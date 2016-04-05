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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 3293329432953296
Повідомлення Додано: Нед 15 січ, 2023 14:51

  Faceless написав:
Howl написав:По хорошему Арестович должен был молчать пока не были более-менее железные основания, а не хайпануть как можно быстрее. Возможно, что он сделал это намеренно из-за других причин.
По-хорошому його давно посадити треба

Как минимум разжаловать до рядового за дискредитацию звания украинского офицера. Он же вроде до сих пор имеет звание подполковника ЗСУ.
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Повідомлення Додано: Нед 15 січ, 2023 14:51

  budivelnik написав:
  detroytred написав:Одвічний мій з Будівельником спір звідки починати - згори чи знизу...
Стандартний досвід людства
Більшість - завжди не права.
Тобто більшість вважає що є варіанти коли верхи можуть зробити покращення в той час коли низи не вважають за потрібне напрягатись....
А по суті
Всі революції( що буржуазні, що соціалістичні) були спровоковані низами...Низи спочатку вимагали перетворень і тоді у верхах знаходився той хто очолював курс до перетворень...

Ну спробував Петро перший якось змінити педерацію..і що? Пройшло 300 років - педераційники змінились?
А крім петра там був ще й катерина/микола/олександр/павло/микола/володя/йося/микита/льоня/михайло/боря/вова..... а моцкалики як були сволотою яка насилувала всіх до кого руки добирались..так і залишились тими ж насильниками і злодіями

Обидві сторони (що верхи, о низи) повинні бути зацікавлені.
Як правило, низи перші починають бажати змін.
Бо!майже завжди!страждають від ситуації на порядки більше, ніж верхи!
І от коли ще!!! й верхи захочуть змін -- от тоді починається процес.

До того ж саме в руках верхів основні інструменти управління та впливу в суспільстві.
detroytred
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Повідомлення Додано: Нед 15 січ, 2023 14:56

  Investor_K написав:
  budivelnik написав:
  detroytred написав:Одвічний мій з Будівельником спір звідки починати - згори чи знизу...
Стандартний досвід людства
Більшість - завжди не права.
Тобто більшість вважає що є варіанти коли верхи можуть зробити покращення в той час коли низи не вважають за потрібне напрягатись....
А по суті
Всі революції( що буржуазні, що соціалістичні) були спровоковані низами...Низи спочатку вимагали перетворень і тоді у верхах знаходився той хто очолював курс до перетворень...

Ну спробував Петро перший якось змінити педерацію..і що? Пройшло 300 років - педераційники змінились?
А крім петра там був ще й катерина/микола/олександр/павло/микола/володя/йося/микита/льоня/михайло/боря/вова..... а моцкалики як були сволотою яка насилувала всіх до кого руки добирались..так і залишились тими ж насильниками і злодіями

І що з ними робити?

Дробити. На території. Дагестан, Татарстан, Ічкерія, Бурятія...Кожен народ в росії, чи група близьких етносів має мати свою територію. Тільки так наразі. Як незакінчений розпад срср.
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Повідомлення Додано: Нед 15 січ, 2023 15:11

Віталліан
Не був би він "міцним", то не те що речник, Командувач ПС спростовував би його меседж, а навіть ми от тут на форумі не згадували б.
detroytred
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Повідомлення Додано: Нед 15 січ, 2023 15:29

vitaliian
затронем тему нравственности (вернее безнравственности общества "русских офицеров")

граф Толстой на эту тему написал целый роман "Воскресенье"
«Да не может быть», — продолжал себе говорить Нехлюдов, и между тем он уже без всякого сомнения знал, что это была она, та самая девушка, воспитанница-горничная, в которую он одно время был влюблен, именно влюблен, а потом в каком-то безумном чаду соблазнил и бросил и о которой потом никогда не вспоминал, потому что воспоминание это было слишком мучительно, слишком явно обличало его и показывало, что он, столь гордый своей порядочностью, не только не порядочно, но прямо подло поступил с этой женщиной.


