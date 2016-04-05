Додано: Пон 16 січ, 2023 14:14

vitaliian написав: prodigy

Офіс президента лякається повідомляти про втрату Соледара критика главнокомандующего во время войны, это маленькая помощь врагу. Эмоции могут напирать но Бутусов не алкаш с подворотни, а полулярный журналист. Подписчики невольно могут сделать вывод о необходимости смены власти. Когда такое пишут перед выборами, это хорошо. Демократия. А когда во время войны это вредительство. У Бутусова будет шанс баллотироваться на Президента, когда выиграет гонку, уверен он будет делать все правильно. критика главнокомандующего во время войны, это маленькая помощь врагу. Эмоции могут напирать но Бутусов не алкаш с подворотни, а полулярный журналист. Подписчики невольно могут сделать вывод о необходимости смены власти. Когда такое пишут перед выборами, это хорошо. Демократия. А когда во время войны это вредительство. У Бутусова будет шанс баллотироваться на Президента, когда выиграет гонку, уверен он будет делать все правильно.

Подписчики невольно могут сделать вывод о необходимости смены власти.

Ми пропустили удар, і відповідальність вищого керівництва — не замовчувати та заспокоювати, а ухвалювати адекватні рішення з ситуації. Бо втрата Соледара — це в тому числі дії та бездіяльність Ставки Верховного Головнокомандувача, яка не змогла вчасно зреагувати з багатьох причин.



Якщо командування зробить об'єктивні, а не зручні для когось висновки, уроки Соледару зроблять нас сильніше. Щоб перемагати, питати в першу чергу треба з командирів, а не з солдатів.

ваш пост-це повна маячня, все в стилі ОП. мовчить -бо ви допомагаєте ворогуне піднімайте питання по Чонгару, по Чернігову, по Києву (як ворог спромігся бути в Гостомелі за 3 дні)-то що не трапилось катастрофи, то від масового героїзму, а не від геніального плану оборониякі бля* підписники? ви знаєте , що майже весь березень були великі проблеми з логістикою (особливо в забезпеченні провіанту і води), в першу чергу підвозили набоїлюди мали одне харчування на день , або інколи на два. Бутусов пише не заради власних рейтингів, це людина яка не замітає сміття під килим.Ви розумієте, чому росіяни програвали нам в плані керування підрозділами? тому що комполку , чи комбриг виконували наказ, і не намагались ввести до нього корективи згідно зміни ситуації (тобто, це воювати як в вітчизняну у 1942-німці оминають дивізію з флангу, а комдив тупо виконує наказ стояти фронтом за північ, замість того що розвернутись на північний схід. на той час була велика проблема зі зв'язком, дротовий телефон, в 2014му також не було нормального зв'язку і це впливало на бойові дії)