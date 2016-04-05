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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Нед 15 січ, 2023 22:37
2 хвилини від пуску до вибуху.
Речник повітряних сил України Ігнат розповів про особливості ракетного удару, який ворог завдав столиці непередодні.
«Ми не кажемо, де це було. Поки що говоримо, що це був північний напрямок. Вночі була підготовка до терористичного акту, таким чином випущено ракету», — пояснив речник Повітряних сил Юрій Ігнат.
За його словами, від пуску до вибуху минуло не більше 2 хвилин. І нагадаємо, що сигнал повітряної тривоги пролунав уже після перших вибухів.
«Тому є така загроза тепер. Буде вжито певні кроки, саме того, що стосується північного напрямку для того, щоб уникати таких речей, які відбулися», — додав Ігнат.
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Додано: Нед 15 січ, 2023 23:08
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Додано: Нед 15 січ, 2023 23:59
Міноборони Британії спростувало інформацію про передачу Україні військових гелікоптерів Apache.
Раніше про це повідомляло видання Mirror. До речі, саме видання цю статтю вже видалило.
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Додано: Пон 16 січ, 2023 05:41
Bobua написав: Hotab написав: Bobua написав:
Відколи це бюджетникам виплати місяць в місяць?
Ви не "бюджетник", а військовослужбовець.
Ще раз: вам платять за поточний місяць. Жирна крапка.
Bobua написав:
От я призваний у березні -- у березні виплат не було
Бо могли дати всім 4 березня, наприклад. А ви прийшли 5-го. Чи 26-го.
Bobua написав:
У квітні були на фронті -- а отримували як за березень (тил).
Бо бойові платять з затримкою. Там багато бюрократії по бойовим наказам і б.розпорядженням.
Успіх написав:
Ох і "паліво"
Паліво, долярчик, це твоя нездатність за рік зрозуміти, що ти військовослужбовець. І залишатись базарним дурачком.
Я ще тебе дуже жалію, читаючи твою дурь тут. Бо ти потрібний державі. Цінуй це.
Комусь давали розрахунк.аркуші (щомісячні)? На яких і справді все розписано. Коли, куди, скільки...
Іх можна в бухгалтерії запросити. Якщо не напряму, то мабуть через свого командира. Я не розумію, де у військових бухгалтерія знаходиться, тому не подскажу.
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