роман автобиогрфичен ...в молодости Толстой сам так же относился к женщинам
Дмитрий Иванович Нехлюдов — князь, человек из высшего общества. Молодого Нехлюдова автор характеризует честным, самоотверженным юношей, готовым отдать себя на всякое доброе дело и считавшим своим «настоящим я» своё духовное существо. В юности Нехлюдов, мечтающий сделать всех людей счастливыми, думает, читает, говорит о Боге, правде, богатстве и бедности; считает нужным умерять свои потребности; мечтает о женщине только как о жене и видит высшее духовное наслаждение в жертве во имя нравственных требований


возмем для примера еще одного "хероя" -полковник Олег Тимошин , командир 52-го “гвардейского тяжелого бомбардирочного авиационного полка”. Полковнику 51 год, у него трое сыновей , для которых отец образец военской доблести и чести (они наверняка пойдут в военные). Всегда считал летчиков -элитой армии, на заре авиации именно графья и князья за собственные деньги покупали аэропланы, а началом Первой Мировой воевали .

Во времена интернета полковник Тимошин не может не знать , что по его приказу убили мирных невинных граждан в Кременчуге (ТЦ ) и 9ку в Днепре вчера


граф Толстой
считал, что военная служба развращает

направляясь к месту службы, чтобы принять участие в Русско-турецкой войне 1877—1878 годов, Нехлюдов вновь заезжает к тётушкам и, пробыв четыре дня, соблазняет девушку, суёт ей сторублёвую бумажку

князь Нехлюдов совершает безнравственный поступок и быстро забывает о своем злодеянии ...почему? вероятно он считает, что на войне его могут убить и для него все закончиться, вторая причина-он знает, что пострадавшая девушка будет молчать, потому что она, живя в доме приютивших ее, не имеет никаких прав.

если не брать во внимание совесть и нравственность не только вагнеровцев и также мобиков и рядовых контрактников, а только нравственность высшего эшелона армии (генералов, полковников), типа Тимошина
посмотрев кадры видео -как люди криком кричат под завалами дома в Днепре, полковник не будет испытывать нравственные муки? скорей всего нет
если его не найдет возмездие и ему в будущем удастся избежать суда, то как солдаты Вермахта и Красной Армии у него будет один ответ в оправдание "мы выполняли приказ"
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Повідомлення Додано: Нед 15 січ, 2023 15:29

  detroytred написав:
  Faceless написав:
Howl написав:По хорошему Арестович должен был молчать пока не были более-менее железные основания, а не хайпануть как можно быстрее. Возможно, что он сделал это намеренно из-за других причин.
По-хорошому його давно посадити треба

Тут деякі досі не зрозуміли, що цей Арестович зробив...

По суті поставив владу та ППО-шників на розтяжку.



Отож. Те імно або під суд або на фронт під Соледар. Все інше-це дискредитація і влади і України в цілому. Потрібно брати приклад з прибалтів-ляпнув зайвого ведучий Дождя і весь канал миттєво попросили на вихід. Таке пробачати раднику президента-ну ні в які ворота.
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Повідомлення Додано: Нед 15 січ, 2023 15:37

  Howl написав:По хорошему Арестович должен был молчать пока не были более-менее железные основания, а не хайпануть как можно быстрее. Возможно, что он сделал это намеренно из-за других причин.


у Арестовича каждый день эфир с Фейгиным (вернее наоборот)
он еще слишком молод и амбициозен, что честно и по-мужски ответить Фейгину :по Днепру-я не имею подтвержденной информации , давайте подождем 2-3 часа и многое снанет ясно

Но...он же как Д"Артаньян - весь в белом...
не может быть такого вопроса на который алеша не знает ответ

мальчику пора взрослеть, это ведь не перед девочками трепаться
хотя мас-медіа сами лепили из него секс-символ в марте 2022,
люди массово гибнут, а они хайп разводят: кто на первом месте у слабого пола Арестович или спикер сбу Артем Дехтяренко (вот реально тошнило от таких публикаций, на кого это вообще было рассчитано?)
Востаннє редагувалось prodigy в Нед 15 січ, 2023 15:38, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 15 січ, 2023 15:38

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  drevlyanin написав:або на фронт під Соледар

щоб на другий день він вже робив "безконтакний масаж простати" вагнерівцям, попутно зливши все що знав і не знав про наші позиції?
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Повідомлення Додано: Нед 15 січ, 2023 15:40

  detroytred написав:Віталліан
Не був би він "міцним", то не те що речник, Командувач ПС спростовував би його меседж, а навіть ми от тут на форумі не згадували б.

Вы так и не поняли что живёте в эпоху тик тока. Ок.
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