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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 3303330433053306
Повідомлення Додано: Пон 16 січ, 2023 20:47

https://m.youtube.com/watch?v=WbRiPmjOjhg

Коротше можна прочитати:
https://forbes.ua/leadership/lektsiya-s ... 2023-11011

Замість явища "дезертирства" можна підставити "невиконання наказу" і т.д.
Востаннє редагувалось detroytred в Пон 16 січ, 2023 20:52, всього редагувалось 1 раз.
detroytred
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Повідомлення Додано: Пон 16 січ, 2023 20:51

  detroytred написав:
В чому сумніви, що велика кількість цивільних громадян може нанести втрати окупанту?
Аргументуйте не окремими випадами на адресу осіб, а розгорнуто.


А можна я вам відповім як це буде виглядати в більшості випадків т.я. прецеденти такі були в моїй місцевості в лютому-березні: людина дістає власну мисливську зброю і робить з вікна чи з-за рогу кілька пострілів в сторону окупантів, когось встигає поранити чи навіть вбити, але потім стає не так весело-противник ховається в укриття і безперервним вогнем не дає голову підняти сміливцю і одночасно з мінометів чи танків/бтр починає бити "по площі" рівняючи все з землею. Результат-за одного пораненого/вбитого окупанта маємо кілька десятків вбитих/поранених цивільних. А після того
"асвабадітелі" ще й пройдуться по околицях та заберуть "на підвал" чоловіків та згвалтують жінок.
Буча-Гостомель-це вже проходили. Це вам не з американцями чи французами воювати. Дати якийсь результат може тільки організований опір чималої групи хоча б мінімально навчених людей з різноманітним озброєнням та засобами зв'язку/розвідки. Тому мій ідеал організації збройних сил-швейцарська система.
drevlyanin
 
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