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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 3294329532963297>
Повідомлення Додано: Нед 15 січ, 2023 16:45

  vitaliian написав:pesikot ты слишком типичный, чтобы я с тебя прозревал

Ты глупый, полностью

Ты оправдываешь Арестовича, который является трындюком и нарцисом
Который своим высером дал пищу для российской пропаганды

Так вопрос, в чью сторону ты работаешь ?
Я давно уже пишу, в чью сторону ты работаешь
А ты только это подтверждаешь
pesikot
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Повідомлення Додано: Нед 15 січ, 2023 16:46

  edvardd написав:Арестович:
- Я отозвал извинения.
Спасибо добрым людям, разбудили и порекомендовали прослушать мое же сообщение в эфире у Фейгина.
Смотрите с 03:55 по 04:05.
Я четко говорю дважды: «судя по всему» и «еще разбираться и разбираться».
Т.е. будучи даже радикально уставшим, оговорки - что мое предположение о ракете ПВО, всего лишь - версия, которую еще нужно проверять, я в высказывание вставил, рефлексы не пропьешь.
Зато товарищи, стремительно теряющие человеческий облик (судя по тому, что они несут), вместе с московскими товарищами радостно понесли:
- Арестович однозначно сказал про ракету ПВО!..
Более того. Они заставили оправдываться Командование Повітряних Сил.
А вот когда целое армейское Командование вынуждено оправдываться и - признавать ошибки, вот это много хуже, чем один советник вне штата со своими оговорками.
Так кто же на самом деле «навредил»? Ась?..
Кто забил эфир на сутки «Арестовичем», затеняя саму трагедию в Днепре и вину в ней РФ?..
По плодам их узнаете их.
Не так страшні московські воші, як українські гниди.


От жеж гнида. Коли такого зустрінеш на вулиці і не розібьєш його гидку пику-вважай сам обгидився!
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Повідомлення Додано: Нед 15 січ, 2023 16:57

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Повідомлення Додано: Нед 15 січ, 2023 17:19

https://t.me/Politkrem/16400
.
. Как пишет The Times со ссылкой на представителей западных разведслужб...

....по словам собеседников издания, российский президент воодушевлен результатами опросов, которые показывают, что, несмотря на неудачи на поле боя, поддержка российской армии остается на высоком уровне.
поэтому реанимировали Герасимова и будут задвигать повара с дыровым. Когда армия облажается, сделают рокировку и на 1й план снова выйдет повар-спаситель государства расейскага. Герой должен быть всегда.
.
  vitaliian написав:война при такой пропаганде вопрос времени. И русское общество к этой войне готово, им не жалко своих солдат, даже если миллион ляжет. Тем более им не жалко население Украины. Более благодатной почвы для войны не бывает. Война надолго. До тех пор, пока на РФ не начнется голод и разруха.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Нед 15 січ, 2023 17:32

  vitaliian написав:https://t.me/Politkrem/16400
.
. Как пишет The Times со ссылкой на представителей западных разведслужб...

....по словам собеседников издания, российский президент воодушевлен результатами опросов, которые показывают, что, несмотря на неудачи на поле боя, поддержка российской армии остается на высоком уровне.
поэтому реанимировали Герасимова и будут задвигать повара с дыровым. Когда армия облажается, сделают рокировку и на 1й план снова выйдет повар-спаситель государства расейскага. Герой должен быть всегда.
.
  vitaliian написав:война при такой пропаганде вопрос времени. И русское общество к этой войне готово, им не жалко своих солдат, даже если миллион ляжет. Тем более им не жалко население Украины. Более благодатной почвы для войны не бывает. Война надолго. До тех пор, пока на РФ не начнется голод и разруха.

У тебя ссылка с цитатами не соответствует ..
Востаннє редагувалось pesikot в Нед 15 січ, 2023 17:43, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 15 січ, 2023 17:40

Re: Напад росії і білорусі на Україну

А тем временем Украина продолжает качать кацапский газ и отгружать амиак, оплачивая войну против себя
beee
 
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Повідомлення Додано: Нед 15 січ, 2023 17:42

  beee написав:А тем временем Украина продолжает качать кацапский газ и отгружать амиак, оплачивая войну против себя

Ты предлагаешь Украину оставить без газа ?

А где отгружается амиак ? Если у Украины осталось хрен да ни хрена портов
pesikot
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Повідомлення Додано: Нед 15 січ, 2023 17:47

  Игорь Алексеевич написав:Обстріляти місто Дніпро надав наказ командир 52-го гвардійського важкого бомбардувального авіаційного полку Олег Тімошин.

Теперь ждём фото, как без головы лежат он и его родственники. :twisted:

Хочется пойти и у**ать лада руSSким ребенком..
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Повідомлення Додано: Нед 15 січ, 2023 18:08

Re: Напад росії і білорусі на Україну

pesikot написав:
  vitaliian написав:https://t.me/Politkrem/16400
.
. Как пишет The Times со ссылкой на представителей западных разведслужб...

....по словам собеседников издания, российский президент воодушевлен результатами опросов, которые показывают, что, несмотря на неудачи на поле боя, поддержка российской армии остается на высоком уровне.
поэтому реанимировали Герасимова и будут задвигать повара с дыровым. Когда армия облажается, сделают рокировку и на 1й план снова выйдет повар-спаситель государства расейскага. Герой должен быть всегда.
.
  vitaliian написав:война при такой пропаганде вопрос времени. И русское общество к этой войне готово, им не жалко своих солдат, даже если миллион ляжет. Тем более им не жалко население Украины. Более благодатной почвы для войны не бывает. Война надолго. До тех пор, пока на РФ не начнется голод и разруха.

У тебя ссылка с цитатами не соответствует ..
О, ось він, та людина, хто переходить по посиланням Віталіана, такі люди існують!!!
Faceless
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Повідомлення Додано: Нед 15 січ, 2023 18:11

  Faceless написав:О, ось він, та людина, хто переходить по посиланням Віталіана, такі люди існують!!!

Ну один раз сходив, побачив розходження, так і шо ? :)

PS. так и зачем вы его здесь держите ? В каком качестве ?
Востаннє редагувалось pesikot в Нед 15 січ, 2023 18:40, всього редагувалось 1 раз.
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  #<1 ... 3294329532963297>
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