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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 32923293329432953296>
Повідомлення Додано: Нед 15 січ, 2023 15:11

Віталліан
Не був би він "міцним", то не те що речник, Командувач ПС спростовував би його меседж, а навіть ми от тут на форумі не згадували б.
detroytred
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Повідомлення Додано: Нед 15 січ, 2023 15:29

vitaliian
затронем тему нравственности (вернее безнравственности общества "русских офицеров")

граф Толстой на эту тему написал целый роман "Воскресенье"
«Да не может быть», — продолжал себе говорить Нехлюдов, и между тем он уже без всякого сомнения знал, что это была она, та самая девушка, воспитанница-горничная, в которую он одно время был влюблен, именно влюблен, а потом в каком-то безумном чаду соблазнил и бросил и о которой потом никогда не вспоминал, потому что воспоминание это было слишком мучительно, слишком явно обличало его и показывало, что он, столь гордый своей порядочностью, не только не порядочно, но прямо подло поступил с этой женщиной.


роман автобиогрфичен ...в молодости Толстой сам так же относился к женщинам
Дмитрий Иванович Нехлюдов — князь, человек из высшего общества. Молодого Нехлюдова автор характеризует честным, самоотверженным юношей, готовым отдать себя на всякое доброе дело и считавшим своим «настоящим я» своё духовное существо. В юности Нехлюдов, мечтающий сделать всех людей счастливыми, думает, читает, говорит о Боге, правде, богатстве и бедности; считает нужным умерять свои потребности; мечтает о женщине только как о жене и видит высшее духовное наслаждение в жертве во имя нравственных требований


возмем для примера еще одного "хероя" -полковник Олег Тимошин , командир 52-го “гвардейского тяжелого бомбардирочного авиационного полка”. Полковнику 51 год, у него трое сыновей , для которых отец образец военской доблести и чести (они наверняка пойдут в военные). Всегда считал летчиков -элитой армии, на заре авиации именно графья и князья за собственные деньги покупали аэропланы, а началом Первой Мировой воевали .

Во времена интернета полковник Тимошин не может не знать , что по его приказу убили мирных невинных граждан в Кременчуге (ТЦ ) и 9ку в Днепре вчера


граф Толстой
считал, что военная служба развращает

направляясь к месту службы, чтобы принять участие в Русско-турецкой войне 1877—1878 годов, Нехлюдов вновь заезжает к тётушкам и, пробыв четыре дня, соблазняет девушку, суёт ей сторублёвую бумажку

князь Нехлюдов совершает безнравственный поступок и быстро забывает о своем злодеянии ...почему? вероятно он считает, что на войне его могут убить и для него все закончиться, вторая причина-он знает, что пострадавшая девушка будет молчать, потому что она, живя в доме приютивших ее, не имеет никаких прав.

если не брать во внимание совесть и нравственность не только вагнеровцев и также мобиков и рядовых контрактников, а только нравственность высшего эшелона армии (генералов, полковников), типа Тимошина
посмотрев кадры видео -как люди криком кричат под завалами дома в Днепре, полковник не будет испытывать нравственные муки? скорей всего нет
если его не найдет возмездие и ему в будущем удастся избежать суда, то как солдаты Вермахта и Красной Армии у него будет один ответ в оправдание "мы выполняли приказ"
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Нед 15 січ, 2023 15:29

  detroytred написав:
  Faceless написав:
Howl написав:По хорошему Арестович должен был молчать пока не были более-менее железные основания, а не хайпануть как можно быстрее. Возможно, что он сделал это намеренно из-за других причин.
По-хорошому його давно посадити треба

Тут деякі досі не зрозуміли, що цей Арестович зробив...

По суті поставив владу та ППО-шників на розтяжку.



Отож. Те імно або під суд або на фронт під Соледар. Все інше-це дискредитація і влади і України в цілому. Потрібно брати приклад з прибалтів-ляпнув зайвого ведучий Дождя і весь канал миттєво попросили на вихід. Таке пробачати раднику президента-ну ні в які ворота.
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Повідомлення Додано: Нед 15 січ, 2023 15:37

  Howl написав:По хорошему Арестович должен был молчать пока не были более-менее железные основания, а не хайпануть как можно быстрее. Возможно, что он сделал это намеренно из-за других причин.


