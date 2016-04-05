prodigy написав:по поводу ошибок-вы сами знаете как руководство (вышестоящий начальник относится к тому, что его подчиненный пытается ему в очень мягкой форме указать на ошибки)
вы меня не так поняли) указывать на ошибки нужно, подсказывать лучшие варианты решений и т.д. но не публично на миллионную аудиторию, а адресно, тем кто принимает решения или влияет на их принятие.
Публичность таких советов это уже давление, все знают какую политическую силу поддерживает Бутусов. Ситуация тяжёлая одинаково для всех. Немного аморально пытаться её использовать для улучшения своего рейтинга, типа он один д'артаньян а все вокруг идиоты (я не про вас конечно)
Начальство относится к критике плохо. Это пережиток совка, когда начальник считалось априори умнее и красивее подчинённых. Со своим характером, говорить то что думаю, проходил это не раз. Надеюсь сейчас за тихую непубличную критику никого не увольняют. Недавно прочитал любопытный пост
Командующие на войне.
Давно мы уже с вами не держали прямую связь, поэтому предлагаем возродить старую традицию. Сегодняшней темой станет «Командующие на войне».
Если пытаться разобраться в вопросе «кто воюет лучше?», то можно легко наткнуться на тот факт, что в Украине командующим изначально как был Залужный, так он и остался. И тут мы обращаем внимание на Россию, где за 11 месяцев войны командующий менялся уже 4 раза.
Александр Дворников:
До Дворникова не было определённого командующего, а лишь начальник штаба Герасимов. На фоне отступления от Киева и существенных потерь, Кремль назначает Александра Дворникова. Генерал обладает опытом войны в Сирии, но достичь координации между войсками он так и не достиг, ибо эти две войны слишком разные.
С этого момента Кремль планировал, что всё пойдёт по-другому и даже, видимо, планировали достичь желанных целей к 9 мая, ибо Путин очень любит символизм и даты, как мы все уже поняли за всё это время. Желанных успехов, естественно, уже было не достичь, так как украинское общество сплотилось, а генералы как и прежне воюют по советским методичкам. Потери немного уменьшились, но и вместе с ними уменьшилось продвижение куда-либо. Генерал не выделялся никак на фоне предыдущего провала и был отстранён. Единственным его успехом стала битва за Мариуполь, если это можно назвать успехом, ибо город просто уничтожен, а его жители жестоко убиты. «Русская весна» — пришла.
Геннадий Жидко:
Следующей попыткой Кремля исправить положение и успеть в сроки «блицкрига», хоть уже и сомнительные, был Геннадий Жидко. Первая замена командующего уже показал кризис в ВС РФ, а также в его высшем командовании. В то время шли разговоры о «чистке» со стороны Кремля, а вынужденные ротации указывали лишь на беспомощность и попытки исправить положение.
Достиг ли Жидко успехов? Данный генерал также никак не выделялся на фоне своего предшественника и лишь усугубил положение российской армии, которая повязла на многих участках фронта. Никакой аналитики по поводу его действий попросту нет, ибо все решения, как и прежде, принимал Путин, а Жидко стал отличным способом «скинуть всех собак». По итогу разочарование и смена на другого генерала.
Сергей Суровикин:
Тот самый «Армагеддон», который должен был резко перевернуть войну в пользу России оказался не более, чем обычным террористом. У генерала Суровикина огромный опыт, но воевать против сильной армии он умеет лишь по советским учебникам.
В первые же дни своего назначения он предпринял шаг, который добавил ему репутации в окружении Z-патриотов, но кардинально изменил ход войны против России. Суровикин отдал приказы начать атаку на критическую инфраструктуру Украины, которая длится по сей день. Именно после атаки на гражданские объекты Запад усилил свою помощь Украине, а Россия потеряла Харьковскую область, Херсон и ряд прочих участков. Успехи Суровикина? Объективное тактическое преимущество вооруженные силы Российской Федерации не получили, ибо злость к ним лишь усилилась, а отсутствие электричества никак не влияло на положение дел на фронте.
Впрочем, хоть и генерал не показал успехов, его отстранение стало неожиданным для Zомбированных, ибо он также был неким символом хоть каких-то результатов. Показушное лицо в виде Шойгу отстраняет Суровикина и назначает Герасимова, который изначально и был основным лицом по вторжению в Украину.
