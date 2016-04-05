Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати тему
Відповісти на тему
Додано: Нед 15 січ, 2023 22:37
2 хвилини від пуску до вибуху.
Речник повітряних сил України Ігнат розповів про особливості ракетного удару, який ворог завдав столиці непередодні. «Ми не кажемо, де це було. Поки що говоримо, що це був північний напрямок. Вночі була підготовка до терористичного акту, таким чином випущено ракету», — пояснив речник Повітряних сил Юрій Ігнат. За його словами, від пуску до вибуху минуло не більше 2 хвилин. І нагадаємо, що сигнал повітряної тривоги пролунав уже після перших вибухів. «Тому є така загроза тепер. Буде вжито певні кроки, саме того, що стосується північного напрямку для того, щоб уникати таких речей, які відбулися», — додав Ігнат.
vitaliian
Повідомлень: 16290
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2089 раз.
Подякували: 2971 раз.
Профіль
Додано: Нед 15 січ, 2023 23:08
Schmit
Повідомлень: 3423
З нами з: 08.09.09
Подякував: 79 раз.
Подякували: 275 раз.
Профіль
Додано: Нед 15 січ, 2023 23:59
Міноборони Британії спростувало інформацію про передачу Україні військових гелікоптерів Apache.
Раніше про це повідомляло видання Mirror. До речі, саме видання цю статтю вже видалило.
GALeon
Повідомлень: 949
З нами з: 13.02.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 44 раз.
Профіль
Додано: Пон 16 січ, 2023 05:41
Bobua написав: Hotab написав: Bobua написав:
Відколи це бюджетникам виплати місяць в місяць?
Ви не "бюджетник", а військовослужбовець.
Ще раз: вам платять за поточний місяць. Жирна крапка.
Bobua написав:
От я призваний у березні -- у березні виплат не було
Бо могли дати всім 4 березня, наприклад. А ви прийшли 5-го. Чи 26-го.
Bobua написав:
У квітні були на фронті -- а отримували як за березень (тил).
Бо бойові платять з затримкою. Там багато бюрократії по бойовим наказам і б.розпорядженням.
Успіх написав:
Ох і "паліво"
Паліво, долярчик, це твоя нездатність за рік зрозуміти, що ти військовослужбовець. І залишатись базарним дурачком.
Я ще тебе дуже жалію, читаючи твою дурь тут. Бо ти потрібний державі. Цінуй це.
Комусь давали розрахунк.аркуші (щомісячні)? На яких і справді все розписано. Коли, куди, скільки...
Іх можна в бухгалтерії запросити. Якщо не напряму, то мабуть через свого командира. Я не розумію, де у військових бухгалтерія знаходиться, тому не подскажу.
Wisznia2021
Повідомлень: 249
З нами з: 24.01.22
Подякував: 1 раз.
Подякували: 18 раз.
Профіль
Додано: Пон 16 січ, 2023 07:49
Офіс Президента планує відкликати новопризначеного посла України в Болгарії Олесю Ілащук
Про це повідомив журналіст, керівник проєкту "Главком", голова правління Інституту світової політики Віктор Шлінчак:
"Посла України в Болгарії Олесю Ілащук Офіс Президента планує відкликати. Йде пошук кандидатури." Это все, конечно, хорошо ,но намного лучше для страны было бы "отозвать" того, кто пропихнул эту чебурашку. Ибо он продолжит вредить.
Schmit
Повідомлень: 3423
З нами з: 08.09.09
Подякував: 79 раз.
Подякували: 275 раз.
Профіль
Додано: Пон 16 січ, 2023 08:37
Главный чебурашка - всем известен
beee
Повідомлень: 38
З нами з: 17.12.22
Подякував: 3 раз.
Подякували: 1 раз.
Профіль
Додано: Пон 16 січ, 2023 08:51
СВО закінчилась...почалась війна
prodigy
Повідомлень: 9207
З нами з: 03.12.13
Подякував: 3090 раз.
Подякували: 3161 раз.
Профіль
1
2
Додано: Пон 16 січ, 2023 09:09
Сьогодні вночі влучили по Запоріжжю
GALeon
Повідомлень: 949
З нами з: 13.02.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 44 раз.
Профіль
Додано: Пон 16 січ, 2023 09:43
vitaliian написав:
2 хвилини від пуску до вибуху.
Речник повітряних сил України Ігнат розповів про особливості ракетного удару, який ворог завдав столиці непередодні. «Ми не кажемо, де це було. Поки що говоримо, що це був північний напрямок. Вночі була підготовка до терористичного акту, таким чином випущено ракету», — пояснив речник Повітряних сил Юрій Ігнат. За його словами, від пуску до вибуху минуло не більше 2 хвилин. І нагадаємо, що сигнал повітряної тривоги пролунав уже після перших вибухів. «Тому є така загроза тепер. Буде вжито певні кроки, саме того, що стосується північного напрямку для того, щоб уникати таких речей, які відбулися», — додав Ігнат.
Киеву проще, в Запорожье подлёт С300 занимает минуту...
edvardd
Повідомлень: 8354
З нами з: 20.11.08
Подякував: 146 раз.
Подякували: 2747 раз.
Профіль
2
Додано: Пон 16 січ, 2023 10:16
Wisznia2021 написав: Bobua написав:
Комусь давали розрахунк.аркуші (щомісячні)? На яких і справді все розписано. Коли, куди, скільки...
Іх можна в бухгалтерії запросити. Якщо не напряму, то мабуть через свого командира. Я не розумію, де у військових бухгалтерія знаходиться, тому не подскажу.
Є кращий варіант.
Демобілізація.
І глянути чи прийде щось наступного місяця.
Bobua
Повідомлень: 1211
З нами з: 24.08.10
Подякував: 98 раз.
Подякували: 120 раз.
Профіль
3
+ Додати тему
Відповісти на тему
Схожі теми
1488
111122
П'ят 26 лис, 2021 09:18 Schmit
6076
478876
1
4615
Вів 05 кві, 2016 10:03 Bukka