edvardd написав:

Арестович:- Я отозвал извинения.Спасибо добрым людям, разбудили и порекомендовали прослушать мое же сообщение в эфире у Фейгина.Смотрите с 03:55 по 04:05.Я четко говорю дважды: «судя по всему» и «еще разбираться и разбираться».Т.е. будучи даже радикально уставшим, оговорки - что мое предположение о ракете ПВО, всего лишь - версия, которую еще нужно проверять, я в высказывание вставил, рефлексы не пропьешь.Зато товарищи, стремительно теряющие человеческий облик (судя по тому, что они несут), вместе с московскими товарищами радостно понесли:- Арестович однозначно сказал про ракету ПВО!..Более того. Они заставили оправдываться Командование Повітряних Сил.А вот когда целое армейское Командование вынуждено оправдываться и - признавать ошибки, вот это много хуже, чем один советник вне штата со своими оговорками.Так кто же на самом деле «навредил»? Ась?..Кто забил эфир на сутки «Арестовичем», затеняя саму трагедию в Днепре и вину в ней РФ?..По плодам их узнаете их.Не так страшні московські воші, як українські гниди.