Валерий Герасимов:
Очередная бесполезная перестановка, которая указывает на плачевное состояние командования РФ и их безвыходную ситуацию. По данному персонажу и сказать нечего, ибо он как и каждый предыдущий командующий выполнит свою тяжёлую судьбу — принять поражения на свой счёт. Россия не может победить в войне, а поражение на политической арене уже зафиксировано.
Назначили его совсем недавно, так что нам ещё предстоит узнать «козыри в рукаве», но практически уверены, что их попросту нет.
Востаннє редагувалось vitaliian в Пон 16 січ, 2023 15:23, всього редагувалось 3 разів.
prodigy написав:стосовно зброї -на сьогодні це для охорони власного будинку від мародерів і крадіїв для ЗСУ це не буде мати користі
треба керівництву ЗСУ робити роботу над помилками, ворог вчиться воювати и людські ресурси у нас 1 до 5 а може і до 10 (якщо зважити на те, що барани підуть на забій мовчки, а наші мотивовані хлопці починають несподівано закінчуватись )
А навіть від можливих мародерів-окупантів. Якщо кожен пенс прихватить із собою одного отакого мародера? Той же колега Старікан кине з балкона не пляшку, а гранату?
До того ж є купа бувших правоохоронців, за якими прийдуть або бувші зеки, або окупанти з подання зеків.
Є сім'ї військовослужбовців, їх родичів. Волонтери, працівники організацій допомоги і т.д.
зараз не березень, коли дуже швидко відступили за Дніпро і не встигли евакуювати родини військовослужбовців
населенню Донбасу (яке по за лавами ЗСУ) не слід довіряти зброю взагалі, тому що ті хто залишився в Бахмуті, Солідарі та інших нп не зважаючи на всі обставини і щільність БД чекають мабуть "на визволителей з руського миру" тому зброю не давати, бо будуть стріляти в спину нашім до бувших правоохоронців з часів Кучми/Януковича теж не має довіри, серед ментів є порядні люди, але вони вже померли
якщо ви пам'ятаєте, перші партизанські загони на окупованій території СРСР були створені у серпні 1941р виключно з партійних робітників нквдістів (нікого з цивільного населення в партизани не приймали)
5 липня 1941 року ЦК КП(б)У прийняв постанову про створення партизанських загонів та організацій антифашистського підпілля в районах, яким загрожувала окупація. Наприклад, під час оборони Києва восени 1941 р. було сформовано 11 партизанських загонів, що налічували близько 1800 чоловік.
Ці партизані(з нквд) не мали підтримки серед місцевих селян тому що люди знали їх в обличчя -хто катував, розкулачував, розстрілював, або засилав до Сибіру їх родичів , перші загони проіснували не довго, більшість не пережила люту зиму 1942.
vitaliian написав:Начальство относится к критике плохо. Это пережиток совка, когда начальник считалось априори умнее и красивее подчинённых. Со своим характером, говорить то что думаю, проходил это не раз.
В то же время "не время критиковать", "нужно сплотиться вокруг лидера", и прочее "не на часі". Когда и как будете выводить этот "пережиток совка"? (Переименование не предлагать)
Даже не буду спрашивать, когда будет "на часі", и будет ли оно вообще
prodigy написав:по поводу ошибок-вы сами знаете как руководство (вышестоящий начальник относится к тому, что его подчиненный пытается ему в очень мягкой форме указать на ошибки)
вы меня не так поняли) указывать на ошибки нужно, подсказывать лучшие варианты решений и т.д. но не публично на миллионную аудиторию, а адресно, тем кто принимает решения или влияет на их принятие.
Публичность таких советов это уже давление, все знают какую политическую силу поддерживает Бутусов. Ситуация тяжёлая одинаково для всех. Немного аморально пытаться её использовать для улучшения своего рейтинга, типа ты один д'артаньян а все вокруг идиоты (я не про вас конечно)
Начальство относится к критике плохо. Это пережиток совка, когда начальник считалось априори умнее и красивее подчинённых. Со своим характером, говорить то что думаю, проходил это не раз.
