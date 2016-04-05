RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 3302330333043305>
Повідомлення Додано: Пон 16 січ, 2023 16:38

Все ж дуже просто!©

  prodigy написав:такі як Успіх, що протримались 9-10 місяців на фронті, вони вже звикли до цього життя
тим більше що мають інтернет і можливість в бути з родиною навіть дистанційно, інтернет дуже потужний засіб-на порядок потужніший чим алкоголь
тільки дружині треба мати мозок-що казати чоловіку, а що ні (якщо турбувати фігнею на кшталт, син отримав двійку, або ще щось)
стан у більшості вояків які без відпустки більше півроку нагадує батарею яка при всякому бажанні не заряджається більше чим на 70-80%, то й не тримає заряд довго і постійно потрібно стимулювати чимось (хоч нагородами, або подарунками, навіть посилка з дому)
Подарунки/нагороди/посилки з дому - мало що "стимулюють"))
А суто моя формула - дуже проста))
- що три місяці - 10днів відпустки, а після року - 30днів відпустки! :D
Тоді "заряд солдата" не буде встигати падати менше 50%! :D

Але все ж таки було б значно краще, якщо наша перемога була б вже навесні!👍
Успіх
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4318
З нами з: 18.03.21
Подякував: 168 раз.
Подякували: 768 раз.
 
Профіль
3
7
1
Повідомлення Додано: Пон 16 січ, 2023 16:50

Re: Напад росії і білорусі на Україну

ракета Х-22 это подарок зенитчику



С300, Бук М, Точка-У вполне реально могут сбивать такой тип ракет как Х-22

тогда для чего Николай Олещук наводит тень на плетень

В Вооруженных Силах Украины нет огневых средств, способных сбивать тип ракет, которые россияне запустили 14 января, и одна из которых попала в жилой дом в Днепре.
Источник: командующий Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенант Николай Олещук
Прямая речь: "14 января 2023 года из пяти дальних бомбардировщиков Ту-22м3 ВКС РФ по территории Украины было выпущено пять крылатых ракет Х-22. Пуски осуществлялись из Курской области и из акватории Азовского моря.
Одна из ракет Х-22, запущенная из района Курской области около 15 час. 30 мин. 14 января 2023 года, попала в многоэтажку в г. Днепр (по ул. Набережная Победы).
Радиолокационными средствами обнаружено приблизительное место запуска, высота, скорость полета. Никаких сомнений, что это была именно ракета Х-22 - нет.
В Вооруженных Силах Украины нет огневых средств, способных сбивать данный тип ракет. С начала военной агрессии России по территории Украины было выпущено более 210 ракет этого типа. Ни одна - не сбита средствами противовоздушной обороны".
Детали: Олещук добавил, что масса боевой части Х-22 - около 950 кг. Максимальная дальность – до 600 км.
Востаннє редагувалось prodigy в Пон 16 січ, 2023 18:28, всього редагувалось 1 раз.
prodigy
 
Повідомлень: 9220
З нами з: 03.12.13
Подякував: 3090 раз.
Подякували: 3161 раз.
 
Профіль
1
2
Повідомлення Додано: Пон 16 січ, 2023 17:03

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  airmax78 написав:Біда в тому, що для американців втрати в 58 тис. вбитими виявились неприйнятними. А для кацапів втратити мільйон - ні про що - навіть не помітять.

Я так не вважаю.
Звісно в США, на відміну від Росії, була демократія, і суспільство активно реагувало на втрати.
А раші суспільству пофіг, поки це їх не зачіпає. Але чим більше людей це зачепить, тим важче буде це переносити суспільству...
sashaqbl
Аватар користувача
 
Повідомлень: 915
З нами з: 31.10.19
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 16 січ, 2023 17:23

⚡️⚡️⚡️Банковские вклады россиян заморозят весной, скорее всего, в марте. Сначала будут заморожены вклады от 100 тысяч рублей и выше, если это не поможет, то будут заморожены депозиты от 50 тысяч.

