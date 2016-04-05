detroytred написав: В чому сумніви, що велика кількість цивільних громадян може нанести втрати окупанту? Аргументуйте не окремими випадами на адресу осіб, а розгорнуто.
А можна я вам відповім як це буде виглядати в більшості випадків т.я. прецеденти такі були в моїй місцевості в лютому-березні: людина дістає власну мисливську зброю і робить з вікна чи з-за рогу кілька пострілів в сторону окупантів, когось встигає поранити чи навіть вбити, але потім стає не так весело-противник ховається в укриття і безперервним вогнем не дає голову підняти сміливцю і одночасно з мінометів чи танків/бтр починає бити "по площі" рівняючи все з землею. Результат-за одного пораненого/вбитого окупанта маємо кілька десятків вбитих/поранених цивільних. А після того "асвабадітелі" ще й пройдуться по околицях та заберуть "на підвал" чоловіків та згвалтують жінок. Буча-Гостомель-це вже проходили. Це вам не з американцями чи французами воювати. Дати якийсь результат може тільки організований опір чималої групи хоча б мінімально навчених людей з різноманітним озброєнням та засобами зв'язку/розвідки. Тому мій ідеал організації збройних сил-швейцарська система.
detroytred написав: В чому сумніви, що велика кількість цивільних громадян може нанести втрати окупанту? Аргументуйте не окремими випадами на адресу осіб, а розгорнуто.
А можна я вам відповім як це буде виглядати в більшості випадків т.я. прецеденти такі були в моїй місцевості в лютому-березні: людина дістає власну мисливську зброю і робить з вікна чи з-за рогу кілька пострілів в сторону окупантів, когось встигає поранити чи навіть вбити, але потім стає не так весело-противник ховається в укриття і безперервним вогнем не дає голову підняти сміливцю і одночасно з мінометів чи танків/бтр починає бити "по площі" рівняючи все з землею. Результат-за одного пораненого/вбитого окупанта маємо кілька десятків вбитих/поранених цивільних. А після того "асвабадітелі" ще й пройдуться по околицях та заберуть "на підвал" чоловіків та згвалтують жінок. Буча-Гостомель-це вже проходили. Це вам не з американцями чи французами воювати. Дати якийсь результат може тільки організований опір чималої групи хоча б мінімально навчених людей з різноманітним озброєнням та засобами зв'язку/розвідки. Тому мій ідеал організації збройних сил-швейцарська система.
Вдруге повторюсь -- за умов можливості реалізації стратегічних (да й оперативних) операцій рашки. Тепер.
Тепер не буде, як рік тому... Орки й так будуть знищувати, гвалтувати, кидати за грати, мародерити на порядки сильніше й масовіше. Бо все вийшло на інший рівень. І навіть після, припустимо, успішних орківських операцій потім ще можуть бути й ядерні удари.
Тому я розглядав виключно з точки зору нанесення втрат ворогу. Фактично за будь-яку ціну. Щоб не гинути за просто так.
По суті оркам нічого іншого не залишиться, як формувати буфер зони відчуження-руйнувань. Між Україною та оркостаном. На території саме України. Потім вони програють, але це потім.
Востаннє редагувалось detroytred в Пон 16 січ, 2023 21:06, всього редагувалось 1 раз.
detroytred написав:Тому я розглядав виключно з точки зору нанесення втрат ворогу. Фактично за будь-яку ціну. Щоб не гинути за просто так.
Почитайте краще ТГ "Николаевский Ванек" , тисячі людей, месників, патріотів сидять на окупованих територіях і корректують вогонь нашої артилерії. Не тре бігати з рушницями . будь обізнаним, будь уважним, будь сміливим.
detroytred написав:Тому я розглядав виключно з точки зору нанесення втрат ворогу. Фактично за будь-яку ціну. Щоб не гинути за просто так.
Почитайте краще ТГ "Николаевский Ванек" , тисячі людей, месників, патріотів сидять на окупованих територіях і корректують вогонь нашої артилерії. Не тре бігати з рушницями . будь обізнаним, будь уважним, будь сміливим.
)) Саме тому орки будуть руйнувати, створювати буферну зону руйнувань. Без тисяч корегувальників...
Вони не такі й тупі (тупі, але не настільки). З часом розуміють та змінюють попердні цілі.