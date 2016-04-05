Коротше можна прочитати:
Замість явища "дезертирства" можна підставити "невиконання наказу" і т.д.
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Додано: Пон 16 січ, 2023 20:47
Коротше можна прочитати:
Замість явища "дезертирства" можна підставити "невиконання наказу" і т.д.
Востаннє редагувалось detroytred в Пон 16 січ, 2023 20:52, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Пон 16 січ, 2023 20:51
А можна я вам відповім як це буде виглядати в більшості випадків т.я. прецеденти такі були в моїй місцевості в лютому-березні: людина дістає власну мисливську зброю і робить з вікна чи з-за рогу кілька пострілів в сторону окупантів, когось встигає поранити чи навіть вбити, але потім стає не так весело-противник ховається в укриття і безперервним вогнем не дає голову підняти сміливцю і одночасно з мінометів чи танків/бтр починає бити "по площі" рівняючи все з землею. Результат-за одного пораненого/вбитого окупанта маємо кілька десятків вбитих/поранених цивільних. А після того
"асвабадітелі" ще й пройдуться по околицях та заберуть "на підвал" чоловіків та згвалтують жінок.
Буча-Гостомель-це вже проходили. Це вам не з американцями чи французами воювати. Дати якийсь результат може тільки організований опір чималої групи хоча б мінімально навчених людей з різноманітним озброєнням та засобами зв'язку/розвідки. Тому мій ідеал організації збройних сил-швейцарська система.
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