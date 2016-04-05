Санкции Европейского союза вступят в силу всего через две недели, а Россия уже потеряла более 90% рынка в северных странах блока, которые ранее были основным направлением для поставок с балтийских и арктических терминалов.



За четыре недели до 18 ноября Россия поставляла в Роттердам — единственный оставшийся европейский пункт назначения для морских поставок за пределами средиземноморского / черноморского бассейна — всего 95000 баррелей в сутки. В начале февраля в порты региона каждый день отправлялось более 1.2 млн баррелей в сутки. Такие страны, как Литва, Франция и Германия, прекратили импорт несколько месяцев назад, а Польша последовала за ними в сентябре.



Сейчас три четверти нефти, загружаемой в балтийских портах России, направляются в Азию, а индийские нефтеперерабатывающие заводы закупают нефть, чтобы воспользоваться льготным периодом, предложенным США и Великобританией, который, как ожидается, поддержат и в ЕС. Это позволит освободить от санкций партии, отгруженные до вступления запрета в силу 5 декабря, при условии, что они будут доставлены до 19 января.



Ожидается, что страны G7 объявят о предельных ценах на российскую нефть уже в среду. В случае покупки нефти по ценам выше этого уровня ее нельзя будет перевозить на европейских и британских судах, страховать и пользоваться другими услугами.



За семь дней до 18 ноября общий объем поставок из России сократился до минимума за девять недель на уровне 2.67 млн баррелей в сутки, в то время как менее волатильный средний показатель за четыре недели также снизился, хотя и оставался выше 3 млн баррелей в сутки в течение шестой недели. Продолжающийся спад привел к тому, что еженедельные доходы Кремля от торговли нефтью упали до минимума с начала января.



За четыре недели до 18 ноября объем нефти на судах, направляющихся в Китай, Индию и Турцию, три страны, которые стали крупнейшими покупателями российской нефти, а также объемы грузов на судах, которые еще не указали конечный пункт назначения, увеличились до рекорда в 2.45 млн баррелей в сутки.



Перенаправление российской нефти в Азию меняет торговые потоки и продлевает срок службы старых танкеров, которые в противном случае могли быть отправлены на металлолом.



При этом танкеры, перевозящие российскую нефть, все чаще не раскрывают конечные пункты назначения. Значительно выросло число судов, которые отправляются из балтийского региона и указывают в качестве следующего пункта назначения Порт-Саид или Суэцкий канал. Вполне вероятно, что большинство из этих судов начнут подавать сигналы о следовании в индийские порты, как только пройдут через канал.



Нефть из Мурманска была доставлена в Китай по Северному морскому пути вдоль арктического побережья России. Нефтяной танкер «Василий Динков» прибыл в порт Жичжао в пятницу, где сейчас стоит на якоре в ожидании разгрузки.



Поставки нефти по пунктам назначения

В среднем за четыре недели общий объем морского экспорта снизился в течение второй недели в среднем до 3.07 млн баррелей в сутки. В течение шестой недели потоки по-прежнему были больше 3 млн баррелей в сутки. Поставки в Азию достигли нового максимума, тогда как поставки в Европу продолжали снижаться.



Расчеты не включают грузы, идентифицированные как казахстанский сорт KEBCO. Это грузы АО «КазТрансОйл», которые идут транзитом через Россию на экспорт через Усть-Лугу и Новороссийск.



Казахстанская нефть смешиваются с нефтью российского происхождения для получения однородного экспортного сорта. После начала военного конфликта на Украине Казахстан провел ребрендинг, чтобы казахстанская нефть отличалась от грузов, отправляемых российскими компаниями. Транзитная нефть освобождена от санкций ЕС.



Азия

За семь дней до 18 ноября поставки азиатским потребителям, а также поставки на судах без указания конечного пункта назначения, которые обычно прибывают в Индию или Китай, росли четвертую неделю. Объем поставок нефти в Азию достиг 2.1 млн баррелей в сутки в среднем за четыре недели, при этом еще 75000 баррелей в сутки оказались на танкерах, место разгрузки которых неясно. Совокупный показатель достиг нового максимума за год.



Все танкеры, перевозящие нефть в неизвестные азиатские пункты назначения, указывают Порт-Саид или Суэцкий канал, при этом конечные точки разгрузки вряд ли будут известны, пока они, как минимум, не пройдут по водному пути в Красное море. Большинство из этих судов оказывается в Индии, некоторые направляются в Китай, а иногда и в другие пункты назначения, такие как ОАЭ или Шри-Ланка.



Примечание: неизвестные пункты назначения в Азии включают суда, направляющиеся в Суэцкий канал из западных портов России. Неизвестные суда включают танкеры без четкого пункта назначения, а также суда, которые переместили груз на неустановленные суда.



Европа

Экспорт российской нефти в европейские страны по морю сократился до самого низкого уровня за год, составив в среднем 569000 баррелей в сутки за 28 дней до 18 ноября. По сравнению с периодом до 11 ноября поставки снизились на 131000 баррелей в сутки или на 19%. Эти цифры не включают поставки в Турцию.



Объем поставок из России в страны Северной Европы обновил минимум, при этом Роттердам остается единственным пунктом назначения для поставок в регион уже девятую неделю. За четыре недели до 18 ноября поставки в регион упали до 95000 баррелей в сутки по сравнению с более чем 1.2 млн баррелей в сутки до начала конфликта на Украине в конце февраля.



За четыре недели до 18 ноября экспорт в средиземноморские страны снизился в среднем до 631000 баррелей в сутки по сравнению с 693000 баррелей в сутки за аналогичный период до 11 ноября. Потоки в регион, включая Турцию, которая исключена из расчетов европейских показателей в верхней части раздела, сократились со второй недели. Поставки в Турцию оставались больше 300000 баррелей в сутки в течение шестой недели. Это более чем в три раза превышает объем, который обычно наблюдался до конфликта на Украине. Ожидается, что страна останется важным пунктом назначения для российской нефти после того, как санкции ЕС вступят в силу 5 декабря.



Совокупные поставки в Болгарию и Румынию не изменились и составили 146000 баррелей в сутки, а это менее половины от пикового объема, зафиксированного в июне. Почти весь объем, направляемый потребителям на побережье Черного моря, поступает в Болгарию. Страна добилась частичного освобождения от запрета ЕС на импорт российской нефти морским путем, что должно поддержать приток после вступления в силу запрета на поставки в другие страны ЕС.

Bloomberg 18/11/22

