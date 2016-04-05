RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 3296329732983299
Повідомлення Додано: Пон 16 січ, 2023 10:29

Чекаємо...

  Bobua написав:Є кращий варіант.
Демобілізація

От чую, що є купа резерву в тилу і ще останнім часом всюди виловлюють і вручають повістки...
Може таки ОДУМАЮТЬСЯ і почнуть(після року повномасштабної) по-трохи замінювати тих, хто вже 8-10міс на вогневій?
А то недавно почув, що деякі солдати, в глибокому тилу ще від початку! Чому їх за 10міс не прислати на заміну?
Успіх
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4314
З нами з: 18.03.21
Подякував: 168 раз.
Подякували: 766 раз.
 
Профіль
3
7
1
Повідомлення Додано: Пон 16 січ, 2023 11:14

Щодо ударів по Києву з С-300.
З Росії дальність 200 км. З Білорусі - понад 100км.
Ракети з радіусом дії 100 км прийняті на озброєння в другій половині 80-их.
Ракети з радіусом дії 200 км - в 90-их.
Тобто їх не так вже й багато на складах. Це не та історія, коли закидують старим гівном, щоб не утилізувати його.
Востаннє редагувалось sashaqbl в Пон 16 січ, 2023 11:37, всього редагувалось 2 разів.
sashaqbl
Аватар користувача
 
Повідомлень: 912
З нами з: 31.10.19
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 16 січ, 2023 11:15

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Успіх написав:повномасштабної) по-трохи замінювати тих, хто вже 8-10міс на вогневій?

На мою думку виводяться з передової і замінюються іншими в/частинами ті, які втратили боєздатність (через втрати) і вимагають поповнення та переформатування.
В першу чергу це механізовані та високомобільні частини. Підозрюю, що на щастя твоя частина не несе дуже великих втрат і тому зберігає боєздатність та не потребує виведення в тил. Радій цьому факту.

  Успіх написав:А то недавно почув, що деякі солдати, в глибокому тилу ще від початку!

Дивлячись про які спеціальності мова. ППО?
Може ті, хто на Гепардах та інших Шилках ловлять Шахедів?
По своїй батьківщині знаю, що ті, хто місяцями стояли на "потєшному блокпосту" , все літо, не виконуючи взагалі жодних корисних функцій, вже зараз в більш гарячих точках. Нарешті. Навіть не очікував, бо набирали туди по великій дружбі з райвоєнкомом. І так просто потрапити було неможливо, адже 43 тисячі грн для невеликого містечка, де нема роботи, і доба через дві просто стояти з надутими щоками і кошмарити місцеві автомобілі - це було справді кучеряво.
Востаннє редагувалось Hotab в Пон 16 січ, 2023 11:16, всього редагувалось 1 раз.
Hotab
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8528
З нами з: 15.02.09
Подякував: 554 раз.
Подякували: 1913 раз.
 
Профіль
1
2
Повідомлення Додано: Пон 16 січ, 2023 11:16

  prodigy написав:СВО закінчилась...почалась війна

І навіщо я витратив 49 хвл., щоб прослухати майже свої ж думки)))
detroytred
Аватар користувача
 
Повідомлень: 25908
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2129 раз.
Подякували: 3241 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 16 січ, 2023 11:38

  Wisznia2021 написав:
  Bobua написав:
  Успіх написав:Ох і "паліво"

Паліво, долярчик, це твоя нездатність за рік зрозуміти, що ти військовослужбовець. І залишатись базарним дурачком.
Я ще тебе дуже жалію, читаючи твою дурь тут. Бо ти потрібний державі. Цінуй це.


Комусь давали розрахунк.аркуші (щомісячні)? На яких і справді все розписано. Коли, куди, скільки...

Іх можна в бухгалтерії запросити. Якщо не напряму, то мабуть через свого командира. Я не розумію, де у військових бухгалтерія знаходиться, тому не подскажу.[/quote]
_______________________*__________
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0745-18#Text

Стаття 8 Закону.
Усе вказано)))
8. Грошове забезпечення виплачується в межах асигнувань, передбачених у кошторисі військової частини на грошове забезпечення військовослужбовців.
Грошове забезпечення виплачується:
щомісячні основні та додаткові види - в поточному місяці за минулий;
одноразові додаткові види - в місяці видання наказу про виплату або в наступному після місяця, в якому наказом оголошено про виплату (з урахуванням вимог Бюджетного кодексу України).
Грошове забезпечення виплачується за місцем перебування військовослужбовців на грошовому забезпеченні на підставі наказу командира (начальника, керівника) (далі - командир).

А в грошовому атестаті, який надає фінчастина в стандартній таблиці виплат все розписано -- скільки, коли, за що.
Зазвичай фінчастина знаходиться в ППД або у вищому управлінні.
Хоча грошовий атестат дають при звільненні, переводі.
Але є ще стандартна справка стосовно виплат.
Її отримання, як і все, суто індивідуально по різному в кожній частині і кожній особі))
Від примхи царя начфіна і королевен бухгалтерів.
detroytred
Аватар користувача
 
Повідомлень: 25908
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2129 раз.
Подякували: 3241 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 16 січ, 2023 12:00

Re: Напад росії і білорусі на Україну

sashaqbl написав:Щодо ударів по Києву з С-300.
З Росії дальність 200 км. З Білорусі - понад 100км.
Ракети з радіусом дії 100 км прийняті на озброєння в другій половині 80-их.
Ракети з радіусом дії 200 км - в 90-их.
Тобто їх не так вже й багато на складах. Це не та історія, коли закидують старим гівном, щоб не утилізувати його.
Киев 14 января атаковали новыми ракетами С-400

В распоряжении издания Defence Express появились фото обломков с индексом 48Н6ДМ. Это новая ракета для российского ЗРК С-400 с дальностью полета 230 км и весом боевой части 180 кг.

Такой тип ракет применяется уже второй раз. Впервые такие обломки нашли 31 декабря возле дома в Протасовом Яру, а также около столичной гостиницы "Алфавито".
GALeon
Аватар користувача
 
Повідомлень: 950
З нами з: 13.02.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 44 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 16 січ, 2023 12:04

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  GALeon написав:Такой тип ракет применяется уже второй раз. Впервые такие обломки нашли 31 декабря возле дома в Протасовом Яру, а также около столичной гостиницы "Алфавито".

Як на мене це означає, що іскандери скінчились, фатехи іран не дає, а крилаті недостаттньо ефективні...
sashaqbl
Аватар користувача
 
Повідомлень: 912
З нами з: 31.10.19
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 3296329732983299
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 147, 148, 149
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 17:42
1488 111126
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 26 лис, 2021 09:18
Schmit
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 07:46
6076 478891
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 12:00
Михалыч
Хто дав російському олігарху кинути Україну на 100 млн долар
Пчёлка » Вів 05 кві, 2016 09:35
1 4615
Переглянути останнє повідомлення
Вів 05 кві, 2016 10:03
Bukka

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.