можно быстрее. Возможно, что он сделал это намеренно из-за других причин.
По-хорошому його давно посадити треба
-
Faceless
-
- Модератор
-
- Повідомлень: 32586
- З нами з: 24.01.12
- Подякував: 1361 раз.
- Подякували: 7677 раз.
-
- Профіль
-
4
7
3
Додано: Нед 15 січ, 2023 14:38
detroytred написав:
1000500%, що казати рашкованам у цьому випадку про збиття ракетою не те що не треба було, а це -- пряма диверсія по суті.
я вас умоляю хоть вы не раздувайте роль Арестовиче в этой войне. Обычный пёс патрон, ставший знаменитым, потому что была такая вакансия.
-
vitaliian
-
-
- Повідомлень: 16291
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 2089 раз.
- Подякували: 2971 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 15 січ, 2023 14:40
detroytred написав:
Одвічний мій з Будівельником спір звідки починати - згори чи знизу...
Стандартний досвід людства
Більшість - завжди не права.
Тобто більшість вважає що є варіанти коли верхи можуть зробити покращення в той час коли низи не вважають за потрібне напрягатись....
А по суті
Всі революції( що буржуазні, що соціалістичні) були спровоковані низами...Низи спочатку вимагали перетворень і тоді у верхах знаходився той хто очолював курс до перетворень...
Ну спробував Петро перший якось змінити педерацію..і що? Пройшло 300 років - педераційники змінились?
А крім петра там був ще й катерина/микола/олександр/павло/микола/володя/йося/микита/льоня/михайло/боря/вова..... а моцкалики як були сволотою яка насилувала всіх до кого руки добирались..так і залишились тими ж насильниками і злодіями
-
budivelnik
-
-
- Повідомлень: 26088
- З нами з: 15.01.09
- Подякував: 258 раз.
- Подякували: 2916 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Нед 15 січ, 2023 14:42
budivelnik написав: detroytred написав:
Одвічний мій з Будівельником спір звідки починати - згори чи знизу...
Стандартний досвід людства
Більшість - завжди не права.
Тобто більшість вважає що є варіанти коли верхи можуть зробити покращення в той час коли низи не вважають за потрібне напрягатись....
А по суті
Всі революції( що буржуазні, що соціалістичні) були спровоковані низами...Низи спочатку вимагали перетворень і тоді у верхах знаходився той хто очолював курс до перетворень...
Ну спробував Петро перший якось змінити педерацію..і що? Пройшло 300 років - педераційники змінились?
А крім петра там був ще й катерина/микола/олександр/павло/микола/володя/йося/микита/льоня/михайло/боря/вова..... а моцкалики як були сволотою яка насилувала всіх до кого руки добирались..так і залишились тими ж насильниками і злодіями
І що з ними робити?
-
Investor_K
-
-
- Повідомлень: 8304
- З нами з: 21.12.09
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 817 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 15 січ, 2023 14:46
Faceless написав:
Howl написав:По хорошему Арестович должен был молчать пока не были более-менее железные основания, а не хайпануть как можно быстрее. Возможно, что он сделал это намеренно из-за других причин.
По-хорошому його давно посадити треба
Тут деякі досі не зрозуміли, що цей Арестович зробив...
По суті поставив владу та ППО-шників на розтяжку.
Тепер он Гнат заявляє про раніше помилкові оголошення. Коли Одеська ода (чи що там) вказує на посилання а ПВК Південь (29 червня 22).
Тобто тепер можна все навіть офіційне "помилковим" вважати...
Ну й Арестовича владі не шпуняти за оцей вчинок -- теж якось виглядає.
А шпуняти, щось не квапляться.
-
detroytred
-
-
- Повідомлень: 25904
- З нами з: 23.02.09
- Подякував: 2129 раз.
- Подякували: 3241 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: vitaliian
і 0 гостей
Модератори:
Faceless, Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|1488
|111095
|
П'ят 26 лис, 2021 09:18
Schmit
|
|6076
|478725
|
|
|1
|4613
|
Вів 05 кві, 2016 10:03
Bukka
|