Причина – затягивание СВО и нехватка средств на финансирование армии. Наш источник в Минфине описал механизм замораживания. Вклады будут заморожены на полгода, при необходимости это решение будет продлено на такой же срок. Замораживание значит, что вкладчикам просто запретят на время снимать деньги. Деньги будут направлены на финансирование армии. После завершения СВО государство должно будет вернуть средства вкладчикам. «Четких планов насчет того, как возвращать, пока нет. Просто никто не знает, когда СВО закончится», - пояснил наш собеседник.

Мы еще в сентябре писали о намерении заморозить вклады. Тогда, после утечки информации через наш канал, власть решила не торопиться. Нашла средства на финансирование СВО, в частности, начав понемногу брать специальный налог. Также вклады не заморозили в связи с мобилизацией: побоялись, что эти решения, введенные одновременно, вызовут протесты.

Сейчас же средств на СВО все меньше, особенно в связи с новой волной мобилизации. Потому, по словам источника, «наступает время непростых решений».

https://t.me/kremlin_secrets/1490
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 16306
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2089 раз.
Подякували: 2971 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 16 січ, 2023 17:26

vitaliian попахує фейком.
Який прикол заморожувати вклади і створювати кіпіш, якщо можна спокійно друкувати собі кошти...
sashaqbl
Аватар користувача
 
Повідомлень: 915
З нами з: 31.10.19
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 16 січ, 2023 17:27

  Дюрі-бачі написав:andrijk777 Можна перемогти у війні як Ірак переміг Кувейт у 90, а потім програти значно більше. А можна як Германія: програти 2 світові війни, але в перспективі стати одною із найкращих країн в світі.

На щастя для тих країн знайшовся "добрий поліцейський" в особі США, дякуючи яким ці перспективи і настали.
Ми також в великій мірі можемо уповати на США, але нажаль США сьогодні вже далеко не ті які були 30-70 років тому.
andrijk777
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4348
З нами з: 11.11.14
Подякував: 185 раз.
Подякували: 260 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 16 січ, 2023 17:42

Відомий волонтер, громадський діяч, засновник і у 2014—2020 роках керівник благодійного фонду «Повернись живим» Віталій Дейнега висловив на своїй сторінці у Facebook власну думку про поточну ситуацію на фронтах.
Можна сперечатись в якихось дрібницях, але в цілому допис Віталія вартий уваги українців. Бо, як мінімум, він відвертий та одночасно зважений. Далі цитата:

"Маневрена оборона – це коли генерал може рухати свої війська туди куди потрібно: якщо треба – вперед, якщо треба назад. Так казав у своїх мемуарах Манштейн – один з найвидатніших полководців гітлерівської Німеччини.

Якщо ви поцікавитесь історією Другої Світової, то можете побачити що багато вкрай болісних поразок відбулося в наслідок неготовності приймати складні рішення. Так Гітлер спʼянілий після бліцкригу у Франції (здійсненого за задумом Манштейна) в подальшому не готовий був дозволяти своїм арміям відступати, коли це було необхідно. Його наказ стояти до кінця під Сталінградом, коли радянські війська вже брали їх у кільце, коштував вермахту сотень тисяч життів і значно прискорив поразку, але нічому не навчив самого Гітлера. Сталін же взагалі сипав подібними наказами всю першу половину війни, за що радянська армія заплатила найбільшими втратами серед усіх учасників. Якщо можна зробити з цього якийсь один висновок то він звучав би так: не пливи за чи проти течії (звиклої до перемог громадської думки) – пливи туди куди тобі потрібно.

Так Гітлер блискуче взявши Францію не знав що робити далі, у разі якщо Британія не піде на мир. Він не зміг завадити їй евакуювати своїх солдат в Дюнкерку і не готовий був її швидко захопити через брак авіації і флоту. Але і воювати на два фронти теж готовий не був. Тактика терору у вигляді авіанальотів над чужою, обладнаною ППО, територією вирішальних результатів не дала. Що було далі ми знаємо.

