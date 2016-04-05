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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 3295329632973298
Повідомлення Додано: Нед 15 січ, 2023 22:37

2 хвилини від пуску до вибуху.

Речник повітряних сил України Ігнат розповів про особливості ракетного удару, який ворог завдав столиці непередодні.

«Ми не кажемо, де це було. Поки що говоримо, що це був північний напрямок. Вночі була підготовка до терористичного акту, таким чином випущено ракету», — пояснив речник Повітряних сил Юрій Ігнат.

За його словами, від пуску до вибуху минуло не більше 2 хвилин. І нагадаємо, що сигнал повітряної тривоги пролунав уже після перших вибухів.

«Тому є така загроза тепер. Буде вжито певні кроки, саме того, що стосується північного напрямку для того, щоб уникати таких речей, які відбулися», — додав Ігнат.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Нед 15 січ, 2023 23:08

Schmit
 
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Повідомлення Додано: Нед 15 січ, 2023 23:59

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Міноборони Британії спростувало інформацію про передачу Україні військових гелікоптерів Apache.

Раніше про це повідомляло видання Mirror. До речі, саме видання цю статтю вже видалило.
GALeon
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Повідомлення Додано: Пон 16 січ, 2023 05:41

  Bobua написав:
  Hotab написав:
  Bobua написав:Відколи це бюджетникам виплати місяць в місяць?

Ви не "бюджетник", а військовослужбовець.
Ще раз: вам платять за поточний місяць. Жирна крапка.
  Bobua написав:От я призваний у березні -- у березні виплат не було

Бо могли дати всім 4 березня, наприклад. А ви прийшли 5-го. Чи 26-го.
  Bobua написав:У квітні були на фронті -- а отримували як за березень (тил).

Бо бойові платять з затримкою. Там багато бюрократії по бойовим наказам і б.розпорядженням.

  Успіх написав:Ох і "паліво"

Паліво, долярчик, це твоя нездатність за рік зрозуміти, що ти військовослужбовець. І залишатись базарним дурачком.
Я ще тебе дуже жалію, читаючи твою дурь тут. Бо ти потрібний державі. Цінуй це.


Комусь давали розрахунк.аркуші (щомісячні)? На яких і справді все розписано. Коли, куди, скільки...

Іх можна в бухгалтерії запросити. Якщо не напряму, то мабуть через свого командира. Я не розумію, де у військових бухгалтерія знаходиться, тому не подскажу.
Wisznia2021
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 січ, 2023 07:49

Офіс Президента планує відкликати новопризначеного посла України в Болгарії Олесю Ілащук
Про це повідомив журналіст, керівник проєкту "Главком", голова правління Інституту світової політики Віктор Шлінчак:
"Посла України в Болгарії Олесю Ілащук Офіс Президента планує відкликати. Йде пошук кандидатури."
Это все, конечно, хорошо ,но намного лучше для страны было бы "отозвать" того, кто пропихнул эту чебурашку. Ибо он продолжит вредить.
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Повідомлення Додано: Пон 16 січ, 2023 08:37

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Главный чебурашка - всем известен
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Повідомлення Додано: Пон 16 січ, 2023 08:51

СВО закінчилась...почалась війна
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Повідомлення Додано: Пон 16 січ, 2023 09:09

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Сьогодні вночі влучили по Запоріжжю
GALeon
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Повідомлення Додано: Пон 16 січ, 2023 09:43

  vitaliian написав:
2 хвилини від пуску до вибуху.

Речник повітряних сил України Ігнат розповів про особливості ракетного удару, який ворог завдав столиці непередодні.

«Ми не кажемо, де це було. Поки що говоримо, що це був північний напрямок. Вночі була підготовка до терористичного акту, таким чином випущено ракету», — пояснив речник Повітряних сил Юрій Ігнат.

За його словами, від пуску до вибуху минуло не більше 2 хвилин. І нагадаємо, що сигнал повітряної тривоги пролунав уже після перших вибухів.

«Тому є така загроза тепер. Буде вжито певні кроки, саме того, що стосується північного напрямку для того, щоб уникати таких речей, які відбулися», — додав Ігнат.

Киеву проще, в Запорожье подлёт С300 занимает минуту...
edvardd
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Повідомлення Додано: Пон 16 січ, 2023 10:16

  Wisznia2021 написав:
  Bobua написав:
Комусь давали розрахунк.аркуші (щомісячні)? На яких і справді все розписано. Коли, куди, скільки...

Іх можна в бухгалтерії запросити. Якщо не напряму, то мабуть через свого командира. Я не розумію, де у військових бухгалтерія знаходиться, тому не подскажу.


Є кращий варіант.
Демобілізація. :)
І глянути чи прийде щось наступного місяця. ;)
Bobua
 
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