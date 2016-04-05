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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Пон 16 січ, 2023 14:06
beee написав: prodigy написав:
На складах німецького концерну Rheinmetall наразі є 110 списаних танків Leopard першої та другої моделей. Однак передати цю техніку компанія готова не раніше 2024 року.
В інтерв'ю виданню Bild am Sonntag голова ради директорів Rheinmetall Армін Паппергер розказав, що в розпорядженні концерну є 22 танки Leopard 2 і 88 одиниць Leopard 1.
"Але ми не можемо привести ці танки в готовність без замовлення, бо витрати становлять кількасот мільйонів євро", – пояснив він.
Мучаюсь вопросом, почему не дают оружие. В глобальном плане, т.е. стратегическом
Может задумка измотать равномерно нас и орков?
Если уже есть график обучения на осень и конец года, планы на 2024 годы, то становится очевидным насколько планируется продолжение войны: не менее 5 лет.
Это нас такие, как полковник арестович, обрабатывают. Миссия у них такая: ведь для кого-то война это ещё и бизнес.
Для кого-то- торговля гуманитаркой, для кого-то: распределение зон блэкаута. Для большинства блогеров: миллионые просмотры ютюб и бабки на рекламе
потрошку потрошку починає кхм.... доходити
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Додано: Пон 16 січ, 2023 14:14
vitaliian написав:prodigy
Офіс президента лякається повідомляти про втрату Соледара
критика главнокомандующего во время войны, это маленькая помощь врагу. Эмоции могут напирать но Бутусов не алкаш с подворотни, а полулярный журналист. Подписчики невольно могут сделать вывод о необходимости смены власти. Когда такое пишут перед выборами, это хорошо. Демократия. А когда во время войны это вредительство. У Бутусова будет шанс баллотироваться на Президента, когда выиграет гонку, уверен он будет делать все правильно.
ваш пост-це повна маячня, все в стилі ОП. мовчить -бо ви допомагаєте ворогу
не піднімайте питання по Чонгару, по Чернігову, по Києву (як ворог спромігся бути в Гостомелі за 3 дні)-то що не трапилось катастрофи, то від масового героїзму, а не від геніального плану оборони
Подписчики невольно могут сделать вывод о необходимости смены власти.
які бля* підписники? ви знаєте , що майже весь березень були великі проблеми з логістикою (особливо в забезпеченні провіанту і води), в першу чергу підвозили набої
люди мали одне харчування на день , або інколи на два. Бутусов пише не заради власних рейтингів, це людина яка не замітає сміття під килим.
Ви розумієте, чому росіяни програвали нам в плані керування підрозділами? тому що комполку , чи комбриг виконували наказ, і не намагались ввести до нього корективи згідно зміни ситуації (тобто, це воювати як в вітчизняну у 1942-німці оминають дивізію з флангу, а комдив тупо виконує наказ стояти фронтом за північ, замість того що розвернутись на північний схід. на той час була велика проблема зі зв'язком, дротовий телефон, в 2014му також не було нормального зв'язку і це впливало на бойові дії)
Ми пропустили удар, і відповідальність вищого керівництва — не замовчувати та заспокоювати, а ухвалювати адекватні рішення з ситуації. Бо втрата Соледара — це в тому числі дії та бездіяльність Ставки Верховного Головнокомандувача, яка не змогла вчасно зреагувати з багатьох причин.
Якщо командування зробить об'єктивні, а не зручні для когось висновки, уроки Соледару зроблять нас сильніше. Щоб перемагати, питати в першу чергу треба з командирів, а не з солдатів.
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Додано: Пон 16 січ, 2023 14:14
Успіх написав: prodigy написав:
зміст в тому, не варто розраховувати на швидке закінчення війни
це дуже боляче визнати для більшості українців (для тих у кого вже терпець урвався-Успіх)
Ні, в мене ще терпець не увірвався, але вже десь йде в цьому напрямку))
Але, особисто для мене(моя думка) - що мене б відпустили навесні(тобто після року мого перебування) на місяць у відпустку/відпочити/побути з рідними/набратись сил і... зможу далі йти в бій на півроку... - але далі... або перемога, або... - знову потрібно буде відпустка
Додам трохи цинічну річ: ви (загалом) також прямуєте до точки перелому -- коли одні змиряться з цією важкою військовою службою, другі -- навіть знайдуть задоволення, треті -- зламаються і (варіанти).
