Віталліан
Не був би він "міцним", то не те що речник, Командувач ПС спростовував би його меседж, а навіть ми от тут на форумі не згадували б.
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Додано: Нед 15 січ, 2023 15:11
Віталліан
Не був би він "міцним", то не те що речник, Командувач ПС спростовував би його меседж, а навіть ми от тут на форумі не згадували б.
Додано: Нед 15 січ, 2023 15:29
vitaliian
затронем тему нравственности (вернее безнравственности общества "русских офицеров")
граф Толстой на эту тему написал целый роман "Воскресенье"
роман автобиогрфичен ...в молодости Толстой сам так же относился к женщинам
возмем для примера еще одного "хероя" -полковник Олег Тимошин , командир 52-го “гвардейского тяжелого бомбардирочного авиационного полка”. Полковнику 51 год, у него трое сыновей , для которых отец образец военской доблести и чести (они наверняка пойдут в военные). Всегда считал летчиков -элитой армии, на заре авиации именно графья и князья за собственные деньги покупали аэропланы, а началом Первой Мировой воевали .
Во времена интернета полковник Тимошин не может не знать , что по его приказу убили мирных невинных граждан в Кременчуге (ТЦ ) и 9ку в Днепре вчера
граф Толстой
князь Нехлюдов совершает безнравственный поступок и быстро забывает о своем злодеянии ...почему? вероятно он считает, что на войне его могут убить и для него все закончиться, вторая причина-он знает, что пострадавшая девушка будет молчать, потому что она, живя в доме приютивших ее, не имеет никаких прав.
если не брать во внимание совесть и нравственность не только вагнеровцев и также мобиков и рядовых контрактников, а только нравственность высшего эшелона армии (генералов, полковников), типа Тимошина
посмотрев кадры видео -как люди криком кричат под завалами дома в Днепре, полковник не будет испытывать нравственные муки? скорей всего нет
если его не найдет возмездие и ему в будущем удастся избежать суда, то как солдаты Вермахта и Красной Армии у него будет один ответ в оправдание "мы выполняли приказ"
Додано: Нед 15 січ, 2023 15:29
Отож. Те імно або під суд або на фронт під Соледар. Все інше-це дискредитація і влади і України в цілому. Потрібно брати приклад з прибалтів-ляпнув зайвого ведучий Дождя і весь канал миттєво попросили на вихід. Таке пробачати раднику президента-ну ні в які ворота.
Додано: Нед 15 січ, 2023 15:37
у Арестовича каждый день эфир с Фейгиным (вернее наоборот)
он еще слишком молод и амбициозен, что честно и по-мужски ответить Фейгину :по Днепру-я не имею подтвержденной информации , давайте подождем 2-3 часа и многое снанет ясно
Но...он же как Д"Артаньян - весь в белом...
не может быть такого вопроса на который алеша не знает ответ
мальчику пора взрослеть, это ведь не перед девочками трепаться
хотя мас-медіа сами лепили из него секс-символ в марте 2022,
люди массово гибнут, а они хайп разводят: кто на первом месте у слабого пола Арестович или спикер сбу Артем Дехтяренко (вот реально тошнило от таких публикаций, на кого это вообще было рассчитано?)
Востаннє редагувалось prodigy в Нед 15 січ, 2023 15:38, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Нед 15 січ, 2023 15:38
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Нед 15 січ, 2023 15:46
Чудово розумію.
Тому й кажу, що міцність Арестовича визначається не його рівнем фаху, а рівнем кількості його слухачів.
І саме тому його думка важливіша (бо має більший вплив), ніж думка "найрозуміших умів".
До речі, ні на йоту не вірю тому, що наче він не розумів що робе отією заявою.
Будь-яка інша причина, крім цієї.
Легкомисленные и а-ля хулиганы не зможуть досягти таких результатів одночасно в декількох напрямках: і на вслужбі, і в політиці, і в блогерстві.
Востаннє редагувалось detroytred в Нед 15 січ, 2023 16:02, всього редагувалось 2 разів.
Додано: Нед 15 січ, 2023 15:48
Странно, что ему сейчас в морду лица не тычут то, что он нес задолго до войны -
Додано: Нед 15 січ, 2023 15:56
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Обов'язково знайдуть, але скоріше за все вже після перемоги.
Додано: Нед 15 січ, 2023 16:01
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Нед 15 січ, 2023 16:06
Арестович:
- Я отозвал извинения.
Спасибо добрым людям, разбудили и порекомендовали прослушать мое же сообщение в эфире у Фейгина.
Смотрите с 03:55 по 04:05.
Я четко говорю дважды: «судя по всему» и «еще разбираться и разбираться».
Т.е. будучи даже радикально уставшим, оговорки - что мое предположение о ракете ПВО, всего лишь - версия, которую еще нужно проверять, я в высказывание вставил, рефлексы не пропьешь.
Зато товарищи, стремительно теряющие человеческий облик (судя по тому, что они несут), вместе с московскими товарищами радостно понесли:
- Арестович однозначно сказал про ракету ПВО!..
Более того. Они заставили оправдываться Командование Повітряних Сил.
А вот когда целое армейское Командование вынуждено оправдываться и - признавать ошибки, вот это много хуже, чем один советник вне штата со своими оговорками.
Так кто же на самом деле «навредил»? Ась?..
Кто забил эфир на сутки «Арестовичем», затеняя саму трагедию в Днепре и вину в ней РФ?..
По плодам их узнаете их.
Не так страшні московські воші, як українські гниди.
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