budivelnik написав:Стандартний досвід людства Більшість - завжди не права. Тобто більшість вважає що є варіанти коли верхи можуть зробити покращення в той час коли низи не вважають за потрібне напрягатись.... А по суті Всі революції( що буржуазні, що соціалістичні) були спровоковані низами...Низи спочатку вимагали перетворень і тоді у верхах знаходився той хто очолював курс до перетворень... Ну спробував Петро перший якось змінити педерацію..і що? Пройшло 300 років - педераційники змінились? А крім петра там був ще й катерина/микола/олександр/павло/микола/володя/йося/микита/льоня/михайло/боря/вова..... а моцкалики як були сволотою яка насилувала всіх до кого руки добирались..так і залишились тими ж насильниками і злодіями
Обидві сторони (що верхи, о низи) повинні бути зацікавлені. Як правило, низи перші починають бажати змін. Бо!майже завжди!страждають від ситуації на порядки більше, ніж верхи! І от коли ще!!! й верхи захочуть змін -- от тоді починається процес. До того ж саме в руках верхів основні інструменти управління та впливу в суспільстві.
Виходить суперечка закінченна на користь Будівельника?
Розяснюю Причина - наслідок Причина - низи починають бурчати Наслідок - верхи змушені реагувати...
А раз так то без бурчання низів- верхи нічого міняти не будуть ..бо і так на верху.
Тепер зрозуміли чому влада впливає на процес( пришвидшує або заторможує) на 5% Всі інші впливають на кінцевий результат - на 95%....
Ні. В мене завжди було і навіть тут вказано ж -- низи, як правило, завжди страждають більше, бажають кращого!!! (змін!!!); ситуація може тільки дійти до того, що вже терпіти не зможуть.
Проблема ж у тому, що навіть Ви самі й вказали -- "і тоді у верхах знаходився той хто очолював курс до перетворень...".
От тільки для змін в масштабі суспільства необхідно не просто, щоб з'явився один той у верхах, а з'явилася ціла купа отаких серед верхів. Яка зможе змінити. Коли просто один або декілька, то просунути зміни вони не зможуть. Будуть, як один Міха Саакашвілі, марно намагатися.
Тобто для кінцевого результату не вистачає саме отих можновладців. Достатньої кількості. Тобто саме вони й по суті визначають буде результат чи ні за умов, що хоч усі 100% низів бажають змін))
Востаннє редагувалось detroytred в Нед 15 січ, 2023 20:03, всього редагувалось 1 раз.
Investor_K написав:Витальян молодец. Никого не оставляет равнодушным.
Зараз немає електрики, тому дивлюсь форум із планшету. І чомусь він автоматично не логінився, тому бачив купу дописів від забанених персонажів. І, що цікаво - наче вже й не пам'ятаєш, хто це і чому він у бані, але з першого ж повідомлення - згадуєш. Люди не міняються. Щодо вашого зауваження - вважаю, якраз більшості байдуже, бо просто мало хто це взагалі читає