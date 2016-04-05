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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 3295329632973298>
Повідомлення Додано: Нед 15 січ, 2023 18:19

  detroytred написав:До речі, ні на йоту не вірю тому, що наче він не розумів що робе отією заявою.
Будь-яка інша причина, крім цієї
что самое главное для блогера? Лайки-просмотры. Что самое страшное? Хейт и бан. Арестович знает кто его аудитория и что он него хотят услышать. Поэтому он стал ипсошником.
  Faceless написав:ось він, та людина, хто переходить по посиланням Віталіана, такі люди існують
остальные проверяют открытый тг канал или закрытый, и если закрытый недовольно вопят.
Востаннє редагувалось vitaliian в Нед 15 січ, 2023 18:32, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Нед 15 січ, 2023 18:23

  vitaliian написав:
  detroytred написав:До речі, ні на йоту не вірю тому, що наче він не розумів що робе отією заявою.
Будь-яка інша причина, крім цієї
что самое главное для блогера? Лайки-просмотры. Что самое страшное? Хейт и бан. Арестович знает кто его аудитория и что он него хотят услышать. Поэтому он стал ипсошником.

ИПСО - это тема российского сегмента интернета
Как и "Украина - это антироссия"

Вот ты не палишься ни разу
Всё ходишь в будёновке
pesikot
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Повідомлення Додано: Нед 15 січ, 2023 18:34

vitaliian
Это всё не отменяет того факта, что у тебя ссылка и цитаты - не соответствуют

Ты банальное трепло
pesikot
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Повідомлення Додано: Нед 15 січ, 2023 19:23

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Витальян молодец. Никого не оставляет равнодушным. Обвинения в консерве, порванных колготках, самокате и пр. - тому подтверждение.
Investor_K
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Повідомлення Додано: Нед 15 січ, 2023 19:23

Зображення

https://t.me/s/borys_filatovv/877

...
И про Арестовича. Закрывая тему.
...
Мы живем в свободной стране, где каждый имеет право на собственное мнение.

Но он озвучивает свои истории,
как ОФИЦИАЛЬНОЕ ЛИЦО.

А кое-кто соцерзает его «детские шалости» с улыбкой.

Потому, что всегда удобно держать при себе понятных негодяев, чем приличных, профессиональных, но…неудобных.
...

https://t.me/borys_filatovv/878
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Повідомлення Додано: Нед 15 січ, 2023 19:27

  Investor_K написав:Витальян молодец. Никого не оставляет равнодушным. Обвинения в консерве, порванных колготках, самокате и пр. - тому подтверждение.

Дядя Петя, ты дурак ?
pesikot
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Повідомлення Додано: Нед 15 січ, 2023 19:51

  pesikot написав:
  Faceless написав:О, ось він, та людина, хто переходить по посиланням Віталіана, такі люди існують!!!

Ну один раз сходив, побачив розходження, так і шо ? :)

PS. так и зачем вы его здесь держите ? В каком качестве ?

сайт належать росіянам, це придворний соловйов, недоторканий(((
Востаннє редагувалось somilitark в Нед 15 січ, 2023 19:58, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 15 січ, 2023 19:58

  budivelnik написав:
  detroytred написав:
  budivelnik написав:Стандартний досвід людства
Більшість - завжди не права.
Тобто більшість вважає що є варіанти коли верхи можуть зробити покращення в той час коли низи не вважають за потрібне напрягатись....
А по суті
Всі революції( що буржуазні, що соціалістичні) були спровоковані низами...Низи спочатку вимагали перетворень і тоді у верхах знаходився той хто очолював курс до перетворень...
Ну спробував Петро перший якось змінити педерацію..і що? Пройшло 300 років - педераційники змінились?
А крім петра там був ще й катерина/микола/олександр/павло/микола/володя/йося/микита/льоня/михайло/боря/вова..... а моцкалики як були сволотою яка насилувала всіх до кого руки добирались..так і залишились тими ж насильниками і злодіями

Обидві сторони (що верхи, о низи) повинні бути зацікавлені.
Як правило, низи перші починають бажати змін.
Бо!майже завжди!страждають від ситуації на порядки більше, ніж верхи!
І от коли ще!!! й верхи захочуть змін -- от тоді починається процес.
До того ж саме в руках верхів основні інструменти управління та впливу в суспільстві.
Виходить суперечка закінченна на користь Будівельника?

Розяснюю
Причина - наслідок
Причина - низи починають бурчати
Наслідок - верхи змушені реагувати...

А раз так
то без бурчання низів- верхи нічого міняти не будуть ..бо і так на верху.

Тепер зрозуміли чому влада впливає на процес( пришвидшує або заторможує) на 5%
Всі інші впливають на кінцевий результат - на 95%....

Ні.
В мене завжди було і навіть тут вказано ж -- низи, як правило, завжди страждають більше, бажають кращого!!! (змін!!!); ситуація може тільки дійти до того, що вже терпіти не зможуть.

Проблема ж у тому, що навіть Ви самі й вказали -- "і тоді у верхах знаходився той хто очолював курс до перетворень...".

От тільки для змін в масштабі суспільства необхідно не просто, щоб з'явився один той у верхах, а з'явилася ціла купа отаких серед верхів. Яка зможе змінити.
Коли просто один або декілька, то просунути зміни вони не зможуть.
Будуть, як один Міха Саакашвілі, марно намагатися.

Тобто для кінцевого результату не вистачає саме отих можновладців. Достатньої кількості.
Тобто саме вони й по суті визначають буде результат чи ні за умов, що хоч усі 100% низів бажають змін))
Востаннє редагувалось detroytred в Нед 15 січ, 2023 20:03, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 15 січ, 2023 20:01

  Investor_K написав:Витальян молодец. Никого не оставляет равнодушным.

Зараз немає електрики, тому дивлюсь форум із планшету. І чомусь він автоматично не логінився, тому бачив купу дописів від забанених персонажів. І, що цікаво - наче вже й не пам'ятаєш, хто це і чому він у бані, але з першого ж повідомлення - згадуєш. Люди не міняються.
Щодо вашого зауваження - вважаю, якраз більшості байдуже, бо просто мало хто це взагалі читає
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Повідомлення Додано: Нед 15 січ, 2023 20:04

  pesikot написав:
  Investor_K написав:Витальян молодец. Никого не оставляет равнодушным. Обвинения в консерве, порванных колготках, самокате и пр. - тому подтверждение.

Дядя Петя, ты дурак ?

ПисяКот - ты дядя Петя?
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