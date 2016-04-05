офіційно 582 млрд $, з яких заморожено ~350 і ще 50 в неліквід (акції, облігації). За результатами минулого року продадуть (а можливо вже продали, але не показали в офіційних даних) для покриття дефіциту 40-50 млрд. ітого 120-140 млрд. резервів "в кишені".
Заместитель главы МИД Украины Андрей Мельник обратился к Олафу Шольцу в «Twitter»: "«Бундесвер» имеет 93 многоцелевых боевых самолёта «Tornado», которые вскоре будут выведены из эксплуатации и заменены «F-35». Хоть это и старый реактивный истребитель, но все же очень мощный. Почему бы не поставить эти «Tornado» в Украину?", - написал Мельник. https://t.me/UkraineWar_monitor/1246
Мое (пессимистическое) мнение - Запад, как всегда, долго чесался и не верил, что война станет полномасштабной ("не может же глава великой державы, "человек 2007 года" по версии Тайм, пойти на такое безумие").
А теперь понемногу разуверивается в том, что их поставки помогут Украине. Типа "200-300 танков против многих тысяч ничего не решат, а после выхода россии на границы с НАТО придется с этим как-то смириться и извиняться за поставки оружия, а то путен нападет"
Заместитель главы МИД Украины Андрей Мельник обратился к Олафу Шольцу в «Twitter»: "«Бундесвер» имеет 93 многоцелевых боевых самолёта «Tornado», которые вскоре будут выведены из эксплуатации и заменены «F-35». Хоть это и старый реактивный истребитель, но все же очень мощный. Почему бы не поставить эти «Tornado» в Украину?", - написал Мельник. https://t.me/UkraineWar_monitor/1246
Мое (пессимистическое) мнение - Запад, как всегда, долго чесался и не верил, что война станет полномасштабной ("не может же глава великой державы, "человек 2007 года" по версии Тайм, пойти на такое безумие").
А теперь понемногу разуверивается в том, что их поставки помогут Украине. Типа "200-300 танков против многих тысяч ничего не решат, а после выхода россии на границы с НАТО придется с этим как-то смириться и извиняться за поставки оружия, а то путен нападет"
Может не надо одного трусливого Шольца равнять со всем западом ?
⚡️Глава Министерства обороны Британии Бен Уоллес объявил (https://news.sky.com/story/ukraine-war- ... d-12541713) о предоставлении Украине "самого значительного на сегодняшний день пакета помощи" Что получит Украина: ✔️Рота танков Challenger 2; ✔️30 самоходных гаубиц AS-90 ; ✔️100 бронированных машин, включая Bulldog; ✔️ 100.000 артиллерийских снарядов; ✔️ 100 "усовершенствованных ракет"; ✔️запасные части для поддержки украинских танков и бронированных машин.
Британия — первая страна, которая поставит нам западные основные боевые танки.
prodigy написав:такі як Успіх, що протримались 9-10 місяців на фронті, вони вже звикли до цього життя тим більше що мають інтернет і можливість в бути з родиною навіть дистанційно, інтернет дуже потужний засіб-на порядок потужніший чим алкоголь тільки дружині треба мати мозок-що казати чоловіку, а що ні (якщо турбувати фігнею на кшталт, син отримав двійку, або ще щось) стан у більшості вояків які без відпустки більше півроку нагадує батарею яка при всякому бажанні не заряджається більше чим на 70-80%, то й не тримає заряд довго і постійно потрібно стимулювати чимось (хоч нагородами, або подарунками, навіть посилка з дому)
Вже звикли? Мають інтернет... Потрібно лише стимулювання?
Обговорення виникло на підставі отого, що Бобуа та Успіх казали-натякали. Що хлопці навколо тримаються, але ще пару місяців і ... Ви по суті заперечили саму цю підставу. Тоді що можна обговорювати?))
Рішення проблеми вони бачать у відпустках, ротаціях. А не у подарунках, нагородах, посилках і т.д.
Я припустив, що вирішення проблеми не буде, рішення буде -- на точці перелому частина змириться з вслужбою, частина перебудується й почне отримувати-знайде задоволення, користь від вслужби (кожен щось своє), частина ... Поки ж до точки перелому більшість на інерції, резерві міцності та патріотизмі.
І тільки від дій командирів-начальників на місцях залежить в яку групу скільки потрапить в конкретно їх підрозділах, частинах.
Ота лекція Маркуса -- це не жарти, це дуже серйозно. А подання її на Ютуб - це маркер проблеми... І то, як саме сиділи-слухали оті молодші командири -- сержанти, старшини. І скільки з них за словами того ж Маркуса зверталися до нього для вирішення проблем службових, своїх та підлеглих. До лише головного сержанта бригади (чи як там в нього звання, посада). Чому так мало? Тому що... До того ж ота бригада далеко не пересічна.
Востаннє редагувалось detroytred в Пон 16 січ, 2023 20:46, всього редагувалось 1 раз.
prodigy написав:такі як Успіх, що протримались 9-10 місяців на фронті, вони вже звикли до цього життя тим більше що мають інтернет і можливість в бути з родиною навіть дистанційно, інтернет дуже потужний засіб-на порядок потужніший чим алкоголь тільки дружині треба мати мозок-що казати чоловіку, а що ні (якщо турбувати фігнею на кшталт, син отримав двійку, або ще щось) стан у більшості вояків які без відпустки більше півроку нагадує батарею яка при всякому бажанні не заряджається більше чим на 70-80%, то й не тримає заряд довго і постійно потрібно стимулювати чимось (хоч нагородами, або подарунками, навіть посилка з дому)
Вже звикли? Мають інтернет... Потрібно лише стимулювання?
Обговорення виникло на підставі отого, що Бобуа та Успіх казали-натякали. Що хлопці навколо тримаються, але ще пару місяців і ... Ви по суті заперечили саму цю підставу. Тоді що можна обговорювати?))
Рішення проблеми вони бачать у відпустках, ротаціях. А не у подарунках, нагородах, посилках і т.д.
Я припустив, що вирішення проблеми не буде, рішення буде -- на точці перелому частина змириться з вслужбою, частина перебудується й почне отримувати-знайде задоволення, користь від вслужби (кожен щось своє), частина ... Поки ж до точки перелому більшість на інерції, резерві міцності та патріотизмі.
І тільки від дій командирів-начальників на місцях залежить в яку групу скільки потрапить в конкретно їх підрозділах, частинах.
Ота лекція Маркуса -- це не жарти, це дуже серйозно. А подання її на Ютуб - це маркер проблеми... І то, як саме сиділи-слухали оті молодші командири -- сержанти, старшини. І скільки з них за словами того ж Маркуса зверталися до нього для вирішення проблем службових, своїх та підлеглих. До лише головного сержанта бригади (чи як там в нього звання, посада). Чому так мало? Тому що...