офіційно 582 млрд $, з яких заморожено ~350 і ще 50 в неліквід (акції, облігації). За результатами минулого року продадуть (а можливо вже продали, але не показали в офіційних даних) для покриття дефіциту 40-50 млрд. ітого 120-140 млрд. резервів "в кишені".
Заместитель главы МИД Украины Андрей Мельник обратился к Олафу Шольцу в «Twitter»: "«Бундесвер» имеет 93 многоцелевых боевых самолёта «Tornado», которые вскоре будут выведены из эксплуатации и заменены «F-35». Хоть это и старый реактивный истребитель, но все же очень мощный. Почему бы не поставить эти «Tornado» в Украину?", - написал Мельник. https://t.me/UkraineWar_monitor/1246
Мое (пессимистическое) мнение - Запад, как всегда, долго чесался и не верил, что война станет полномасштабной ("не может же глава великой державы, "человек 2007 года" по версии Тайм, пойти на такое безумие").
А теперь понемногу разуверивается в том, что их поставки помогут Украине. Типа "200-300 танков против многих тысяч ничего не решат, а после выхода россии на границы с НАТО придется с этим как-то смириться и извиняться за поставки оружия, а то путен нападет"
Заместитель главы МИД Украины Андрей Мельник обратился к Олафу Шольцу в «Twitter»: "«Бундесвер» имеет 93 многоцелевых боевых самолёта «Tornado», которые вскоре будут выведены из эксплуатации и заменены «F-35». Хоть это и старый реактивный истребитель, но все же очень мощный. Почему бы не поставить эти «Tornado» в Украину?", - написал Мельник. https://t.me/UkraineWar_monitor/1246
Мое (пессимистическое) мнение - Запад, как всегда, долго чесался и не верил, что война станет полномасштабной ("не может же глава великой державы, "человек 2007 года" по версии Тайм, пойти на такое безумие").
А теперь понемногу разуверивается в том, что их поставки помогут Украине. Типа "200-300 танков против многих тысяч ничего не решат, а после выхода россии на границы с НАТО придется с этим как-то смириться и извиняться за поставки оружия, а то путен нападет"
Может не надо одного трусливого Шольца равнять со всем западом ?