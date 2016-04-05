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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 3305330633073308
Повідомлення Додано: Пон 16 січ, 2023 23:04

  pesikot написав:vitaliian
Когда же ты перестанешь по помойкам кормится ...

Будь-яка інфа не завадить.
Орків теж треба читати...
Он з призначенням герасимова в них взялися за форму одягу, гоління, планшети-телефони і т.д.

Гірше орди - орда з дисципліною.
Звичайно вони тупим перебільшенням з отим голінням та "гудзиками" по уставу, а також огульною забороною техпристроїв і шкоди завдадуть собі, але виграють для себе в головному - в дисципліні, як елементі управління. Що для війська є ключевим.

Ота інфа від Віталліана про можливу спробу підпорядкування вагнерівців саме з цієї ж опери!

Інша справа, що їх намагання спробувати ще не означає, що дійсно зможуть зробити.
І ще невідомо, як відреагує пересічний орк на оті прагнення, коли вони не підкріплені добрячим батогом.

Але є факт -- вони намагаються щось у себе змінювати. Окрім міняти командуючих.
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Повідомлення Додано: Пон 16 січ, 2023 23:17

  vitaliian написав:
  sashaqbl написав:vitaliian попахує фейком.
Який прикол заморожувати вклади і створювати кіпіш, якщо можна спокійно друкувати собі кошти...

Если печатать начнется девальвация, что вместе с войной увеличивает риски краха режима. Но я не утверждаю что инфа правда, разместил может кто то в курсе дела.


якщо хтось і затіває подібний фортєль, то якщо його надумали сьогодні, то роблять завтра, ну накрайняк післязавтра (умовно), навіщо чекати до весни і фонити про нього на усіх стовпах?. останнього точно ніхто робити не буде, а то до весни з тих депозитів нічого або майже нічого не залишиться (не знаю, правда, як там в них з достроковим розірванням договору, але в такому випадку виносити будуть всіма способами).
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Повідомлення Додано: Пон 16 січ, 2023 23:18

Интересное видео от первого лица, как наш дрон ворует у орков рацию
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Канал ВЧК-ОГПУ. 500тыс подписчиков. А что в нем закрытого ?
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Ух как Арестович высоко себя поднял на РФ, это дорогого стои

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