не публично давно делалось (командиры бригад некоторых), но ноль реакции снова вы про рейтинг, это от молодости ?
Ю. Бутусов порядочный человек, забудьте про рейтинги если бы он думал про рейтинг-не стал бы на всю страну высказывать Зе про дело вагнровцев и брать на себя весь гнев не только ОП, но и всех зелебобиков
vitaliian написав:Начальство относится к критике плохо. Это пережиток совка, когда начальник считалось априори умнее и красивее подчинённых. Со своим характером, говорить то что думаю, проходил это не раз.
В то же время "не время критиковать", "нужно сплотиться вокруг лидера", и прочее "не на часі". Когда и как будете выводить этот "пережиток совка"? (Переименование не предлагать)
Даже не буду спрашивать, когда будет "на часі", и будет ли оно вообще
Там написано как критиковать
vitaliian написав:указывать на ошибки нужно, подсказывать лучшие варианты решений и т.д. но не публично на миллионную аудиторию, а адресно, тем кто принимает решения или влияет на их принятие.
А не выносить политический срач на миллионную аудиторию, вовлекая народ вместо борьбы с русней в борьбу с АП.
Востаннє редагувалось vitaliian в Пон 16 січ, 2023 15:28, всього редагувалось 2 разів.
detroytred написав:А навіть від можливих мародерів-окупантів. Якщо кожен пенс прихватить із собою одного отакого мародера? Той же колега Старікан кине з балкона не пляшку, а гранату?
До того ж є купа бувших правоохоронців, за якими прийдуть або бувші зеки, або окупанти з подання зеків.
Є сім'ї військовослужбовців, їх родичів. Волонтери, працівники організацій допомоги і т.д.
Гіпотетичний новий напад (ще маштабніший?) буде відбивати цивільне населння з автоматами?? Бувші правоохоронці сидять цілий рік в тилу і чекають поки їм автомат хтось дасть, дивно.. Ви уявляте кількість жертв в такому випадку? Нагадую про рекламу бандеро-смузі, яка швидко пішла на нуль після випадків розстрілу сіл з танків із-за кинутої пляшки
vitaliian написав:Надеюсь сейчас за тихую непубличную критику никого не увольняют.
а чем сегодня люди стали лучше? большинство наших распиареных "кумиров" типа "покоритель волчиц" либо дрыснули , либо легли на дно
месяц назад была утка, что президент хочет заменить Залужного на Сырского
Деякі люди з оточення президента Володимира Зеленського хотіли б замінити головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного на командувача Сухопутними військами ЗСУ Олександра Сирського, і це викликає занепокоєння у високопоставлених західних військових чиновників
edvardd написав:Арестович: - Я отозвал извинения. Спасибо добрым людям, разбудили и порекомендовали прослушать мое же сообщение в эфире у Фейгина. Смотрите с 03:55 по 04:05. Я четко говорю дважды: «судя по всему» и «еще разбираться и разбираться».
над дикцией еще работать и работать . Надо так всегда говорить в нос через зубьі и специально так говорить что б нихрена бне сльішно бьіло
vitaliian написав:Начальство относится к критике плохо. Это пережиток совка, когда начальник считалось априори умнее и красивее подчинённых. Со своим характером, говорить то что думаю, проходил это не раз.
В то же время "не время критиковать", "нужно сплотиться вокруг лидера", и прочее "не на часі". Когда и как будете выводить этот "пережиток совка"? (Переименование не предлагать)
Даже не буду спрашивать, когда будет "на часі", и будет ли оно вообще
Там написано как критиковать
vitaliian написав:указывать на ошибки нужно, подсказывать лучшие варианты решений и т.д. но не публично на миллионную аудиторию, а адресно, тем кто принимает решения или влияет на их принятие.
А не выносить политический срач на миллионную аудиторию.
Можно ли назвать критикой или политическим срачем, если говорить (и даже доказывать!) что 2х2=4, не 5 или 3?
Если вы будете замалчивать, что 2х2=4, то это не значит, что "никто не догадается", а тот кто "догадался" = "агент кремля" или "совковое наследие"
Скорее даже наоборот - если вы будете говорить на чёрное, что это белое - это и есть эталонный совок