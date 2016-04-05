Командующие на войне.



Давно мы уже с вами не держали прямую связь, поэтому предлагаем возродить старую традицию. Сегодняшней темой станет «Командующие на войне».



Если пытаться разобраться в вопросе «кто воюет лучше?», то можно легко наткнуться на тот факт, что в Украине командующим изначально как был Залужный, так он и остался. И тут мы обращаем внимание на Россию, где за 11 месяцев войны командующий менялся уже 4 раза.



Александр Дворников:



До Дворникова не было определённого командующего, а лишь начальник штаба Герасимов. На фоне отступления от Киева и существенных потерь, Кремль назначает Александра Дворникова. Генерал обладает опытом войны в Сирии, но достичь координации между войсками он так и не достиг, ибо эти две войны слишком разные.



С этого момента Кремль планировал, что всё пойдёт по-другому и даже, видимо, планировали достичь желанных целей к 9 мая, ибо Путин очень любит символизм и даты, как мы все уже поняли за всё это время. Желанных успехов, естественно, уже было не достичь, так как украинское общество сплотилось, а генералы как и прежне воюют по советским методичкам. Потери немного уменьшились, но и вместе с ними уменьшилось продвижение куда-либо. Генерал не выделялся никак на фоне предыдущего провала и был отстранён. Единственным его успехом стала битва за Мариуполь, если это можно назвать успехом, ибо город просто уничтожен, а его жители жестоко убиты. «Русская весна» — пришла.



Геннадий Жидко:



Следующей попыткой Кремля исправить положение и успеть в сроки «блицкрига», хоть уже и сомнительные, был Геннадий Жидко. Первая замена командующего уже показал кризис в ВС РФ, а также в его высшем командовании. В то время шли разговоры о «чистке» со стороны Кремля, а вынужденные ротации указывали лишь на беспомощность и попытки исправить положение.



Достиг ли Жидко успехов? Данный генерал также никак не выделялся на фоне своего предшественника и лишь усугубил положение российской армии, которая повязла на многих участках фронта. Никакой аналитики по поводу его действий попросту нет, ибо все решения, как и прежде, принимал Путин, а Жидко стал отличным способом «скинуть всех собак». По итогу разочарование и смена на другого генерала.



Сергей Суровикин:



Тот самый «Армагеддон», который должен был резко перевернуть войну в пользу России оказался не более, чем обычным террористом. У генерала Суровикина огромный опыт, но воевать против сильной армии он умеет лишь по советским учебникам.



В первые же дни своего назначения он предпринял шаг, который добавил ему репутации в окружении Z-патриотов, но кардинально изменил ход войны против России. Суровикин отдал приказы начать атаку на критическую инфраструктуру Украины, которая длится по сей день. Именно после атаки на гражданские объекты Запад усилил свою помощь Украине, а Россия потеряла Харьковскую область, Херсон и ряд прочих участков. Успехи Суровикина? Объективное тактическое преимущество вооруженные силы Российской Федерации не получили, ибо злость к ним лишь усилилась, а отсутствие электричества никак не влияло на положение дел на фронте.



Впрочем, хоть и генерал не показал успехов, его отстранение стало неожиданным для Zомбированных, ибо он также был неким символом хоть каких-то результатов. Показушное лицо в виде Шойгу отстраняет Суровикина и назначает Герасимова, который изначально и был основным лицом по вторжению в Украину.



Валерий Герасимов:



Очередная бесполезная перестановка, которая указывает на плачевное состояние командования РФ и их безвыходную ситуацию. По данному персонажу и сказать нечего, ибо он как и каждый предыдущий командующий выполнит свою тяжёлую судьбу — принять поражения на свой счёт. Россия не может победить в войне, а поражение на политической арене уже зафиксировано.



Назначили его совсем недавно, так что нам ещё предстоит узнать «козыри в рукаве», но практически уверены, что их попросту нет.