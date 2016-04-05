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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 3301330233033304
Повідомлення Додано: Пон 16 січ, 2023 16:19

  sashaqbl написав:Цікава стаття https://www.pravda.com.ua/articles/2023/01/13/7384570/
Виявляється, багато чого з того, що рашка зараз робить в нас, США 50 років тому пробували у Вєтнамі - прихована мобілізація, бомбардування інфраструктури, погрози ЯЗ... Причому безуспішно... Але дехто не вчиться на помилках інших...

Біда в тому, що для американців втрати в 58 тис. вбитими виявились неприйнятними. А для кацапів втратити мільйон - ні про що - навіть не помітять.
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Повідомлення Додано: Пон 16 січ, 2023 16:38

Все ж дуже просто!©

  prodigy написав:такі як Успіх, що протримались 9-10 місяців на фронті, вони вже звикли до цього життя
тим більше що мають інтернет і можливість в бути з родиною навіть дистанційно, інтернет дуже потужний засіб-на порядок потужніший чим алкоголь
тільки дружині треба мати мозок-що казати чоловіку, а що ні (якщо турбувати фігнею на кшталт, син отримав двійку, або ще щось)
стан у більшості вояків які без відпустки більше півроку нагадує батарею яка при всякому бажанні не заряджається більше чим на 70-80%, то й не тримає заряд довго і постійно потрібно стимулювати чимось (хоч нагородами, або подарунками, навіть посилка з дому)
Подарунки/нагороди/посилки з дому - мало що "стимулюють"))
А суто моя формула - дуже проста))
- що три місяці - 10днів відпустки, а після року - 30днів відпустки! :D
Тоді "заряд солдата" не буде встигати падати менше 50%! :D

Але все ж таки було б значно краще, якщо наша перемога була б вже навесні!👍
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Повідомлення Додано: Пон 16 січ, 2023 16:50

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  vitaliian написав:каким боком Милли к Бутусову?


мамуля(витуля) прям нехороша(с)

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Повідомлення Додано: Пон 16 січ, 2023 17:03

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  airmax78 написав:Біда в тому, що для американців втрати в 58 тис. вбитими виявились неприйнятними. А для кацапів втратити мільйон - ні про що - навіть не помітять.

Я так не вважаю.
Звісно в США, на відміну від Росії, була демократія, і суспільство активно реагувало на втрати.
А раші суспільству пофіг, поки це їх не зачіпає. Але чим більше людей це зачепить, тим важче буде це переносити суспільству...
sashaqbl
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Повідомлення Додано: Пон 16 січ, 2023 17:23

⚡️⚡️⚡️Банковские вклады россиян заморозят весной, скорее всего, в марте. Сначала будут заморожены вклады от 100 тысяч рублей и выше, если это не поможет, то будут заморожены депозиты от 50 тысяч.

Причина – затягивание СВО и нехватка средств на финансирование армии. Наш источник в Минфине описал механизм замораживания. Вклады будут заморожены на полгода, при необходимости это решение будет продлено на такой же срок. Замораживание значит, что вкладчикам просто запретят на время снимать деньги. Деньги будут направлены на финансирование армии. После завершения СВО государство должно будет вернуть средства вкладчикам. «Четких планов насчет того, как возвращать, пока нет. Просто никто не знает, когда СВО закончится», - пояснил наш собеседник.

Мы еще в сентябре писали о намерении заморозить вклады. Тогда, после утечки информации через наш канал, власть решила не торопиться. Нашла средства на финансирование СВО, в частности, начав понемногу брать специальный налог. Также вклады не заморозили в связи с мобилизацией: побоялись, что эти решения, введенные одновременно, вызовут протесты.

Сейчас же средств на СВО все меньше, особенно в связи с новой волной мобилизации. Потому, по словам источника, «наступает время непростых решений».

https://t.me/kremlin_secrets/1490
vitaliian
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Повідомлення Додано: Пон 16 січ, 2023 17:26

vitaliian попахує фейком.
Який прикол заморожувати вклади і створювати кіпіш, якщо можна спокійно друкувати собі кошти...
sashaqbl
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Повідомлення Додано: Пон 16 січ, 2023 17:27

  Дюрі-бачі написав:andrijk777 Можна перемогти у війні як Ірак переміг Кувейт у 90, а потім програти значно більше. А можна як Германія: програти 2 світові війни, але в перспективі стати одною із найкращих країн в світі.

На щастя для тих країн знайшовся "добрий поліцейський" в особі США, дякуючи яким ці перспективи і настали.
Ми також в великій мірі можемо уповати на США, але нажаль США сьогодні вже далеко не ті які були 30-70 років тому.
andrijk777
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