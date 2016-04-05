Заместитель главы МИД Украины Андрей Мельник обратился к Олафу Шольцу в «Twitter»:
"«Бундесвер» имеет 93 многоцелевых боевых самолёта «Tornado», которые вскоре будут выведены из эксплуатации и заменены «F-35». Хоть это и старый реактивный истребитель, но все же очень мощный. Почему бы не поставить эти «Tornado» в Украину?", - написал Мельник. https://t.me/UkraineWar_monitor/1246
detroytred написав:І навіщо я витратив 49 хвл., щоб прослухати майже свої ж думки))
не знаю що вам відповісти
Та це я так - просто констатував.
Мої думки дещо розходяться з тими, що пролунали, в тому, що все ж маю надію -- ситуація не настільки складна, і влада з ГШ та партнерами її контролюють. Особливо в порівнянні з уявленням, наприклад, від Ілларіонова нещодавно.
Але все ж таки може вартувало би владі та партнерам продумати механізм роздачі (і часткового продажу) зброї населенню. Отого, що в Штатах для продажу валом...
Звичайно негативних наслідків від цього було б немало, але можливо значення якесь було в плані перепон ворогу.
Даний варіант стосується ситуації, якщо дійсно є загроза реалізації отаких якихось стратегічних операцій оркостану. Щоб потім не усім підряд з машин, як рік тому. Да й зарання партнери закупили й доставили.
prodigy написав:зміст в тому, не варто розраховувати на швидке закінчення війни це дуже боляче визнати для більшості українців (для тих у кого вже терпець урвався-Успіх)
Ні, в мене ще терпець не увірвався, але вже десь йде в цьому напрямку)) Але, особисто для мене(моя думка) - що мене б відпустили навесні(тобто після року мого перебування) на місяць у відпустку/відпочити/побути з рідними/набратись сил і... зможу далі йти в бій на півроку... - але далі... або перемога, або... - знову потрібно буде відпустка
prodigy написав:зміст в тому, не варто розраховувати на швидке закінчення війни це дуже боляче визнати для більшості українців (для тих у кого вже терпець урвався-Успіх)
Ні, в мене ще терпець не увірвався, але вже десь йде в цьому напрямку)) Але, особисто для мене(моя думка) - що мене б відпустили навесні(тобто після року мого перебування) на місяць у відпустку/відпочити/побути з рідними/набратись сил і... зможу далі йти в бій на півроку... - але далі... або перемога, або... - знову потрібно буде відпустка
фіс президента лякається повідомляти про втрату Соледара, тому що Банкова хоче повідомляти тільки гарні новини, і не хоче брати на себе відповідальність за поразки. Але війна — це не місце для здобуття рейтингів, у разі поразки треба швидко робити висновки та вносити зміни
Так, треба сказати правду — Соледар — це поразка. І вона потребує висновків: щодо чесного та об’єктивного інформування про обставини організації військ, управління, призначень та замін командного складу, вчасної ротації військ, вчасного посилення резервами атакованих дільниць, відбору та бойової підготовки, розв'язання проблем "обмежено придатних", заохочення та просування бойових лідерів на усіх рівнях, тактичної розвідки, забезпечення боєприпасами, якості обов'язкової підготовки, вчасного реагування, інженерного обладнання рубежів оборони та тилових рубежів, побудови щільних бойових порядків та своєчасного спрямування резервів, і так далі.
detroytred написав:І навіщо я витратив 49 хвл., щоб прослухати майже свої ж думки))
не знаю що вам відповісти
Та це я так - просто констатував.
Мої думки дещо розходяться з тими, що пролунали, в тому, що все ж маю надію -- ситуація не настільки складна, і влада з ГШ та партнерами її контролюють. Особливо в порівнянні з уявленням, наприклад, від Ілларіонова нещодавно.
Але все ж таки може вартувало би владі та партнерам продумати механізм роздачі (і часткового продажу) зброї населенню. Отого, що в Штатах для продажу валом...
Звичайно негативних наслідків від цього було б немало, але можливо значення якесь було в плані перепон ворогу.
Даний варіант стосується ситуації, якщо дійсно є загроза реалізації отаких якихось стратегічних операцій оркостану. Щоб потім не усім підряд з машин, як рік тому. Да й зарання партнери закупили й доставили.
не поважаю Ларіонова, людина просто харчується з українського медіа простору такі "експерти" нам взагалі не потрібні
стосовно зброї -на сьогодні це для охорони власного будинку від мародерів і крадіїв для ЗСУ це не буде мати користі
треба керівництву ЗСУ робити роботу над помилками, ворог вчиться воювати и людські ресурси у нас 1 до 5 а може і до 10 (якщо зважити на те, що барани підуть на забій мовчки, а наші мотивовані хлопці починають несподівано закінчуватись )
Кому то может он нравится, кто то может говорить бред он несёт, но я его слушал еще весной 21года и он говорил, что война будет на 100%. Его прогноз про наступление и направления оправдался тогда на 70%, а сейчас как он и говорил в 21г., то именно юг Запорожья и часть Херсона под рашей. Верить или не верить ему у каждого свои мозги, но он помог своим выступлением весной, начать мне осенью 21г. делать шаги по сокращению своего бизнеса, закрытию грн. счетов и начать с декабря выводить грн в у.е. Кстати 15 февраля 22г. я вывел со счетов в банках последние грн.
prodigy написав: не поважаю Ларіонова, людина просто харчується з українського медіа простору такі "експерти" нам взагалі не потрібні
стосовно зброї -на сьогодні це для охорони власного будинку від мародерів і крадіїв для ЗСУ це не буде мати користі
треба керівництву ЗСУ робити роботу над помилками, ворог вчиться воювати и людські ресурси у нас 1 до 5 а може і до 10 (якщо зважити на те, що барани підуть на забій мовчки, а наші мотивовані хлопці починають несподівано закінчуватись )
prodigy написав:стосовно зброї -на сьогодні це для охорони власного будинку від мародерів і крадіїв для ЗСУ це не буде мати користі
треба керівництву ЗСУ робити роботу над помилками, ворог вчиться воювати и людські ресурси у нас 1 до 5 а може і до 10 (якщо зважити на те, що барани підуть на забій мовчки, а наші мотивовані хлопці починають несподівано закінчуватись )
А навіть від можливих мародерів-окупантів. Якщо кожен пенс прихватить із собою одного отакого мародера? Той же колега Старікан кине з балкона не пляшку, а гранату?
До того ж є купа бувших правоохоронців, за якими прийдуть або бувші зеки, або окупанти з подання зеків.
Є сім'ї військовослужбовців, їх родичів. Волонтери, працівники організацій допомоги і т.д.