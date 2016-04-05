Игорь Алексеевич написав:За Днепр 100 пудов лётчики и их семьи покойники. Родственники погибших по любому найдут, пусть не сегодня, так завтра, через года... и убьют.
В Харькове масштабы убийств мирных жителей от ракет С-300 были на порядки больше. И что, кому-то отомстили? Тем не менее - Смерть роSSии и всем роSSиянам!!!
Обов'язково знайдуть, але скоріше за все вже після перемоги.
И даже быстрей может найти тот кто потерял всю семью в этой трагедии. Даже если военная часть закрыта и хорошо охраняемая, то всё равно за её приделы они выезжают или в ТРЦ, если дети старше, то обучаются в высших учебн. учреждениях или выезжают на отдых. Поэтому кто потерял родных, то найдёт кто они, где служат и живут. Проследит их маршрут и убьёт - ведь ему терять нечего, он хочет мести... Вспомним диспетчера и отца, который потерял тогда всю семью в авиа трагедии... Нашёл, приехал в др. страну, проследил и убил...
Востаннє редагувалось Игорь Алексеевич в Нед 15 січ, 2023 16:15, всього редагувалось 2 разів.
detroytred написав:Одвічний мій з Будівельником спір звідки починати - згори чи знизу...
Стандартний досвід людства Більшість - завжди не права. Тобто більшість вважає що є варіанти коли верхи можуть зробити покращення в той час коли низи не вважають за потрібне напрягатись.... А по суті Всі революції( що буржуазні, що соціалістичні) були спровоковані низами...Низи спочатку вимагали перетворень і тоді у верхах знаходився той хто очолював курс до перетворень... Ну спробував Петро перший якось змінити педерацію..і що? Пройшло 300 років - педераційники змінились? А крім петра там був ще й катерина/микола/олександр/павло/микола/володя/йося/микита/льоня/михайло/боря/вова..... а моцкалики як були сволотою яка насилувала всіх до кого руки добирались..так і залишились тими ж насильниками і злодіями
Обидві сторони (що верхи, о низи) повинні бути зацікавлені. Як правило, низи перші починають бажати змін. Бо!майже завжди!страждають від ситуації на порядки більше, ніж верхи! І от коли ще!!! й верхи захочуть змін -- от тоді починається процес. До того ж саме в руках верхів основні інструменти управління та впливу в суспільстві.
Виходить суперечка закінченна на користь Будівельника?
Розяснюю Причина - наслідок Причина - низи починають бурчати Наслідок - верхи змушені реагувати...
А раз так то без бурчання низів- верхи нічого міняти не будуть ..бо і так на верху.
Тепер зрозуміли чому влада впливає на процес( пришвидшує або заторможує) на 5% Всі інші впливають на кінцевий результат - на 95%....
Чого ж, ще й як. Він давно наговорив, ще з 2014, що для людей з головою він вже немає не те що авторитету, а ні честі, ні достоїнства, і давно заслужив на розжалування, звільнення з усіх посад і на пару кримінальних статей думаю теж. Але у нього є потужний актив у кілька мільйонів безмозких підписників/слухачів, і відповідно великий медійний вплив. По правді кажучи, в воєнний час простіше його якось завалили, бо завалити ротяку він може або так, або якщо посадять
budivelnik написав:У нас до сьогодні одного напівзрадника(будівельника доріг) порівнюють з Черчілем.
"Напівзрадник" вже майже рік щодня грає роль преЗЕдента. Без вихідних. І дуже переконливо грає. Як на мене, по завершенню війни треба буде встановити зірку на Алеї слави і відправити на заслужений відпочинок.