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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Пон 16 січ, 2023 15:31
prodigy написав:
не публично давно делалось (командиры бригад некоторых), но ноль реакции
а публично реакция конечно есть) занавес.
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Додано: Пон 16 січ, 2023 15:34
User253 написав:
Можно ли назвать критикой или политическим срачем, если говорить (и даже доказывать!) что 2х2=4, не 5 или 3?
можно если это делать публично, критикуя офис главнокомандующего, в состоянии войны. Если не публично, на политический срач это не тянет, но так наверное неинтересно. Бутусов не 24.02.22 родился, все прекрасно помнят его позиции по Зеленскому до войны. Вижу их реинкарнацию с учётом новых военных реалий.
Востаннє редагувалось vitaliian
в Пон 16 січ, 2023 15:36, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 16 січ, 2023 15:36
Letusrock написав:
Нагадую про рекламу бандеро-смузі, яка швидко пішла на нуль після випадків розстрілу сіл з танків із-за кинутої пляшки
така реакція була в 1942-1944 в Білорусії, коли за вбитого партизанами німця вони спалювали все село, або 3 села (з населенням)
Всього у Білорусі в роки Другої світової війни було знищено 186 сіл, які так і не відродилися у мирний час
те саме робилось в Чечні-весь аул під корінь
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Додано: Пон 16 січ, 2023 15:36
vitaliian написав: User253 написав:
Можно ли назвать критикой или политическим срачем, если говорить (и даже доказывать!) что 2х2=4, не 5 или 3?
можно если это делать публично, критикуя главнокомандующего, в состоянии войны. Если не публично, на политический срач это не тянет, но так наверное неинтересно.
Если не публично, на политический срач это не тянет, но так наверное 2х2 может быть или 3 или 5, или "сколько нужно".
А люди настолько тупые, что не догадаются. Ну да, это точно "не совок"
"Состояние войны" - введено?
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Додано: Пон 16 січ, 2023 15:43
Letusrock написав: detroytred написав:
А навіть від можливих мародерів-окупантів. Якщо кожен пенс прихватить із собою одного отакого мародера?
Той же колега Старікан кине з балкона не пляшку, а гранату?
До того ж є купа бувших правоохоронців, за якими прийдуть або бувші зеки, або окупанти з подання зеків.
Є сім'ї військовослужбовців, їх родичів.
Волонтери, працівники організацій допомоги і т.д.
Гіпотетичний новий напад (ще маштабніший?) буде відбивати цивільне населння з автоматами?? Бувші правоохоронці сидять цілий рік в тилу і чекають поки їм автомат хтось дасть, дивно..
Ви уявляте кількість жертв в такому випадку? Нагадую про рекламу бандеро-смузі, яка швидко пішла на нуль після випадків розстрілу сіл з танків із-за кинутої пляшки
Речь была не для отражения нападения, а для увеличения уничтожения врага. При возможности ещё более критической ситуации, чем год назад.
Если всё под контролем и нет никакой угрозы этой самой более критической ситуации, то, естественно, и речи быть не может о выдаче оружия.
Я вроде бы сразу всё сформулировал))
При каких условиях, для чего и кому.
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Додано: Пон 16 січ, 2023 15:49
Letusrock написав:
Бувші правоохоронці сидять цілий рік в тилу і чекають поки їм автомат хтось дасть, дивно..
Нагадую про рекламу бандеро-смузі, яка швидко пішла на нуль після випадків розстрілу сіл з танків із-за кинутої пляшки
Це яскраво свідчичить про пріоритети керманичів і іх систему цінностей, де цілі села та райцентри менш "цінні" ніж бувші силовики в тилу
Про "попереждення" цивільніх і втечу силовиків перед окупацією - всі пам'ятають
Озброювати цивільних влада не буде ні за яких обставин, бо влада боїться озброєних простих людей
Востаннє редагувалось User253
в Пон 16 січ, 2023 15:50, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 16 січ, 2023 15:49
vitaliian написав: prodigy написав:
не публично давно делалось (командиры бригад некоторых), но ноль реакции
а публично реакция конечно есть) занавес.
Есть.
вы не в курсе?
у каждого капитана есть суперинтендант (иногда два), также есть DPA
не скажу, что Марк Милли является суперинтендантом у Валерия Залужного,
но обмен мнений и планов безусловно существует (в хорошем смысле слова)
Украина -не только полигон испытаний современного оружия, технологий, но и опертативного, тактического и стратегического ведения современной войны.
Возможно, старшие партнеры(американцы)считают, что украинские генералы учатся у них (Буря в пустыне, 1991г, потом Иракская война (с 20 марта 2003 по 15 декабря 2011 года) , но они тоже внимательно изучают текущую войну (тем более , что враг гораздо мощнее, чем Ирак)
— Підтримую сталий діалог із Головою об’єднаного комітету начальників штабів США генералом Марком Міллі, — написав генерал Валерій Залужний на своїй сторінці у Telegram.
Також він повідомив, що актуалізував питання надання Силам оборони України озброєння, боєприпасів і техніки, необхідних для стримування російської повномасштабної агресії.
— Поділився з генералом Міллі своїм головним висновком активної війни з росією — з таким ворогом не тільки потрібно, але й цілком можливо воювати до самого кінця.
Сподіваюся на подальшу дієву підтримку в реалізації планів Генерального штабу Збройних Сил України, — зазначив Головнокомандувач ЗСУ генерал Валерій Залужний.
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Додано: Пон 16 січ, 2023 15:58
prodigy написав:
Есть.
вы не в курсе?
каким боком Милли к Бутусову? Кто девушку спонсирует, тот её и танцует. У Бутусова ноль шансов на что либо влиять. Там влиятелей хватает, 44 страны с деньгами и оружием. Когда станет Президентом США или канцлером ФРГ, пусть приходит.
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