Тобто напрямків не один.
І як спрацює в кожного - хз.
Тим паче стани можуть змінювати один другий.
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Додано: Пон 16 січ, 2023 14:15
vitaliian написав:
ВС РФ не наносят ударов по жилым домам, Украина уже говорила о том, что обрушение дома в Днепре стало следствием попадания ракеты ПВО, — Песков
песков на две ставки работает, на пуйло и на Арестовича. Наверное тоже Лешин фолловер на Ютубе.
про фоловеров-это к девочкам прыщавым
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Додано: Пон 16 січ, 2023 14:23
prodigy написав:
майже весь березень були великі проблеми з логістикою (особливо в забезпеченні провіанту і води), в першу чергу підвозили набої
prodigy написав:
Бутусов пише
Писанием эти проблемы не решаются. Отрыли Омерику. Для вас новость что война - затратное мероприятие, и ресурсов постоянно не хватает? Тогда читайте Бутусова, вы его ЦА. Он вам скажет, кто виноват и что делать.
Востаннє редагувалось vitaliian
в Пон 16 січ, 2023 14:27, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 16 січ, 2023 14:26
detroytred написав: Успіх написав: prodigy написав:
зміст в тому, не варто розраховувати на швидке закінчення війни
це дуже боляче визнати для більшості українців (для тих у кого вже терпець урвався-Успіх)
Ні, в мене ще терпець не увірвався, але вже десь йде в цьому напрямку))
Але, особисто для мене(моя думка) - що мене б відпустили навесні(тобто після року мого перебування) на місяць у відпустку/відпочити/побути з рідними/набратись сил і... зможу далі йти в бій на півроку... - але далі... або перемога, або... - знову потрібно буде відпустка
Додам трохи цинічну річ: ви (загалом) також прямуєте до точки перелому -- коли одні змиряться з цією важкою військовою службою, другі -- навіть знайдуть задоволення, треті -- зламаються і (варіанти).
Тобто напрямків не один.
І як спрацює в кожного - хз.
Тим паче стани можуть змінювати один другий.
такі як Успіх, що протримались 9-10 місяців на фронті, вони вже звикли до цього життя
тим більше що мають інтернет і можливість в бути з родиною навіть дистанційно, інтернет дуже потужний засіб-на порядок потужніший чим алкоголь
тільки дружині треба мати мозок-що казати чоловіку, а що ні (якщо турбувати фігнею на кшталт, син отримав двійку, або ще щось)
стан у більшості вояків які без відпустки більше півроку нагадує батарею яка при всякому бажанні не заряджається більше чим на 70-80%, то й не тримає заряд довго і постійно потрібно стимулювати чимось (хоч нагородами, або подарунками, навіть посилка з дому)
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Додано: Пон 16 січ, 2023 14:34
detroytred написав: prodigy написав:
стосовно зброї -на сьогодні це для охорони власного будинку від мародерів і крадіїв
для ЗСУ це не буде мати користі
треба керівництву ЗСУ робити роботу над помилками, ворог вчиться воювати и людські ресурси у нас 1 до 5 а може і до 10 (якщо зважити на те, що барани підуть на забій мовчки, а наші мотивовані хлопці починають несподівано закінчуватись )
А навіть від можливих мародерів-окупантів. Якщо кожен пенс прихватить із собою одного отакого мародера?
Той же колега Старікан кине з балкона не пляшку, а гранату?
До того ж є купа бувших правоохоронців, за якими прийдуть або бувші зеки, або окупанти з подання зеків.
Є сім'ї військовослужбовців, їх родичів.
Волонтери, працівники організацій допомоги і т.д.
Той же колега Старікан не кине з балкона ні пляшку, ані гранату - хіба що в активістив BLM
Стосовно "купи бувших правоохоронців" - чому не на фронті?
Стосовно іншого - вірте в ЗСУ
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Додано: Пон 16 січ, 2023 14:43
vitaliian написав:
Для вас новость что война - затратное мероприятие, и ресурсов постоянно не хватает?
