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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 3302330333043305
Повідомлення Додано: Пон 16 січ, 2023 18:05

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Дюрі-бачі написав:Враховуючи величезні золото-валютні резерви

да неужели?
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Повідомлення Додано: Пон 16 січ, 2023 18:12

  vitaliian написав:
  sashaqbl написав:vitaliian попахує фейком.
Який прикол заморожувати вклади і створювати кіпіш, якщо можна спокійно друкувати собі кошти...

Если печатать начнется девальвация, что вместе с войной увеличивает риски краха режима. Но я не утверждаю что инфа правда, разместил может кто то в курсе дела.

А примусове замороження(конфіскація) вкладів "не увеличивает риски краха режима"? :D :D
andrijk777
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Повідомлення Додано: Пон 16 січ, 2023 18:16

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Прохожий написав:да неужели?
офіційно 582 млрд $, з яких заморожено ~350 і ще 50 в неліквід (акції, облігації). За результатами минулого року продадуть (а можливо вже продали, але не показали в офіційних даних) для покриття дефіциту 40-50 млрд. ітого 120-140 млрд. резервів "в кишені".
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Пон 16 січ, 2023 19:05

  andrijk777 написав:
  vitaliian написав:
  sashaqbl написав:vitaliian попахує фейком.
Який прикол заморожувати вклади і створювати кіпіш, якщо можна спокійно друкувати собі кошти...

Если печатать начнется девальвация, что вместе с войной увеличивает риски краха режима. Но я не утверждаю что инфа правда, разместил может кто то в курсе дела.

А примусове замороження(конфіскація) вкладів "не увеличивает риски краха режима"? :D :D

Наоборот нищеброды будут счастливы что богатых прижучили.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Пон 16 січ, 2023 19:07

  vitaliian написав:
Заместитель главы МИД Украины Андрей Мельник обратился к Олафу Шольцу в «Twitter»:
"«Бундесвер» имеет 93 многоцелевых боевых самолёта «Tornado», которые вскоре будут выведены из эксплуатации и заменены «F-35». Хоть это и старый реактивный истребитель, но все же очень мощный. Почему бы не поставить эти «Tornado» в Украину?", - написал Мельник.
https://t.me/UkraineWar_monitor/1246

Мое (пессимистическое) мнение - Запад, как всегда, долго чесался и не верил, что война станет полномасштабной ("не может же глава великой державы, "человек 2007 года" по версии Тайм, пойти на такое безумие").

А теперь понемногу разуверивается в том, что их поставки помогут Украине. Типа "200-300 танков против многих тысяч ничего не решат, а после выхода россии на границы с НАТО придется с этим как-то смириться и извиняться за поставки оружия, а то путен нападет"
Starikan
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Повідомлення Додано: Пон 16 січ, 2023 19:08

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  vitaliian написав:Если печатать начнется девальвация, что вместе с войной увеличивает риски краха режима. Но я не утверждаю что инфа правда, разместил может кто то в курсе дела.

Припускаю, що джерело - генерал СВР, або щось із його клонів.
Замороження сильніше збільшує ризики для режиму, ніж друк грошей. Тому навряд...
sashaqbl
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Повідомлення Додано: Пон 16 січ, 2023 19:11

  Starikan написав:
  vitaliian написав:
Заместитель главы МИД Украины Андрей Мельник обратился к Олафу Шольцу в «Twitter»:
"«Бундесвер» имеет 93 многоцелевых боевых самолёта «Tornado», которые вскоре будут выведены из эксплуатации и заменены «F-35». Хоть это и старый реактивный истребитель, но все же очень мощный. Почему бы не поставить эти «Tornado» в Украину?", - написал Мельник.
https://t.me/UkraineWar_monitor/1246

Мое (пессимистическое) мнение - Запад, как всегда, долго чесался и не верил, что война станет полномасштабной ("не может же глава великой державы, "человек 2007 года" по версии Тайм, пойти на такое безумие").

А теперь понемногу разуверивается в том, что их поставки помогут Украине. Типа "200-300 танков против многих тысяч ничего не решат, а после выхода россии на границы с НАТО придется с этим как-то смириться и извиняться за поставки оружия, а то путен нападет"

Может не надо одного трусливого Шольца равнять со всем западом ?

Танки, гаубиці, БТР. Британія передає Україні рекордний пакет військової допомоги
Виступаючи в британському парламенті міністр повідомив, що до складу цього пакета будуть входити не тільки танки й гаубиці, але й бронетранспортери FV430 Mk3 Bulldog.

Він підтвердив, що Україна отримає танкову роту Challenger 2, три десятки самохідних артилерійських установок AS90, сотню одиниць бронетехніки, десятки БПЛА.

Також у пакет увійдуть 100 000 артилерійських снарядів, сотню вдосконалених ракет, запчастини та інше обладнання.
pesikot
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