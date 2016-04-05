edvardd написав:
Арестович:
- Я отозвал извинения.
Спасибо добрым людям, разбудили и порекомендовали прослушать мое же сообщение в эфире у Фейгина.
Смотрите с 03:55 по 04:05.
Я четко говорю дважды: «судя по всему» и «еще разбираться и разбираться».
Т.е. будучи даже радикально уставшим, оговорки - что мое предположение о ракете ПВО, всего лишь - версия, которую еще нужно проверять, я в высказывание вставил, рефлексы не пропьешь.
Зато товарищи, стремительно теряющие человеческий облик (судя по тому, что они несут), вместе с московскими товарищами радостно понесли:
- Арестович однозначно сказал про ракету ПВО!..
Более того. Они заставили оправдываться Командование Повітряних Сил.
А вот когда целое армейское Командование вынуждено оправдываться и - признавать ошибки, вот это много хуже, чем один советник вне штата со своими оговорками.
Так кто же на самом деле «навредил»? Ась?..
Кто забил эфир на сутки «Арестовичем», затеняя саму трагедию в Днепре и вину в ней РФ?..
По плодам их узнаете их.
Не так страшні московські воші, як українські гниди.