Я особисто не знаю всіх деталей по ситуації в Бахмуті зараз, але у нас явно не все добре в Соледарі і все більше тривожних новин з Кліщиївки. Це можуть бути як тимчасові складнощі так і потенційне отримання ворогом можливості блокувати логістику наших сил в Бахмуті. Якщо реальністю є перший варіант – то нічого не потрібно змінювати. Якщо другий – то варто зрозуміти чи подальше утримання за будь-яку ціну веде до стратегічної мети. Біль від окремих битв часто її затьмарює і ми забуваємо, що кінцева мета – це відновлення кордонів 1991го року. І це не спринт – це марафон. І добіжим ми його якщо будемо знищувати ворога ефективніше ніж він нас. Значно ефективніше. І так аж до повного мілітарного виснаження росії. Бо бліцкриг у них не вдався і ми уже давно воюємо на виживання. І поки що, наша перевага – це не кількість зброї чи солдатів, а їх якість і мотивація. Тому наших солдатів, зброю і їх мотивацію треба берегти і виснажувати ворога. І іноді для цього потрібно приймати непопулярні рішення. Бо сила проявляється не тільки підчас тріумфів. Сила – це плити туди, куди треба тобі, попри обставини.

В лютому ми мудро не стали зустрічати ворога на кордоні, а розтягнули його логістику, запустивши в глибину і зустрівши там де було вигідно нам. І це було рішення не про зраду Чернігова чи Сум. Це було рішення про нанесення асиметричної шкоди в нерівному бою задля збереження стратегічнох перспективи.

Цим дописом я не турбую зараз тих, хто приймає такі рішення, бо не хочу віднімати дорогоцінний час. Для мене головне, щоб воно було оптимальним для нас в поточній реальності. Бо нам потрібно виграти війну, а для цього іноді потрібно організовано відступати на більш вигідні позиції. А іноді - стояти до кінця.

Я не знаю яке рішення буде прийняте. Але я прийму його. Головне, щоб за ним стояло бажання перемоги у війні, а не страх поразки у битві.

Зараз кожен повинен робити своє. І, якщо ви не воюєте, краще витратити свій час на роботу і допомогу ЗСУ.

Більшість попреденіх рішень привели нас туди де ми є - в точку, яка здавалась вкрай оптимістичною всього десять місяців тому. Тому давайте лишимо оцінки часу історикам, а самі попрацюємо на перемогу. Кожен на своєму місці"

vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 16306
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2089 раз.
Подякували: 2971 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 16 січ, 2023 17:44

  sashaqbl написав:vitaliian попахує фейком.
Який прикол заморожувати вклади і створювати кіпіш, якщо можна спокійно друкувати собі кошти...

Если печатать начнется девальвация, что вместе с войной увеличивает риски краха режима. Но я не утверждаю что инфа правда, разместил может кто то в курсе дела.
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 16306
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2089 раз.
Подякували: 2971 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 16 січ, 2023 17:51

vitaliian Дуже схоже на фейк. Враховуючи величезні золото-валютні резерви. ИМХО будуть доїти власні фонди, бізнес...
Заморозка рубльових вкладів це вже крайні міри, і спочатку буде примусова конвертація валютних депозитів, скасування підвищень соціальних виплат...
Востаннє редагувалось Дюрі-бачі в Пон 16 січ, 2023 18:00, всього редагувалось 3 разів.
Дюрі-бачі
Аватар користувача
 
Повідомлень: 353
З нами з: 29.07.22
Подякував: 33 раз.
Подякували: 29 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 16 січ, 2023 17:52

Re: Напад росії і білорусі на Україну

"Как вы смеете кормить пловом украинцев!" Захарова набросилась на Казахстан из-за помощи Украине

pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7580
З нами з: 31.08.09
Подякував: 508 раз.
Подякували: 1233 раз.
 
Профіль
2
2
  #<1 ... 3302330333043305>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 147, 148, 149
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 17:42
1488 111145
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 26 лис, 2021 09:18
Schmit
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 07:46
6076 478906
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 12:00
Михалыч
Хто дав російському олігарху кинути Україну на 100 млн долар
Пчёлка » Вів 05 кві, 2016 09:35
1 4618
Переглянути останнє повідомлення
Вів 05 кві, 2016 10:03
Bukka

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Sense Bank (5868)
16.01.2023 19:10
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.