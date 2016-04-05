budivelnik написав:Стандартний досвід людства Більшість - завжди не права. Тобто більшість вважає що є варіанти коли верхи можуть зробити покращення в той час коли низи не вважають за потрібне напрягатись.... А по суті Всі революції( що буржуазні, що соціалістичні) були спровоковані низами...Низи спочатку вимагали перетворень і тоді у верхах знаходився той хто очолював курс до перетворень... Ну спробував Петро перший якось змінити педерацію..і що? Пройшло 300 років - педераційники змінились? А крім петра там був ще й катерина/микола/олександр/павло/микола/володя/йося/микита/льоня/михайло/боря/вова..... а моцкалики як були сволотою яка насилувала всіх до кого руки добирались..так і залишились тими ж насильниками і злодіями
Обидві сторони (що верхи, о низи) повинні бути зацікавлені. Як правило, низи перші починають бажати змін. Бо!майже завжди!страждають від ситуації на порядки більше, ніж верхи! І от коли ще!!! й верхи захочуть змін -- от тоді починається процес. До того ж саме в руках верхів основні інструменти управління та впливу в суспільстві.
Виходить суперечка закінченна на користь Будівельника?
Розяснюю Причина - наслідок Причина - низи починають бурчати Наслідок - верхи змушені реагувати...
А раз так то без бурчання низів- верхи нічого міняти не будуть ..бо і так на верху.
Тепер зрозуміли чому влада впливає на процес( пришвидшує або заторможує) на 5% Всі інші впливають на кінцевий результат - на 95%....
Ні. В мене завжди було і навіть тут вказано ж -- низи, як правило, завжди страждають більше, бажають кращого!!! (змін!!!); ситуація може тільки дійти до того, що вже терпіти не зможуть.
Проблема ж у тому, що навіть Ви самі й вказали -- "і тоді у верхах знаходився той хто очолював курс до перетворень...".
От тільки для змін в масштабі суспільства необхідно не просто, щоб з'явився один той у верхах, а з'явилася ціла купа отаких серед верхів. Яка зможе змінити. Коли просто один або декілька, то просунути зміни вони не зможуть. Будуть, як один Міха Саакашвілі, марно намагатися.
Тобто для кінцевого результату не вистачає саме отих можновладців. Достатньої кількості. Тобто саме вони й по суті визначають буде результат чи ні за умов, що хоч усі 100% низів бажають змін))
Востаннє редагувалось detroytred в Нед 15 січ, 2023 20:03, всього редагувалось 1 раз.
Investor_K написав:Витальян молодец. Никого не оставляет равнодушным.
Зараз немає електрики, тому дивлюсь форум із планшету. І чомусь він автоматично не логінився, тому бачив купу дописів від забанених персонажів. І, що цікаво - наче вже й не пам'ятаєш, хто це і чому він у бані, але з першого ж повідомлення - згадуєш. Люди не міняються. Щодо вашого зауваження - вважаю, якраз більшості байдуже, бо просто мало хто це взагалі читає
edvardd написав:Арестович: - Я отозвал извинения. Спасибо добрым людям, разбудили и порекомендовали прослушать мое же сообщение в эфире у Фейгина. Смотрите с 03:55 по 04:05. Я четко говорю дважды: «судя по всему» и «еще разбираться и разбираться». Т.е. будучи даже радикально уставшим, оговорки - что мое предположение о ракете ПВО, всего лишь - версия, которую еще нужно проверять, я в высказывание вставил, рефлексы не пропьешь. Зато товарищи, стремительно теряющие человеческий облик (судя по тому, что они несут), вместе с московскими товарищами радостно понесли: - Арестович однозначно сказал про ракету ПВО!.. Более того. Они заставили оправдываться Командование Повітряних Сил. А вот когда целое армейское Командование вынуждено оправдываться и - признавать ошибки, вот это много хуже, чем один советник вне штата со своими оговорками. Так кто же на самом деле «навредил»? Ась?.. Кто забил эфир на сутки «Арестовичем», затеняя саму трагедию в Днепре и вину в ней РФ?.. По плодам их узнаете их. Не так страшні московські воші, як українські гниди.
От жеж гнида. Коли такого зустрінеш на вулиці і не розібьєш його гидку пику-вважай сам обгидився!
Я одразу підкреслив, що головне -- як відреагує влада, посадовці ЗС...
Він, сцуко, так розкорячив, що за великим рахунком владі, посадовцям навіть може краще було визнати збиття ракетою ППО попри, хоч що цього насправді не було і близько. Ніж отаке, що тепер відбувається... Мовчання влади й досі стосовно Арестовича теж ні в які ворота не лізе.
І він не міг цього не розуміти. Цугцванг. Накинутися владі на Арестовича - почали б голосити, що за правду-матінку давлять.
Екс-командир з "групи Вагнера" втік до Норвегії і хоче дати свідчення
Колишній командир взводу з так званої "групи Вагнера" Андрій Медведєв нелегально перетнув російсько-норвезький кордон і подав прохання про надання притулку в Норвегії. Про це він сам розповів в інтерв'ю російському правозахисному проекту "Gulagu.net".
Стверджується, що перетин кордону стався в четвер, 12 січня, недалеко від російського шахтарського містечка Нікель в Мурманській області. За словами Медведєва, безпосередньо під час переходу кордону російські прикордонники помітили його і відкрили вогонь, але промахнулися.
Опинившись на норвезькій території, колишній найманець звернувся до місцевих правоохоронців і попросив політичний притулок. В даний час він знаходиться в норвезькій столиці, місті Осло, де його помістили в центр для порушників міграційного законодавства.
Медведєв записався в "групу Вагнера" в липні минулого року. Після закінчення 4-місячного контракту йому примусово продовжили термін служби. Тоді Медведєв самовільно покинув позиції і повернувся в Росію. Чоловік зв'язався з правозахисниками і стверджував, що люди Пригожина намагаються його упіймати, тому він фактично знаходиться в бігах.
У грудні Медведєв дав інтерв'ю журналістам The Insider, в якому розповів про страти і втрати в "групі Вагнера".
"У мене у відділенні в підпорядкуванні було 15 осіб, це саме штурмове відділення, яке виходило на бойові завдання. Ув'язнені почали в серпні приїжджати до нас. Ми заснували 4-й взвод. Ми були смертниками, тому що всі "косячники" і проштрафилися йшли в 4-й взвод. І за кілька днів з взводу Залишилося 3 людини з 13", – розповів він.
Bobua написав:Загалом всі ж розуміють, мабуть, де є ворог. І дуже не хочеться аби вони допились до сумнівів у цьому питанні, перш ніж це станеться в моск.війську. А допиваються до чортиків вже давно і у нас теж... І стріляють, ріжуть одне іншого ті алканонавти
На жаль, на війні можуть померти не від осколків мін/снарядів і не від пуль ворога...
Я от щойно дізнався, що товариш(40р.), якого від нас перевели ще на початку літа...