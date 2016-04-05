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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Нед 15 січ, 2023 20:10
Investor_K написав: pesikot написав: Investor_K написав:
Витальян молодец. Никого не оставляет равнодушным. Обвинения в консерве, порванных колготках, самокате и пр. - тому подтверждение.
Дядя Петя, ты дурак ?
ПисяКот - ты дядя Петя?
Кому и кобыла невеста
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Додано: Нед 15 січ, 2023 20:13
drevlyanin написав: edvardd написав:
Арестович:
- Я отозвал извинения.
Спасибо добрым людям, разбудили и порекомендовали прослушать мое же сообщение в эфире у Фейгина.
Смотрите с 03:55 по 04:05.
Я четко говорю дважды: «судя по всему» и «еще разбираться и разбираться».
Т.е. будучи даже радикально уставшим, оговорки - что мое предположение о ракете ПВО, всего лишь - версия, которую еще нужно проверять, я в высказывание вставил, рефлексы не пропьешь.
Зато товарищи, стремительно теряющие человеческий облик (судя по тому, что они несут), вместе с московскими товарищами радостно понесли:
- Арестович однозначно сказал про ракету ПВО!..
Более того. Они заставили оправдываться Командование Повітряних Сил.
А вот когда целое армейское Командование вынуждено оправдываться и - признавать ошибки, вот это много хуже, чем один советник вне штата со своими оговорками.
Так кто же на самом деле «навредил»? Ась?..
Кто забил эфир на сутки «Арестовичем», затеняя саму трагедию в Днепре и вину в ней РФ?..
По плодам их узнаете их.
Не так страшні московські воші, як українські гниди.
От жеж гнида. Коли такого зустрінеш на вулиці і не розібьєш його гидку пику-вважай сам обгидився!
Я одразу підкреслив, що головне -- як відреагує влада, посадовці ЗС...
Він, сцуко, так розкорячив, що за великим рахунком владі, посадовцям навіть може краще було визнати збиття ракетою ППО попри, хоч що цього насправді не було і близько.
Ніж отаке, що тепер відбувається...
Мовчання влади й досі стосовно Арестовича теж ні в які ворота не лізе.
І він не міг цього не розуміти.
Цугцванг.
Накинутися владі на Арестовича - почали б голосити, що за правду-матінку давлять.
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Додано: Нед 15 січ, 2023 20:36
Pesikot
А кому и пися кота - за ник. )
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Investor_K
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Додано: Нед 15 січ, 2023 20:40
Investor_K написав: pesikot написав: Investor_K написав:
Витальян молодец. Никого не оставляет равнодушным. Обвинения в консерве, порванных колготках, самокате и пр. - тому подтверждение.
Дядя Петя, ты дурак ?
ПисяКот - ты дядя Петя?
Он любит унижения. Видите как пристает ко мне, чтобы я его унизил. По несколько сообщений одно за другим строчит. В эпоху проводных телефонов такие маньяки звонили и дышали в трубку.
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Додано: Нед 15 січ, 2023 20:55
Екс-командир з "групи Вагнера" втік до Норвегії і хоче дати свідчення
Колишній командир взводу з так званої "групи Вагнера" Андрій Медведєв нелегально перетнув російсько-норвезький кордон і подав прохання про надання притулку в Норвегії. Про це він сам розповів в інтерв'ю російському правозахисному проекту "Gulagu.net".
Стверджується, що перетин кордону стався в четвер, 12 січня, недалеко від російського шахтарського містечка Нікель в Мурманській області. За словами Медведєва, безпосередньо під час переходу кордону російські прикордонники помітили його і відкрили вогонь, але промахнулися.
Опинившись на норвезькій території, колишній найманець звернувся до місцевих правоохоронців і попросив політичний притулок. В даний час він знаходиться в норвезькій столиці, місті Осло, де його помістили в центр для порушників міграційного законодавства.
Медведєв записався в "групу Вагнера" в липні минулого року. Після закінчення 4-місячного контракту йому примусово продовжили термін служби. Тоді Медведєв самовільно покинув позиції і повернувся в Росію. Чоловік зв'язався з правозахисниками і стверджував, що люди Пригожина намагаються його упіймати, тому він фактично знаходиться в бігах.
У грудні Медведєв дав інтерв'ю журналістам The Insider, в якому розповів про страти і втрати в "групі Вагнера".
"У мене у відділенні в підпорядкуванні було 15 осіб, це саме штурмове відділення, яке виходило на бойові завдання. Ув'язнені почали в серпні приїжджати до нас. Ми заснували 4-й взвод. Ми були смертниками, тому що всі "косячники" і проштрафилися йшли в 4-й взвод. І за кілька днів з взводу Залишилося 3 людини з 13", – розповів він.
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Додано: Нед 15 січ, 2023 21:03
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