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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 3293329432953296>
Повідомлення Додано: Нед 15 січ, 2023 16:10

  Faceless написав:
Starikan написав:
  Игорь Алексеевич написав:За Днепр 100 пудов лётчики и их семьи покойники.
Родственники погибших по любому найдут, пусть не сегодня, так завтра, через года... и убьют.

В Харькове масштабы убийств мирных жителей от ракет С-300 были на порядки больше. И что, кому-то отомстили?
Тем не менее - Смерть роSSии и всем роSSиянам!!!
Обов'язково знайдуть, але скоріше за все вже після перемоги.

И даже быстрей может найти тот кто потерял всю семью в этой трагедии.
Даже если военная часть закрыта и хорошо охраняемая, то всё равно за её приделы они выезжают или в ТРЦ, если дети старше, то обучаются в высших учебн. учреждениях или выезжают на отдых. Поэтому кто потерял родных, то найдёт кто они, где служат и живут. Проследит их маршрут и убьёт - ведь ему терять нечего, он хочет мести...
Вспомним диспетчера и отца, который потерял тогда всю семью в авиа трагедии... Нашёл, приехал в др. страну, проследил и убил...
Востаннє редагувалось Игорь Алексеевич в Нед 15 січ, 2023 16:15, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Нед 15 січ, 2023 16:11

  detroytred написав:
  budivelnik написав:
  detroytred написав:Одвічний мій з Будівельником спір звідки починати - згори чи знизу...
Стандартний досвід людства
Більшість - завжди не права.
Тобто більшість вважає що є варіанти коли верхи можуть зробити покращення в той час коли низи не вважають за потрібне напрягатись....
А по суті
Всі революції( що буржуазні, що соціалістичні) були спровоковані низами...Низи спочатку вимагали перетворень і тоді у верхах знаходився той хто очолював курс до перетворень...
Ну спробував Петро перший якось змінити педерацію..і що? Пройшло 300 років - педераційники змінились?
А крім петра там був ще й катерина/микола/олександр/павло/микола/володя/йося/микита/льоня/михайло/боря/вова..... а моцкалики як були сволотою яка насилувала всіх до кого руки добирались..так і залишились тими ж насильниками і злодіями

Обидві сторони (що верхи, о низи) повинні бути зацікавлені.
Як правило, низи перші починають бажати змін.
Бо!майже завжди!страждають від ситуації на порядки більше, ніж верхи!
І от коли ще!!! й верхи захочуть змін -- от тоді починається процес.
До того ж саме в руках верхів основні інструменти управління та впливу в суспільстві.
Виходить суперечка закінченна на користь Будівельника?

Розяснюю
Причина - наслідок
Причина - низи починають бурчати
Наслідок - верхи змушені реагувати...

А раз так
то без бурчання низів- верхи нічого міняти не будуть ..бо і так на верху.

Тепер зрозуміли чому влада впливає на процес( пришвидшує або заторможує) на 5%
Всі інші впливають на кінцевий результат - на 95%....
budivelnik
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Повідомлення Додано: Нед 15 січ, 2023 16:14

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Damien написав:
  Faceless написав:
Howl написав:По хорошему Арестович должен был молчать пока не были более-менее железные основания, а не хайпануть как можно быстрее. Возможно, что он сделал это намеренно из-за других причин.
По-хорошому його давно посадити треба

Странно, что ему сейчас в морду лица не тычут то, что он нес задолго до войны -
Меня совершенно не заботит развитие украинской культуры, как таковой.

я возвращаюсь на тот язык, на котором мне удобнее говорить

Я - не патриот. Причём, не только Украины, а и любого национального государства, как такового.

меня совершенно не колышат национальные вопросы, я не уезжаю (пока, во всяком случае) из Украины


https://detector.media/medialife/articl ... -patryota/
Чого ж, ще й як. Він давно наговорив, ще з 2014, що для людей з головою він вже немає не те що авторитету, а ні честі, ні достоїнства, і давно заслужив на розжалування, звільнення з усіх посад і на пару кримінальних статей думаю теж. Але у нього є потужний актив у кілька мільйонів безмозких підписників/слухачів, і відповідно великий медійний вплив.
По правді кажучи, в воєнний час простіше його якось завалили, бо завалити ротяку він може або так, або якщо посадять
Faceless
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Повідомлення Додано: Нед 15 січ, 2023 16:19

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Faceless написав:Але у нього є потужний актив у кілька мільйонів безмозких підписників/слухачів, і відповідно великий медійний вплив.
Тут як би шашечки чи їхати.....
На дворі війна
Мільйони його підписників можуть переметнутись слухати якогось іларіонова чи шарія...
Тому
За неимением .........

ПС
У нас до сьогодні одного напівзрадника(будівельника доріг) порівнюють з Черчілем.
budivelnik
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Повідомлення Додано: Нед 15 січ, 2023 16:25

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  budivelnik написав:У нас до сьогодні одного напівзрадника(будівельника доріг) порівнюють з Черчілем.

"Напівзрадник" вже майже рік щодня грає роль преЗЕдента. Без вихідних. І дуже переконливо грає.
Як на мене, по завершенню війни треба буде встановити зірку на Алеї слави і відправити на заслужений відпочинок.
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Повідомлення Додано: Нед 15 січ, 2023 16:33

Короче он признал, что он маленькая серенькая мышка. Пришла с работы, устала и не то ляпнула. А вот целое командование это уже серьезно. Им низзя. Ещё и командование зачем то опустил :shock:
Востаннє редагувалось vitaliian в Нед 15 січ, 2023 16:38, всього редагувалось 3 разів.
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Повідомлення Додано: Нед 15 січ, 2023 16:36

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То есть, ты так и не прозрел ...
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Повідомлення Додано: Нед 15 січ, 2023 16:43

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Востаннє редагувалось vitaliian в Нед 15 січ, 2023 16:44, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 15 січ, 2023 16:43

Re: Напад росії і білорусі на Україну

"Нас вынудили равнять Донбасс с землей" На РосТВ признались, что специально разрушали города


Их вынудили ... та нехай їх вхопить срачка ...
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Повідомлення Додано: Нед 15 січ, 2023 16:43

  vitaliian написав:Короче он признал, что он маленькая серенькая мышка. Пришла с работы, устала и не то ляпнула. А вот целое командование это уже серьезно. Им низзя. Ещё и командование зачем то опустил :shock:

Як він сам же й цитував біблію: "По плодам их узнаете их"
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