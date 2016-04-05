Додано: Нед 15 січ, 2023 15:29

«Да не может быть», — продолжал себе говорить Нехлюдов, и между тем он уже без всякого сомнения знал, что это была она, та самая девушка, воспитанница-горничная, в которую он одно время был влюблен, именно влюблен, а потом в каком-то безумном чаду соблазнил и бросил и о которой потом никогда не вспоминал, потому что воспоминание это было слишком мучительно, слишком явно обличало его и показывало, что он, столь гордый своей порядочностью, не только не порядочно, но прямо подло поступил с этой женщиной.

Дмитрий Иванович Нехлюдов — князь, человек из высшего общества. Молодого Нехлюдова автор характеризует честным, самоотверженным юношей, готовым отдать себя на всякое доброе дело и считавшим своим «настоящим я» своё духовное существо. В юности Нехлюдов, мечтающий сделать всех людей счастливыми, думает, читает, говорит о Боге, правде, богатстве и бедности; считает нужным умерять свои потребности; мечтает о женщине только как о жене и видит высшее духовное наслаждение в жертве во имя нравственных требований

считал, что военная служба развращает

направляясь к месту службы, чтобы принять участие в Русско-турецкой войне 1877—1878 годов, Нехлюдов вновь заезжает к тётушкам и, пробыв четыре дня, соблазняет девушку, суёт ей сторублёвую бумажку

затронем тему нравственности (вернее безнравственности общества "русских офицеров")граф Толстой на эту тему написал целый роман "Воскресенье"роман автобиогрфичен ...в молодости Толстой сам так же относился к женщинамвозмем для примера еще одного "хероя" -полковник, командир 52-го “гвардейского тяжелого бомбардирочного авиационного полка”. Полковнику 51 год, у него трое сыновей , для которых отец образец военской доблести и чести (они наверняка пойдут в военные). Всегда считал летчиков -элитой армии, на заре авиации именно графья и князья за собственные деньги покупали аэропланы, а началом Первой Мировой воевали .Во времена интернета полковник Тимошин не может не знать , что по его приказу убили мирных невинных граждан в Кременчуге (ТЦ ) и 9ку в Днепре вчераграф Толстойкнязь Нехлюдов совершает безнравственный поступок и быстро забывает о своем злодеянии ...почему? вероятно он считает, что на войне его могут убить и для него все закончиться, вторая причина-он знает, что пострадавшая девушка будет молчать, потому что она, живя в доме приютивших ее, не имеет никаких прав.если не брать во внимание совесть и нравственность не только вагнеровцев и также мобиков и рядовых контрактников, а только нравственность высшего эшелона армии (генералов, полковников), типа Тимошинапосмотрев кадры видео -как люди криком кричат под завалами дома в Днепре, полковник не будет испытывать нравственные муки? скорей всего нетесли его не найдет возмездие и ему в будущем удастся избежать суда, то как солдаты Вермахта и Красной Армии у него будет один ответ в оправдание "мы выполняли приказ"