у Арестовича каждый день эфир с Фейгиным (вернее наоборот)
он еще слишком молод и амбициозен, что честно и по-мужски ответить Фейгину :по Днепру-я не имею подтвержденной информации , давайте подождем 2-3 часа и многое снанет ясно

Но...он же как Д"Артаньян - весь в белом...
не может быть такого вопроса на который алеша не знает ответ

мальчику пора взрослеть, это ведь не перед девочками трепаться
хотя мас-медіа сами лепили из него секс-символ в марте 2022,
люди массово гибнут, а они хайп разводят: кто на первом месте у слабого пола Арестович или спикер сбу Артем Дехтяренко (вот реально тошнило от таких публикаций, на кого это вообще было рассчитано?)
Востаннє редагувалось prodigy в Нед 15 січ, 2023 15:38, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 15 січ, 2023 15:38

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  drevlyanin написав:або на фронт під Соледар

щоб на другий день він вже робив "безконтакний масаж простати" вагнерівцям, попутно зливши все що знав і не знав про наші позиції?
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Повідомлення Додано: Нед 15 січ, 2023 15:46

  vitaliian написав:
  detroytred написав:Віталліан
Не був би він "міцним", то не те що речник, Командувач ПС спростовував би його меседж, а навіть ми от тут на форумі не згадували б.

Вы так и не поняли что живёте в эпоху тик тока. Ок.

Чудово розумію.
Тому й кажу, що міцність Арестовича визначається не його рівнем фаху, а рівнем кількості його слухачів.

І саме тому його думка важливіша (бо має більший вплив), ніж думка "найрозуміших умів".

До речі, ні на йоту не вірю тому, що наче він не розумів що робе отією заявою.
Будь-яка інша причина, крім цієї.

Легкомисленные и а-ля хулиганы не зможуть досягти таких результатів одночасно в декількох напрямках: і на вслужбі, і в політиці, і в блогерстві.
Востаннє редагувалось detroytred в Нед 15 січ, 2023 16:02, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Нед 15 січ, 2023 15:48

  Faceless написав:
Howl написав:По хорошему Арестович должен был молчать пока не были более-менее железные основания, а не хайпануть как можно быстрее. Возможно, что он сделал это намеренно из-за других причин.
По-хорошому його давно посадити треба

Странно, что ему сейчас в морду лица не тычут то, что он нес задолго до войны -
Меня совершенно не заботит развитие украинской культуры, как таковой.

я возвращаюсь на тот язык, на котором мне удобнее говорить

Я - не патриот. Причём, не только Украины, а и любого национального государства, как такового.

меня совершенно не колышат национальные вопросы, я не уезжаю (пока, во всяком случае) из Украины


https://detector.media/medialife/articl ... -patryota/
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Повідомлення Додано: Нед 15 січ, 2023 15:56

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Starikan написав:
  Игорь Алексеевич написав:За Днепр 100 пудов лётчики и их семьи покойники.
Родственники погибших по любому найдут, пусть не сегодня, так завтра, через года... и убьют.

В Харькове масштабы убийств мирных жителей от ракет С-300 были на порядки больше. И что, кому-то отомстили?
Тем не менее - Смерть роSSии и всем роSSиянам!!!
Обов'язково знайдуть, але скоріше за все вже після перемоги.
Faceless
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Повідомлення Додано: Нед 15 січ, 2023 16:01

Re: Напад росії і білорусі на Україну

https://t.me/kazansky2017/5372
У российских пропагандистов от кровожадности уже началась биполярка. Пока одни орут, что Россия не стреляля по дому в Днепре, другие радуются, что в дом попала российская ракета и требуют сделать то же самое с Харьковом и Киевом.

Зло в чистом виде. Эти выродки переплюнули даже нацистов. У тех хотя бы хватало ума не афиширвать свои зверства. А в России то призывают детей топить, то дома мирных жителей бомбить.
pesikot
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Повідомлення Додано: Нед 15 січ, 2023 16:06

Арестович:
- Я отозвал извинения.
Спасибо добрым людям, разбудили и порекомендовали прослушать мое же сообщение в эфире у Фейгина.
Смотрите с 03:55 по 04:05.
Я четко говорю дважды: «судя по всему» и «еще разбираться и разбираться».
Т.е. будучи даже радикально уставшим, оговорки - что мое предположение о ракете ПВО, всего лишь - версия, которую еще нужно проверять, я в высказывание вставил, рефлексы не пропьешь.
Зато товарищи, стремительно теряющие человеческий облик (судя по тому, что они несут), вместе с московскими товарищами радостно понесли:
- Арестович однозначно сказал про ракету ПВО!..
Более того. Они заставили оправдываться Командование Повітряних Сил.
А вот когда целое армейское Командование вынуждено оправдываться и - признавать ошибки, вот это много хуже, чем один советник вне штата со своими оговорками.
Так кто же на самом деле «навредил»? Ась?..
Кто забил эфир на сутки «Арестовичем», затеняя саму трагедию в Днепре и вину в ней РФ?..
По плодам их узнаете их.
Не так страшні московські воші, як українські гниди.
edvardd
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