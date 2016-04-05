prodigy написав:такі як Успіх, що протримались 9-10 місяців на фронті, вони вже звикли до цього життя тим більше що мають інтернет і можливість в бути з родиною навіть дистанційно, інтернет дуже потужний засіб-на порядок потужніший чим алкоголь тільки дружині треба мати мозок-що казати чоловіку, а що ні (якщо турбувати фігнею на кшталт, син отримав двійку, або ще щось) стан у більшості вояків які без відпустки більше півроку нагадує батарею яка при всякому бажанні не заряджається більше чим на 70-80%, то й не тримає заряд довго і постійно потрібно стимулювати чимось (хоч нагородами, або подарунками, навіть посилка з дому)
Подарунки/нагороди/посилки з дому - мало що "стимулюють")) А суто моя формула - дуже проста)) - що три місяці - 10днів відпустки, а після року - 30днів відпустки! Тоді "заряд солдата" не буде встигати падати менше 50%!
Але все ж таки було б значно краще, якщо наша перемога була б вже навесні!👍
С300, Бук М, Точка-У вполне реально могут сбивать такой тип ракет как Х-22
тогда для чего Николай Олещук наводит тень на плетень
В Вооруженных Силах Украины нет огневых средств, способных сбивать тип ракет, которые россияне запустили 14 января, и одна из которых попала в жилой дом в Днепре. Источник: командующий Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенант Николай Олещук Прямая речь: "14 января 2023 года из пяти дальних бомбардировщиков Ту-22м3 ВКС РФ по территории Украины было выпущено пять крылатых ракет Х-22. Пуски осуществлялись из Курской области и из акватории Азовского моря. Одна из ракет Х-22, запущенная из района Курской области около 15 час. 30 мин. 14 января 2023 года, попала в многоэтажку в г. Днепр (по ул. Набережная Победы). Радиолокационными средствами обнаружено приблизительное место запуска, высота, скорость полета. Никаких сомнений, что это была именно ракета Х-22 - нет. В Вооруженных Силах Украины нет огневых средств, способных сбивать данный тип ракет. С начала военной агрессии России по территории Украины было выпущено более 210 ракет этого типа. Ни одна - не сбита средствами противовоздушной обороны". Детали: Олещук добавил, что масса боевой части Х-22 - около 950 кг. Максимальная дальность – до 600 км.
Востаннє редагувалось prodigy в Пон 16 січ, 2023 18:28, всього редагувалось 1 раз.
airmax78 написав:Біда в тому, що для американців втрати в 58 тис. вбитими виявились неприйнятними. А для кацапів втратити мільйон - ні про що - навіть не помітять.
Я так не вважаю. Звісно в США, на відміну від Росії, була демократія, і суспільство активно реагувало на втрати. А раші суспільству пофіг, поки це їх не зачіпає. Але чим більше людей це зачепить, тим важче буде це переносити суспільству...
⚡️⚡️⚡️Банковские вклады россиян заморозят весной, скорее всего, в марте. Сначала будут заморожены вклады от 100 тысяч рублей и выше, если это не поможет, то будут заморожены депозиты от 50 тысяч.
Причина – затягивание СВО и нехватка средств на финансирование армии. Наш источник в Минфине описал механизм замораживания. Вклады будут заморожены на полгода, при необходимости это решение будет продлено на такой же срок. Замораживание значит, что вкладчикам просто запретят на время снимать деньги. Деньги будут направлены на финансирование армии. После завершения СВО государство должно будет вернуть средства вкладчикам. «Четких планов насчет того, как возвращать, пока нет. Просто никто не знает, когда СВО закончится», - пояснил наш собеседник.
Мы еще в сентябре писали о намерении заморозить вклады. Тогда, после утечки информации через наш канал, власть решила не торопиться. Нашла средства на финансирование СВО, в частности, начав понемногу брать специальный налог. Также вклады не заморозили в связи с мобилизацией: побоялись, что эти решения, введенные одновременно, вызовут протесты.
Сейчас же средств на СВО все меньше, особенно в связи с новой волной мобилизации. Потому, по словам источника, «наступает время непростых решений».
Дюрі-бачі написав:andrijk777 Можна перемогти у війні як Ірак переміг Кувейт у 90, а потім програти значно більше. А можна як Германія: програти 2 світові війни, але в перспективі стати одною із найкращих країн в світі.
На щастя для тих країн знайшовся "добрий поліцейський" в особі США, дякуючи яким ці перспективи і настали. Ми також в великій мірі можемо уповати на США, але нажаль США сьогодні вже далеко не ті які були 30-70 років тому.
