Танки:



410 танків радянських часів від Польщі, Чехії, Словенії та інших пострадянських країн;

Велика Британія пообіцяла надіслати Україні танки Challenger 2, що стане першим випадком, коли західна країна надасть Україні сучасні основні бойові танки для боротьби з російськими військами;

Польща пообіцяла надати "роту" бойових танків Leopard 2 німецького виробництва, якщо інші союзники по НАТО візьмуть на себе аналогічні зобов`язання;

у США і Німеччині тривають дискусії про те, чи можуть вони також надіслати бойові танки.



Бронетехніка/бойові машини піхоти:



300 одиниць, в тому числі 250 БМП радянського виробництва від пострадянських країн;

Франція оголосила минулого тижня про те, що вона передасть невизначену кількість колісних танкових есмінців AMX-10RC;

США і Німеччина заявили, що нададуть 50 і 40 бойових машин Bradley і Marder.



Бронетранспортери:



1100 одиниць, в тому числі 300 бронетранспортерів М113 і 250 М117. Агентство уточнює, що понад 160 бронетранспортерів – М113 американського виробництва з семи інших країн, в тому числі з Великої Британії, Литви, Австралії, Німеччини, Данії, Португалії та Іспанії.



Транспортні засоби з посиленим протимінним захистом:



загалом близько 925, в тому числі 440 американських M1224 MaxxPros, 90 австралійських Bushmaster та декілька британських Wolfhound и Mastiff.



Bloomberg зазначає, що ці машини схожі на БТР, але спеціально розроблені з нахиленим корпусом для захисту екіпажу від мін і саморобних вибухових пристроїв.



Мобільні машини піхоти:



понад 1 540 одиниць, в тому числі 1 250 високомобільних багатоцільових колісних транспортних засобів американського виробництва Humvee.

Це колісні бронетранспортери, які переміщують солдатів по полю бою в атаці, розвідці і патрулюванні.



Артилерія:



300 буксируваних гаубиць, з них понад – 210 155-мм гаубиць M777 та 72 105-мм гаубиці зі США;

понад 400 одиниць самохідної артилерії, з яких 180 – на замовлення (понад 20 155-мм гаубиць з Великої Британії, по 18 – з Польщі, Німеччини, США та інших країн).



Реактивні системи залпового вогню:



всього – 95 одиниць, у тому числі 38 систем HIMARS та понад 40 122-мм реактивних систем залпового вогню радянських часів з Польщі і Чехії.



Протиповітряні системи:



37 німецьких самохідних зенітних систем Gepard;

8 ракетних батарей NASAMS американського виробництва;

одна американська та одна німецька ракетна батарея Patriot;

6 ракетних комплексів Strela-10Ms з Чехії;

6 ракетних комплексів Stormer з Великої Британії;

кілька інших зенітно-ракетних комплексів зі Словаччини, Німеччини, Іспанії, Франції та Польщі.



Літаки:



14 штурмовиків Су-25 радянського виробництва, придбаних країнами НАТО у Болгарії і доставлених в Україну;

4 Су-25 з Північної Македонії;

20 вертольотів Мі-17, які спочатку призначалися для Афганістану, передані США;

11 вертольотів радянського виробництва з Чехії, Словаччини та Латвії;

3 британських Westland Sea Kings;

6 вертольотів Kamov російського виробництва з Португалії;

понад 30 безпілотників Bayraktar TB2 з Туреччини, а також по одному з Литви та Польщі;

сотні американських боєприпасів Switchblade;

415 розвідувальних безпілотників.



Ракети дальнього радіусу дії:



Bloomberg підкреслює, що жодна країна поки не погодилась надати ракетні системи великої дальності ATACMS, які можуть вражати цілі на значно більших відстанях, ніж HIMARS.