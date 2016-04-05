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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 3305330633073308>
Повідомлення Додано: Пон 16 січ, 2023 21:16

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  detroytred написав:Для тактичної язброї шахти?))

Ви уявляєте як це тягати за зобою БЧ тактичної ядерної зброї?
Може на ній якийсь чмобік спить?
Goodman
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Повідомлення Додано: Пон 16 січ, 2023 21:22

  Goodman написав:
  detroytred написав:Для тактичної язброї шахти?))

Ви уявляєте як це тягати за зобою БЧ тактичної ядерної зброї?
Може на ній якийсь чмобік спить?

Уявляю - підвезли, зарядили, підвісили, пуск-вогонь.
Від міномету Тюльпан (міну) і до літака (вже готову ракету).

Звичайно що зберігають, доставляють, контролюють не чмобіки, а спецвійська.

Але це буде ймовірним не раніше, коли пуйло втратить останню ілюзію своєї можливості виграти війну та що його пробачать, підуть на перемовини за вигідних для нього умов.
Поки ж процес війни..., який особисто його та Ко не дуже-то і турбує.
Він впевнений, що тримає козирного туза і тому нічого їм катастрофічного не загрожує.
Востаннє редагувалось detroytred в Пон 16 січ, 2023 21:34, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 16 січ, 2023 21:34

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  detroytred написав:Але це буде ймовірним не раніше, коли пуйло втратить останню ілюзію своєї можливості виграти війну та що його пробачать, підуть на перемовини за вигідних для нього умов.

а хто йому доповість про це, про реальний стан речей?
задушать нах подушками, як якогось там царя..........
Goodman
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Повідомлення Додано: Пон 16 січ, 2023 21:36

  Goodman написав:
  detroytred написав:Але це буде ймовірним не раніше, коли пуйло втратить останню ілюзію своєї можливості виграти війну та що його пробачать, підуть на перемовини за вигідних для нього умов.

а хто йому доповість про це, про реальний стан речей?
задушать нах подушками, як якогось там царя..........

Во!
Вже кілька разів підкреслював, що одна з надій -- наші західні партнери думають про це.
Працюють і в цьому напрямку.
А поки завдання України -- триматися.

21 століття за віконцем.
Тур де Франс, Уімблдон, МЛБ, НБА -- яка до біса війна.
Орки рехнулися.
detroytred
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Повідомлення Додано: Пон 16 січ, 2023 21:40

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Goodman написав:задушать нах подушками, як якогось там царя..........

І прийде хтось ще гірший, як Пригожін. Суспільство хоче вождя, який буде ефективно "мочить хохлов". І змінити думку суспільство може тільки після значних економічних проблем, коли всі стануть мільйонерами і вже буде не до війни.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Пон 16 січ, 2023 21:49

Канал вражеский закрытый. Пишут по делу политики нет.

Источник рассказал, что Пригожин поехал в Санкт-Петербург (где находился и Путин) фактически решать дальнейшую судьбу Вагнера. «Есть подозрения, что Вагнер будут сливать под военных. Войска Минобороны в Соледаре сейчас раскинули так, что не очень понятно, кого они блокируют: Музыкантов или ВСУ, - отметил источник, - Пригожин улетал «серым», но обещает разобраться с ситуацией на самом верху. На победу это точно не похоже».

По словам источника, большая проблема у Вагнера и с пополнением после серьезных потерь в боях в Соледаре и других украинских населенных пунктах.  « Начались новые рейды по зонам, но это как ложкой драть по дну пустой кастрюли. Всех, кого можно забрали ранее. В Вагнере были расчеты, что им отдадут «500 ых» (отказников), но пока это застопорилось. Пригожин надеется продавить вопрос. И ждут новую мобилизацию, которая должна прибавить «500 ых» », - говорит источник.

По словам источника, ситуация в Соледаре такова, что участок за рекой (обведено) по-прежнему контролирует ВСУ.  «Их никто больше активно не штурмует. Активные бои притихли. - рассказал источник. По его словам, взять этот участок крайне тяжело, "все пристрелено" ВСУ и любые попытки приводят к многочисленным жертвам. А вопрос пополнения для Вагнера пока открытый.

стало известно о бунте целого поезда военнослужащих, которых везли в зону боевых действий.

13 января состав из 4-х вагонов (около 200 солдат) остановился на станции Улусарка, что в Липецкой области. Бойцы по пути в зону СВО едва не получили обморожения, так как наступили заморозки, а поезд никак не отапливался. Военные отказались продолжать движение и потребовали 4 тонны угля и воды для запуска котла в составе. Для того чтобы солдат утихомирили были вызваны полицейские.
Востаннє редагувалось vitaliian в Пон 16 січ, 2023 22:57, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 16 січ, 2023 21:54

vitaliian
Когда же ты перестанешь по помойкам кормится ...
pesikot
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Повідомлення Додано: Пон 16 січ, 2023 22:30

Re: Напад росії і білорусі на Україну

pesikot написав:vitaliian
Когда же ты перестанешь по помойкам кормится ...
Вам больше нравится читать многодневные прения на тему "сам дурак'?
Aps
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Повідомлення Додано: Пон 16 січ, 2023 22:33

pesikot Я тебе ничего не должен, запомни это, или нацарапай шилом на лбу.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Пон 16 січ, 2023 22:42

  Дюрі-бачі написав:
  Goodman написав:задушать нах подушками, як якогось там царя..........

І прийде хтось ще гірший, як Пригожін. Суспільство хоче вождя, який буде ефективно "мочить хохлов". І змінити думку суспільство може тільки після значних економічних проблем, коли всі стануть мільйонерами і вже буде не до війни.

Да побоку чого там в оркостані бажає суспільство!
Там, хто владу вхопив, тримає, той і нав'язує суспільству "чого воно хоче".

Не захопили б в царській раші владу більшовики, а була б влада в есерів (чи як їх там), то була буржуазна держава. Як і всюди.
Захопили ленінці, то втюхали навіть невтюхаєме для часу -- соціалізьм.

Поки владу тримав Єльцін, то суспільство "хотіло" демократії.
Турнули алконавта с його Сім'єю кгб-ники, то суспільство захотіло величі.

Суспільство грає роль тільки там, де є суспільні інститути.
А не тільки правляча група та обивателі, холопи.
Пуйло ж одразу знищив березовських-холорковських -- олігархів, як хоч якихось ще провладних осіб.
А суспільним інститутам й навіть не дав зародитися.

Царя їм прозахідного і будуть знов хотіти демократії))
Не будувати-робити демократію, а хоча б хотіти за чаркою.
detroytred
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