для меня отнюдь
Стерненко обращается к бригадам, куда они с Притулой поставили мавики, чтобы использовали как бы бережливей, потому что на рынке сегодня дефицит гражданских разведывательных дронов
да, иногда надо и патроны беречь (в хорошем смысле слова)
по поводу ошибок-вы сами знаете как руководство (вышестоящий начальник относится к тому, что его подчиненный пытается ему в очень мягкой форме указать на ошибки)
у меня был в 2000м году один капитан, который был просто профан в швартовках (хорошо когда лоцман знает свое дело, а если тот такой же профан, то судно херачат об причал-только бетон трещит и шпангоуты гнутся)
я пытался капитану подсказать, но сказать ему-"какого ты стоишь и тупо ничего не предпринимаешь, когда судно набрало поперечную скорость и летит на причал"-это получить проблемы во всех вопросах
приходилось говорить так-я тут на линии(Западная Африка) больше 5 лет (на тот момент), знаю всех лоцманов (кто дурак ,а кто нормальный), давайте не вы (капитан), а я буду управлять трастером и двигателем, и если я чего не так, вы меня подкорректируете?-он говорит ОК. и дальше все пошло как по маслу. Лоцман швартует судно (если он делает что-то не так, я пытаюсь компенсировать трастером , рулем, двигателем). Капитан молча курит и делает вид, что у него общее руководство процессом. Когда через 2 года я стал капитаном,компания спрашивала его мнение-он сказал, что я дозрел до уровня капитана, со швартовками справлюсь))
знаю много случаев -когда капитан пытался донести в офис, что надо делать так то и в 9 из 10 случаев его просто увольняли из компании , но война это ведь не игрушки,
на кону жизни подчиненных
Востаннє редагувалось prodigy
в Пон 16 січ, 2023 15:20, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 16 січ, 2023 14:51
User253 написав:
Той же колега Старікан не кине з балкона ні пляшку, ані гранату - хіба що в активістив BLM
Стосовно "купи бувших правоохоронців" - чому не на фронті?
Стосовно іншого - вірте в ЗСУ
1. Усі "колеги Старікани" виїхали?
2. Довіряю фахівцям-мобістам, саме які визначають хто і коли повинен бути мобілізованим. Хто саме потрібен.
Навіщо мені замість них рішення за їх фахом приймати?
Всі мої дані в них є.
Призватися добровольцем, можливо бути призначеним не відповідно стану та фаху, накосячити стосовно підлеглих -- навіщо це мені і головне тим підлеглим? Я на такі ризики власноруч не згоден.
3. В ЗСУ-то я вірю, а от чому довіряти саме Вам (навіть,якщо Ви самі в ЗСУ), поясніть.
В чому сумніви, що велика кількість цивільних громадян може нанести втрати окупанту?
Аргументуйте не окремими випадами на адресу осіб, а розгорнуто.
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Додано: Пон 16 січ, 2023 15:04
detroytred написав: User253 написав:
Той же колега Старікан не кине з балкона ні пляшку, ані гранату - хіба що в активістив BLM
Стосовно "купи бувших правоохоронців" - чому не на фронті?
Стосовно іншого - вірте в ЗСУ
1. Усі "колеги Старікани" виїхали?
2. Довіряю фахівцям-мобістам, саме які визначають хто і коли повинен бути мобілізованим. Хто саме потрібен.
Навіщо мені замість них рішення за їх фахом приймати?
Всі мої дані в них є.
Призватися добровольцем, можливо бути призначеним не відповідно стану та фаху, накосячити стосовно підлеглих -- навіщо це мені і головне тим підлеглим? Я в такі ігри не бавлюсь.
3. В ЗСУ-то я вірю, а от чому довіряти саме Вам (навіть,якщо Ви самі в ЗСУ), поясніть.
В чому сумніви, що велика кількість цивільних громадян може нанести втрати окупанту?
Аргументуйте не окремими випадами на адресу осіб, а розгорнуто.
Що тут агрументувати?
1. Ви казали про конкретного "колегу"
2. Мова була не про вас, а про "купу бувших силовиків". Читайте уважніше
3. Мені можете не вірити. Віри в ЗСУ вам має бути достатньо
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