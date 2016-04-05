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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 3294329532963297
Повідомлення Додано: Нед 15 січ, 2023 18:19

  detroytred написав:До речі, ні на йоту не вірю тому, що наче він не розумів що робе отією заявою.
Будь-яка інша причина, крім цієї
что самое главное для блогера? Лайки-просмотры. Что самое страшное? Хейт и бан. Арестович знает кто его аудитория и что он него хотят услышать. Поэтому он стал ипсошником.
  Faceless написав:ось він, та людина, хто переходить по посиланням Віталіана, такі люди існують
остальные проверяют открытый тг канал или закрытый, и если закрытый недовольно вопят.
Востаннє редагувалось vitaliian в Нед 15 січ, 2023 18:32, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Нед 15 січ, 2023 18:23

  vitaliian написав:
  detroytred написав:До речі, ні на йоту не вірю тому, що наче він не розумів що робе отією заявою.
Будь-яка інша причина, крім цієї
что самое главное для блогера? Лайки-просмотры. Что самое страшное? Хейт и бан. Арестович знает кто его аудитория и что он него хотят услышать. Поэтому он стал ипсошником.

ИПСО - это тема российского сегмента интернета
Как и "Украина - это антироссия"

Вот ты не палишься ни разу
Всё ходишь в будёновке
pesikot
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Повідомлення Додано: Нед 15 січ, 2023 18:34

vitaliian
Это всё не отменяет того факта, что у тебя ссылка и цитаты - не соответствуют

Ты банальное трепло
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  #<1 ... 3294329532963297
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