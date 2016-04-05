От чую, що є купа резерву в тилу і ще останнім часом всюди виловлюють і вручають повістки... Може таки ОДУМАЮТЬСЯ і почнуть(після року повномасштабної) по-трохи замінювати тих, хто вже 8-10міс на вогневій? А то недавно почув, що деякі солдати, в глибокому тилу ще від початку! Чому їх за 10міс не прислати на заміну?
Щодо ударів по Києву з С-300. З Росії дальність 200 км. З Білорусі - понад 100км. Ракети з радіусом дії 100 км прийняті на озброєння в другій половині 80-их. Ракети з радіусом дії 200 км - в 90-их. Тобто їх не так вже й багато на складах. Це не та історія, коли закидують старим гівном, щоб не утилізувати його.
Востаннє редагувалось sashaqbl в Пон 16 січ, 2023 11:37, всього редагувалось 2 разів.
Успіх написав:повномасштабної) по-трохи замінювати тих, хто вже 8-10міс на вогневій?
На мою думку виводяться з передової і замінюються іншими в/частинами ті, які втратили боєздатність (через втрати) і вимагають поповнення та переформатування. В першу чергу це механізовані та високомобільні частини. Підозрюю, що на щастя твоя частина не несе дуже великих втрат і тому зберігає боєздатність та не потребує виведення в тил. Радій цьому факту.
Успіх написав:А то недавно почув, що деякі солдати, в глибокому тилу ще від початку!
Дивлячись про які спеціальності мова. ППО? Може ті, хто на Гепардах та інших Шилках ловлять Шахедів? По своїй батьківщині знаю, що ті, хто місяцями стояли на "потєшному блокпосту" , все літо, не виконуючи взагалі жодних корисних функцій, вже зараз в більш гарячих точках. Нарешті. Навіть не очікував, бо набирали туди по великій дружбі з райвоєнкомом. І так просто потрапити було неможливо, адже 43 тисячі грн для невеликого містечка, де нема роботи, і доба через дві просто стояти з надутими щоками і кошмарити місцеві автомобілі - це було справді кучеряво.
Востаннє редагувалось Hotab в Пон 16 січ, 2023 11:16, всього редагувалось 1 раз.
Паліво, долярчик, це твоя нездатність за рік зрозуміти, що ти військовослужбовець. І залишатись базарним дурачком. Я ще тебе дуже жалію, читаючи твою дурь тут. Бо ти потрібний державі. Цінуй це.
Комусь давали розрахунк.аркуші (щомісячні)? На яких і справді все розписано. Коли, куди, скільки...
Іх можна в бухгалтерії запросити. Якщо не напряму, то мабуть через свого командира. Я не розумію, де у військових бухгалтерія знаходиться, тому не подскажу.[/quote] _______________________*__________ https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0745-18#Text
Стаття 8 Закону. Усе вказано))) 8. Грошове забезпечення виплачується в межах асигнувань, передбачених у кошторисі військової частини на грошове забезпечення військовослужбовців. Грошове забезпечення виплачується: щомісячні основні та додаткові види - в поточному місяці за минулий; одноразові додаткові види - в місяці видання наказу про виплату або в наступному після місяця, в якому наказом оголошено про виплату (з урахуванням вимог Бюджетного кодексу України). Грошове забезпечення виплачується за місцем перебування військовослужбовців на грошовому забезпеченні на підставі наказу командира (начальника, керівника) (далі - командир).
А в грошовому атестаті, який надає фінчастина в стандартній таблиці виплат все розписано -- скільки, коли, за що. Зазвичай фінчастина знаходиться в ППД або у вищому управлінні. Хоча грошовий атестат дають при звільненні, переводі. Але є ще стандартна справка стосовно виплат. Її отримання, як і все, суто індивідуально по різному в кожній частині і кожній особі)) Від примхи царя начфіна і королевен бухгалтерів.
sashaqbl написав:Щодо ударів по Києву з С-300. З Росії дальність 200 км. З Білорусі - понад 100км. Ракети з радіусом дії 100 км прийняті на озброєння в другій половині 80-их. Ракети з радіусом дії 200 км - в 90-их. Тобто їх не так вже й багато на складах. Це не та історія, коли закидують старим гівном, щоб не утилізувати його.
Киев 14 января атаковали новыми ракетами С-400
В распоряжении издания Defence Express появились фото обломков с индексом 48Н6ДМ. Это новая ракета для российского ЗРК С-400 с дальностью полета 230 км и весом боевой части 180 кг.
Такой тип ракет применяется уже второй раз. Впервые такие обломки нашли 31 декабря возле дома в Протасовом Яру, а также около столичной гостиницы "Алфавито".