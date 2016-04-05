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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Пон 16 січ, 2023 21:16
detroytred написав:
Для тактичної язброї шахти?))
Ви уявляєте як це тягати за зобою БЧ тактичної ядерної зброї?
Може на ній якийсь чмобік спить?
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Додано: Пон 16 січ, 2023 21:22
Goodman написав: detroytred написав:
Для тактичної язброї шахти?))
Ви уявляєте як це тягати за зобою БЧ тактичної ядерної зброї?
Може на ній якийсь чмобік спить?
Уявляю - підвезли, зарядили, підвісили, пуск-вогонь.
Від міномету Тюльпан (міну) і до літака (вже готову ракету).
Звичайно що зберігають, доставляють, контролюють не чмобіки, а спецвійська.
Але це буде ймовірним не раніше, коли пуйло втратить останню ілюзію своєї можливості виграти війну та що його пробачать, підуть на перемовини за вигідних для нього умов.
Поки ж процес війни..., який особисто його та Ко не дуже-то і турбує.
Він впевнений, що тримає козирного туза і тому нічого їм катастрофічного не загрожує.
Востаннє редагувалось detroytred
в Пон 16 січ, 2023 21:34, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 16 січ, 2023 21:34
detroytred написав:
Але це буде ймовірним не раніше, коли пуйло втратить останню ілюзію своєї можливості виграти війну та що його пробачать, підуть на перемовини за вигідних для нього умов.
а хто йому доповість про це, про реальний стан речей?
задушать нах подушками, як якогось там царя..........
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Goodman
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Додано: Пон 16 січ, 2023 21:36
Goodman написав: detroytred написав:
Але це буде ймовірним не раніше, коли пуйло втратить останню ілюзію своєї можливості виграти війну та що його пробачать, підуть на перемовини за вигідних для нього умов.
а хто йому доповість про це, про реальний стан речей?
задушать нах подушками, як якогось там царя..........
Во!
Вже кілька разів підкреслював, що одна з надій -- наші західні партнери думають про це.
Працюють і в цьому напрямку.
А поки завдання України -- триматися.
21 століття за віконцем.
Тур де Франс, Уімблдон, МЛБ, НБА -- яка до біса війна.
Орки рехнулися.
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detroytred
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Додано: Пон 16 січ, 2023 21:40
Goodman написав:
задушать нах подушками, як якогось там царя..........
І прийде хтось ще гірший, як Пригожін. Суспільство хоче вождя, який буде ефективно "мочить хохлов". І змінити думку суспільство може тільки після значних економічних проблем, коли всі стануть мільйонерами і вже буде не до війни.
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Додано: Пон 16 січ, 2023 21:49
Источник ВЧК-ОГПУ рассказал, что Пригожин поехал в Санкт-Петербург (где находился и Путин) фактически решать дальнейшую судьбу Вагнера. «Есть подозрения, что Вагнер будут сливать под военных. Войска Минобороны в Соледаре сейчас раскинули так, что не очень понятно, кого они блокируют: Музыкантов или ВСУ, - отметил источник, - Пригожин улетал «серым», но обещает разобраться с ситуацией на самом верху. На победу это точно не похоже».
По словам источника, большая проблема у Вагнера и с пополнением после серьезных потерь в боях в Соледаре и других украинских населенных пунктах. « Начались новые рейды по зонам, но это как ложкой драть по дну пустой кастрюли. Всех, кого можно забрали ранее. В Вагнере были расчеты, что им отдадут «500 ых» (отказников), но пока это застопорилось. Пригожин надеется продавить вопрос. И ждут новую мобилизацию, которая должна прибавить «500 ых» », - говорит источник.
По словам источника ВЧК-ОГПУ, ситуация в Соледаре такова, что участок за рекой (обведено) по-прежнему контролирует ВСУ. «Их никто больше активно не штурмует. Активные бои притихли. - рассказал источник. По его словам, взять этот участок крайне тяжело, "все пристрелено" ВСУ и любые попытки приводят к многочисленным жертвам. А вопрос пополнения для Вагнера пока открытый.
ВЧК-ОГПУ стало известно о бунте целого поезда военнослужащих, которых везли в зону боевых действий.
13 января состав из 4-х вагонов (около 200 солдат) остановился на станции Улусарка, что в Липецкой области. Бойцы по пути в зону СВО едва не получили обморожения, так как наступили заморозки, а поезд никак не отапливался. Военные отказались продолжать движение и потребовали 4 тонны угля и воды для запуска котла в составе. Для того чтобы солдат утихомирили были вызваны полицейские.
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Додано: Пон 16 січ, 2023 21:54
vitaliian
Когда же ты перестанешь по помойкам кормится ...
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pesikot
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Додано: Пон 16 січ, 2023 22:30
pesikot написав:vitaliian
Когда же ты перестанешь по помойкам кормится ...
Вам больше нравится читать многодневные прения на тему "сам дурак'?
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Додано: Пон 16 січ, 2023 22:33
pesikot перестань меня читать раз и навсегда. Я тебе ничего не должен, запомни это, или нацарапай шилом на лбу.
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