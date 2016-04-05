Додано: Пон 16 січ, 2023 20:01

prodigy написав: такі як Успіх, що протримались 9-10 місяців на фронті, вони вже звикли до цього життя

тим більше що мають інтернет і можливість в бути з родиною навіть дистанційно, інтернет дуже потужний засіб-на порядок потужніший чим алкоголь

тільки дружині треба мати мозок-що казати чоловіку, а що ні (якщо турбувати фігнею на кшталт, син отримав двійку, або ще щось)

стан у більшості вояків які без відпустки більше півроку нагадує батарею яка при всякому бажанні не заряджається більше чим на 70-80%, то й не тримає заряд довго і постійно потрібно стимулювати чимось (хоч нагородами, або подарунками, навіть посилка з дому) такі як Успіх, що протримались 9-10 місяців на фронті, вони вже звикли до цього життятим більше що мають інтернет і можливість в бути з родиною навіть дистанційно, інтернет дуже потужний засіб-на порядок потужніший чим алкогольтільки дружині треба мати мозок-що казати чоловіку, а що ні (якщо турбувати фігнею на кшталт, син отримав двійку, або ще щось)(хоч нагородами, або подарунками, навіть посилка з дому)

Вже звикли? Мають інтернет...Потрібно лише стимулювання?Обговорення виникло на підставі отого, що Бобуа та Успіх казали-натякали. Що хлопці навколо тримаються, але ще пару місяців і ...Ви по суті заперечили саму цю підставу.Тоді що можна обговорювати?))Рішення проблеми вони бачать у відпустках, ротаціях.А не у подарунках, нагородах, посилках і т.д.Я припустив, що вирішення проблеми не буде, рішення буде -- на точці перелому частина змириться з вслужбою, частина перебудується й почне отримувати-знайде задоволення, користь від вслужби (кожен щось своє), частина ...Поки ж до точки перелому більшість на інерції, резерві міцності та патріотизмі.І тільки від дій командирів-начальників на місцях залежить в яку групу скільки потрапить в конкретно їх підрозділах, частинах.Ота лекція Маркуса -- це не жарти, це дуже серйозно. А подання її на Ютуб - це маркер проблеми...І то, як саме сиділи-слухали оті молодші командири -- сержанти, старшини.І скільки з них за словами того ж Маркуса зверталися до нього для вирішення проблем службових, своїх та підлеглих. До лише головного сержанта бригади (чи як там в нього звання, посада).Чому так мало? Тому що...До того ж ота бригада далеко не пересічна.