Відомий волонтер, громадський діяч, засновник і у 2014—2020 роках керівник благодійного фонду «Повернись живим» Віталій Дейнега висловив на своїй сторінці у Facebook власну думку про поточну ситуацію на фронтах. Можна сперечатись в якихось дрібницях, але в цілому допис Віталія вартий уваги українців. Бо, як мінімум, він відвертий та одночасно зважений. Далі цитата:
"Маневрена оборона – це коли генерал може рухати свої війська туди куди потрібно: якщо треба – вперед, якщо треба назад. Так казав у своїх мемуарах Манштейн – один з найвидатніших полководців гітлерівської Німеччини.
Якщо ви поцікавитесь історією Другої Світової, то можете побачити що багато вкрай болісних поразок відбулося в наслідок неготовності приймати складні рішення. Так Гітлер спʼянілий після бліцкригу у Франції (здійсненого за задумом Манштейна) в подальшому не готовий був дозволяти своїм арміям відступати, коли це було необхідно. Його наказ стояти до кінця під Сталінградом, коли радянські війська вже брали їх у кільце, коштував вермахту сотень тисяч життів і значно прискорив поразку, але нічому не навчив самого Гітлера. Сталін же взагалі сипав подібними наказами всю першу половину війни, за що радянська армія заплатила найбільшими втратами серед усіх учасників. Якщо можна зробити з цього якийсь один висновок то він звучав би так: не пливи за чи проти течії (звиклої до перемог громадської думки) – пливи туди куди тобі потрібно.
Так Гітлер блискуче взявши Францію не знав що робити далі, у разі якщо Британія не піде на мир. Він не зміг завадити їй евакуювати своїх солдат в Дюнкерку і не готовий був її швидко захопити через брак авіації і флоту. Але і воювати на два фронти теж готовий не був. Тактика терору у вигляді авіанальотів над чужою, обладнаною ППО, територією вирішальних результатів не дала. Що було далі ми знаємо.
Я особисто не знаю всіх деталей по ситуації в Бахмуті зараз, але у нас явно не все добре в Соледарі і все більше тривожних новин з Кліщиївки. Це можуть бути як тимчасові складнощі так і потенційне отримання ворогом можливості блокувати логістику наших сил в Бахмуті. Якщо реальністю є перший варіант – то нічого не потрібно змінювати. Якщо другий – то варто зрозуміти чи подальше утримання за будь-яку ціну веде до стратегічної мети. Біль від окремих битв часто її затьмарює і ми забуваємо, що кінцева мета – це відновлення кордонів 1991го року. І це не спринт – це марафон. І добіжим ми його якщо будемо знищувати ворога ефективніше ніж він нас. Значно ефективніше. І так аж до повного мілітарного виснаження росії. Бо бліцкриг у них не вдався і ми уже давно воюємо на виживання. І поки що, наша перевага – це не кількість зброї чи солдатів, а їх якість і мотивація. Тому наших солдатів, зброю і їх мотивацію треба берегти і виснажувати ворога. І іноді для цього потрібно приймати непопулярні рішення. Бо сила проявляється не тільки підчас тріумфів. Сила – це плити туди, куди треба тобі, попри обставини.
В лютому ми мудро не стали зустрічати ворога на кордоні, а розтягнули його логістику, запустивши в глибину і зустрівши там де було вигідно нам. І це було рішення не про зраду Чернігова чи Сум. Це було рішення про нанесення асиметричної шкоди в нерівному бою задля збереження стратегічнох перспективи.
Цим дописом я не турбую зараз тих, хто приймає такі рішення, бо не хочу віднімати дорогоцінний час. Для мене головне, щоб воно було оптимальним для нас в поточній реальності. Бо нам потрібно виграти війну, а для цього іноді потрібно організовано відступати на більш вигідні позиції. А іноді - стояти до кінця.
Я не знаю яке рішення буде прийняте. Але я прийму його. Головне, щоб за ним стояло бажання перемоги у війні, а не страх поразки у битві.
Зараз кожен повинен робити своє. І, якщо ви не воюєте, краще витратити свій час на роботу і допомогу ЗСУ.
Більшість попреденіх рішень привели нас туди де ми є - в точку, яка здавалась вкрай оптимістичною всього десять місяців тому. Тому давайте лишимо оцінки часу історикам, а самі попрацюємо на перемогу. Кожен на своєму місці"
vitaliian Дуже схоже на фейк. Враховуючи величезні золото-валютні резерви. ИМХО будуть доїти власні фонди, бізнес... Заморозка рубльових вкладів це вже крайні міри, і спочатку буде примусова конвертація валютних депозитів, скасування підвищень соціальних виплат...
Востаннє редагувалось Дюрі-бачі в Пон 16 січ, 2023 18:00, всього редагувалось 3 разів.