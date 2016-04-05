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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 3304330533063307>
Повідомлення Додано: Пон 16 січ, 2023 20:47

https://m.youtube.com/watch?v=WbRiPmjOjhg

Коротше можна прочитати:
https://forbes.ua/leadership/lektsiya-s ... 2023-11011

Замість явища "дезертирства" можна підставити "невиконання наказу" і т.д.
Востаннє редагувалось detroytred в Пон 16 січ, 2023 20:52, всього редагувалось 1 раз.
detroytred
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Повідомлення Додано: Пон 16 січ, 2023 20:51

  detroytred написав:
В чому сумніви, що велика кількість цивільних громадян може нанести втрати окупанту?
Аргументуйте не окремими випадами на адресу осіб, а розгорнуто.


А можна я вам відповім як це буде виглядати в більшості випадків т.я. прецеденти такі були в моїй місцевості в лютому-березні: людина дістає власну мисливську зброю і робить з вікна чи з-за рогу кілька пострілів в сторону окупантів, когось встигає поранити чи навіть вбити, але потім стає не так весело-противник ховається в укриття і безперервним вогнем не дає голову підняти сміливцю і одночасно з мінометів чи танків/бтр починає бити "по площі" рівняючи все з землею. Результат-за одного пораненого/вбитого окупанта маємо кілька десятків вбитих/поранених цивільних. А після того
"асвабадітелі" ще й пройдуться по околицях та заберуть "на підвал" чоловіків та згвалтують жінок.
Буча-Гостомель-це вже проходили. Це вам не з американцями чи французами воювати. Дати якийсь результат може тільки організований опір чималої групи хоча б мінімально навчених людей з різноманітним озброєнням та засобами зв'язку/розвідки. Тому мій ідеал організації збройних сил-швейцарська система.
drevlyanin
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 січ, 2023 20:57

drevlyanin мирному населению лучше в БД не участвовать. Урон врагу на 5 копеек в ответ разрушенные многоэтажки и прочее, то что вы описали
vitaliian
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Повідомлення Додано: Пон 16 січ, 2023 21:00

  drevlyanin написав:
  detroytred написав:
В чому сумніви, що велика кількість цивільних громадян може нанести втрати окупанту?
Аргументуйте не окремими випадами на адресу осіб, а розгорнуто.


А можна я вам відповім як це буде виглядати в більшості випадків т.я. прецеденти такі були в моїй місцевості в лютому-березні: людина дістає власну мисливську зброю і робить з вікна чи з-за рогу кілька пострілів в сторону окупантів, когось встигає поранити чи навіть вбити, але потім стає не так весело-противник ховається в укриття і безперервним вогнем не дає голову підняти сміливцю і одночасно з мінометів чи танків/бтр починає бити "по площі" рівняючи все з землею. Результат-за одного пораненого/вбитого окупанта маємо кілька десятків вбитих/поранених цивільних. А після того
"асвабадітелі" ще й пройдуться по околицях та заберуть "на підвал" чоловіків та згвалтують жінок.
Буча-Гостомель-це вже проходили. Це вам не з американцями чи французами воювати. Дати якийсь результат може тільки організований опір чималої групи хоча б мінімально навчених людей з різноманітним озброєнням та засобами зв'язку/розвідки. Тому мій ідеал організації збройних сил-швейцарська система.

Вдруге повторюсь -- за умов можливості реалізації стратегічних (да й оперативних) операцій рашки.
Тепер.

Тепер не буде, як рік тому...
Орки й так будуть знищувати, гвалтувати, кидати за грати, мародерити на порядки сильніше й масовіше.
Бо все вийшло на інший рівень.
І навіть після, припустимо, успішних орківських операцій потім ще можуть бути й ядерні удари.

Тому я розглядав виключно з точки зору нанесення втрат ворогу.
Фактично за будь-яку ціну.
Щоб не гинути за просто так.

По суті оркам нічого іншого не залишиться, як формувати буфер зони відчуження-руйнувань.
Між Україною та оркостаном. На території саме України.
Потім вони програють, але це потім.
Востаннє редагувалось detroytred в Пон 16 січ, 2023 21:06, всього редагувалось 1 раз.
detroytred
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Повідомлення Додано: Пон 16 січ, 2023 21:06

  drevlyanin написав:
  detroytred написав:
В чому сумніви, що велика кількість цивільних громадян може нанести втрати окупанту?
Аргументуйте не окремими випадами на адресу осіб, а розгорнуто.


А можна я вам відповім як це буде виглядати в більшості випадків ених людей з різноманітним озброєнням та засобами зв'язку/розвідки.
О, слава Богу є однодумці
  drevlyanin написав:Тому мій ідеал організації збройних сил-швейцарська система.
І тут також +, не завтра але і не на десятирічя.
По селам, громадам свої арсенали з мінімальним набором зброї, шеріф на ключах, 20-30 порядних в середніх селах завжди знайдуться.
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Повідомлення Додано: Пон 16 січ, 2023 21:07

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  detroytred написав:І навіть після, припустимо, успішних орківських операцій потім ще можуть бути й ядерні удари.

не будуть, не жахайте.
як тільки двинеться кришка шахти , московії вже не буде.
ядерна зброя - зброя стримування.
Goodman
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Повідомлення Додано: Пон 16 січ, 2023 21:09

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  detroytred написав:Тому я розглядав виключно з точки зору нанесення втрат ворогу.
Фактично за будь-яку ціну.
Щоб не гинути за просто так.


Почитайте краще ТГ "Николаевский Ванек" , тисячі людей, месників, патріотів сидять на окупованих територіях і корректують вогонь нашої артилерії.
Не тре бігати з рушницями . будь обізнаним, будь уважним, будь сміливим.
Goodman
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Повідомлення Додано: Пон 16 січ, 2023 21:10

  Goodman написав:
  detroytred написав:І навіть після, припустимо, успішних орківських операцій потім ще можуть бути й ядерні удари.

не будуть, не жахайте.
як тільки двинеться кришка шахти , московії вже не буде.
ядерна зброя - зброя стримування.

Для тактичної язброї шахти?))

При чому тут жахіття з мого боку?
Припускають же можливість застосування ТЯЗ.
detroytred
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Повідомлення Додано: Пон 16 січ, 2023 21:14

  Goodman написав:
  detroytred написав:Тому я розглядав виключно з точки зору нанесення втрат ворогу.
Фактично за будь-яку ціну.
Щоб не гинути за просто так.


Почитайте краще ТГ "Николаевский Ванек" , тисячі людей, месників, патріотів сидять на окупованих територіях і корректують вогонь нашої артилерії.
Не тре бігати з рушницями . будь обізнаним, будь уважним, будь сміливим.

))
Саме тому орки будуть руйнувати, створювати буферну зону руйнувань.
Без тисяч корегувальників...

Вони не такі й тупі (тупі, але не настільки). З часом розуміють та змінюють попердні цілі.
detroytred
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Повідомлення Додано: Пон 16 січ, 2023 21:15

  detroytred написав:По суті оркам нічого іншого не залишиться, як формувати буфер зони відчуження-руйнувань.
Між Україною та оркостаном. На території саме України.
Потім вони програють, але це потім.

У нас такі самі плани , тільки буфер на території козломордих.
В тризуб на кремлі не вірю. Але й та "звезда" не втримається довго.
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