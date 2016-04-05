edvardd написав:Арестович: - Я отозвал извинения. Спасибо добрым людям, разбудили и порекомендовали прослушать мое же сообщение в эфире у Фейгина. Смотрите с 03:55 по 04:05. Я четко говорю дважды: «судя по всему» и «еще разбираться и разбираться». Т.е. будучи даже радикально уставшим, оговорки - что мое предположение о ракете ПВО, всего лишь - версия, которую еще нужно проверять, я в высказывание вставил, рефлексы не пропьешь. Зато товарищи, стремительно теряющие человеческий облик (судя по тому, что они несут), вместе с московскими товарищами радостно понесли: - Арестович однозначно сказал про ракету ПВО!.. Более того. Они заставили оправдываться Командование Повітряних Сил. А вот когда целое армейское Командование вынуждено оправдываться и - признавать ошибки, вот это много хуже, чем один советник вне штата со своими оговорками. Так кто же на самом деле «навредил»? Ась?.. Кто забил эфир на сутки «Арестовичем», затеняя саму трагедию в Днепре и вину в ней РФ?.. По плодам их узнаете их. Не так страшні московські воші, як українські гниди.
От жеж гнида. Коли такого зустрінеш на вулиці і не розібьєш його гидку пику-вважай сам обгидився!
. Как пишет The Times со ссылкой на представителей западных разведслужб...
....по словам собеседников издания, российский президент воодушевлен результатами опросов, которые показывают, что, несмотря на неудачи на поле боя, поддержка российской армии остается на высоком уровне.
поэтому реанимировали Герасимова и будут задвигать повара с дыровым. Когда армия облажается, сделают рокировку и на 1й план снова выйдет повар-спаситель государства расейскага. Герой должен быть всегда. .
vitaliian написав:война при такой пропаганде вопрос времени. И русское общество к этой войне готово, им не жалко своих солдат, даже если миллион ляжет. Тем более им не жалко население Украины. Более благодатной почвы для войны не бывает. Война надолго. До тех пор, пока на РФ не начнется голод и разруха.
. Как пишет The Times со ссылкой на представителей западных разведслужб...
....по словам собеседников издания, российский президент воодушевлен результатами опросов, которые показывают, что, несмотря на неудачи на поле боя, поддержка российской армии остается на высоком уровне.
поэтому реанимировали Герасимова и будут задвигать повара с дыровым. Когда армия облажается, сделают рокировку и на 1й план снова выйдет повар-спаситель государства расейскага. Герой должен быть всегда. .
vitaliian написав:война при такой пропаганде вопрос времени. И русское общество к этой войне готово, им не жалко своих солдат, даже если миллион ляжет. Тем более им не жалко население Украины. Более благодатной почвы для войны не бывает. Война надолго. До тех пор, пока на РФ не начнется голод и разруха.
У тебя ссылка с цитатами не соответствует ..
Востаннє редагувалось pesikot в Нед 15 січ, 2023 17:43, всього редагувалось 1 раз.
. Как пишет The Times со ссылкой на представителей западных разведслужб...
....по словам собеседников издания, российский президент воодушевлен результатами опросов, которые показывают, что, несмотря на неудачи на поле боя, поддержка российской армии остается на высоком уровне.
поэтому реанимировали Герасимова и будут задвигать повара с дыровым. Когда армия облажается, сделают рокировку и на 1й план снова выйдет повар-спаситель государства расейскага. Герой должен быть всегда. .
vitaliian написав:война при такой пропаганде вопрос времени. И русское общество к этой войне готово, им не жалко своих солдат, даже если миллион ляжет. Тем более им не жалко население Украины. Более благодатной почвы для войны не бывает. Война надолго. До тех пор, пока на РФ не начнется голод и разруха.
У тебя ссылка с цитатами не соответствует ..
О, ось він, та людина, хто переходить по посиланням Віталіана, такі люди існують!!!