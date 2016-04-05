Будь-яка інфа не завадить.
Орків теж треба читати...
Он з призначенням герасимова в них взялися за форму одягу, гоління, планшети-телефони і т.д.
Гірше орди - орда з дисципліною.
Звичайно вони тупим перебільшенням з отим голінням та "гудзиками" по уставу, а також огульною забороною техпристроїв і шкоди завдадуть собі, але виграють для себе в головному - в дисципліні, як елементі управління. Що для війська є ключевим.
Ота інфа від Віталліана про можливу спробу підпорядкування вагнерівців саме з цієї ж опери!
Інша справа, що їх намагання спробувати ще не означає, що дійсно зможуть зробити.
І ще невідомо, як відреагує пересічний орк на оті прагнення, коли вони не підкріплені добрячим батогом.
Але є факт -- вони намагаються щось у себе змінювати. Окрім міняти командуючих.