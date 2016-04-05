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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 3295329632973298
Повідомлення Додано: Нед 15 січ, 2023 22:37

2 хвилини від пуску до вибуху.

Речник повітряних сил України Ігнат розповів про особливості ракетного удару, який ворог завдав столиці непередодні.

«Ми не кажемо, де це було. Поки що говоримо, що це був північний напрямок. Вночі була підготовка до терористичного акту, таким чином випущено ракету», — пояснив речник Повітряних сил Юрій Ігнат.

За його словами, від пуску до вибуху минуло не більше 2 хвилин. І нагадаємо, що сигнал повітряної тривоги пролунав уже після перших вибухів.

«Тому є така загроза тепер. Буде вжито певні кроки, саме того, що стосується північного напрямку для того, щоб уникати таких речей, які відбулися», — додав Ігнат.
vitaliian
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Schmit
 
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Повідомлення Додано: Нед 15 січ, 2023 23:59

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Міноборони Британії спростувало інформацію про передачу Україні військових гелікоптерів Apache.

Раніше про це повідомляло видання Mirror. До речі, саме видання цю статтю вже видалило.
GALeon
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