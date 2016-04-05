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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Вів 17 січ, 2023 09:53
‼️Военные провели совещание, посвященное мобилизации. Несколько его результатов были представлены на рассмотрение Владимиру Путину, они уже одобрены президентом.
Наш источник в Генштабе выделил несколько самых важных решений. Во-первых, мобилизация будет усилена в начале февраля. Мы писали об этом и объясняли, почему выбраны такие даты.
Во-вторых, в армию набирают минимум 500 тысяч. В зависимости от потерь, эта цифра может быть увеличена до 700 тысяч или 1-1,2 млн.
В-третьих, окончательно подтверждено решение о мобилизации женщин. Она начнется немного позже, чем массовая мобилизация мужчин, в армию заберут не более 35 тысяч женщин (возможно, это окончательная цифра).
В-четвертых, принято решение возвращать на родину тела не более 30 процентов погибших мобилизованных, остальных будут хоронить по месту гибели прямо на фронте. Такая практика давно применяется в войсках, но это первый случай, когда ее прямо одобрил лично Путин. Президент также потребовал от командиров СВО беречь военную технику, «лимит которой у России не безразмерный».
⚡️Число срочников, погибших в результате артудара со стороны Украины в Белгородской области, выросло до 16-ти. Четверо раненых умерли в больнице.
Девять человек остаются на стационарном лечении, рассказал нам источник в Генштабе.
Гибель срочников оформили как несчастный случай. Так как они не находились в зоне проведения СВО, им не положены выплаты от государства. Но за молчание семьям всех погибших решили заплатить по 50 тысяч рублей.
Также нам стало известно, что в Белгородскую область для охраны границы с Украиной переброшено за последнюю неделю еще около 600 срочников.
Владимир Путин прямо заявил, что СВО на Украине точно продлится до конца 2023 года, а может затянуться и еще на год-два. Мы писали, что к решению о большой войне президента склонили Юрий Ковальчук и Николай Патрушев.
Заявление о войне Путин сделал на онлайн-совещании с генералами, которое состоялось несколько дней назад. Наш источник в Минобороны рассказал некоторые подробности этой встречи.
Путин, среди прочего, сказал, что всю страну придется переводить на военные рельсы. Для этого планируются такие меры: повышение призывного возраста для срочников (эти планы уже получили резонанс, источник уточнил, что сейчас решается вопрос, будут призывать в армию до 30 или до 32 лет), принудительная отправка безработных в армию или же на работы, связанные с боевыми действиями (например, на разбор завалов на месте боев или на строительство защитных сооружений), усиление патриотического воспитания в школах и ряд других.
Военные, в свою очередь, назвали несколько рисков такого затягивания войны. Во-первых, для пополнения армии не получится обойтись еще одной волной мобилизации, которая началась сейчас. Нужно будет еще минимум две волны, придется мобилизовать до полутора миллионов человек.
Во-вторых, есть угроза окончательного перехода боевых действий в российский тыл. Похоже, Москва готовится к военным ударам не зря, но столицей дело вряд ли ограничится. Может «запылать» чуть ли не во всех крупных городах и возле большей части военных объектов, по крайней мере, в европейской части страны.
В-третьих, минимальные потери погибшими, ранеными, пропавшими без вести и пленными (особенно с учетом того, что Запад дает Украине все больше оружия) в этом году составят 300 тысяч человек. Это оптимистичный сценарий, при негативном развитии событий потери могут возрасти еще на несколько сотен тысяч. Кроме того, может быть много погибших среди мирных жителей, эту цифру сейчас даже сложно назвать.
Путин, утверждает наш источник, заверил, что понимает риски и готов идти на них.
правда или нет Я не знаю. И даже Арестович не знает.
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vitaliian
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Додано: Вів 17 січ, 2023 09:54
Танки:
410 танків радянських часів від Польщі, Чехії, Словенії та інших пострадянських країн;
Велика Британія пообіцяла надіслати Україні танки Challenger 2, що стане першим випадком, коли західна країна надасть Україні сучасні основні бойові танки для боротьби з російськими військами;
Польща пообіцяла надати "роту" бойових танків Leopard 2 німецького виробництва, якщо інші союзники по НАТО візьмуть на себе аналогічні зобов`язання;
у США і Німеччині тривають дискусії про те, чи можуть вони також надіслати бойові танки.
Бронетехніка/бойові машини піхоти:
300 одиниць, в тому числі 250 БМП радянського виробництва від пострадянських країн;
Франція оголосила минулого тижня про те, що вона передасть невизначену кількість колісних танкових есмінців AMX-10RC;
США і Німеччина заявили, що нададуть 50 і 40 бойових машин Bradley і Marder.
Бронетранспортери:
1100 одиниць, в тому числі 300 бронетранспортерів М113 і 250 М117. Агентство уточнює, що понад 160 бронетранспортерів – М113 американського виробництва з семи інших країн, в тому числі з Великої Британії, Литви, Австралії, Німеччини, Данії, Португалії та Іспанії.
Транспортні засоби з посиленим протимінним захистом:
загалом близько 925, в тому числі 440 американських M1224 MaxxPros, 90 австралійських Bushmaster та декілька британських Wolfhound и Mastiff.
Bloomberg зазначає, що ці машини схожі на БТР, але спеціально розроблені з нахиленим корпусом для захисту екіпажу від мін і саморобних вибухових пристроїв.
Мобільні машини піхоти:
понад 1 540 одиниць, в тому числі 1 250 високомобільних багатоцільових колісних транспортних засобів американського виробництва Humvee.
Це колісні бронетранспортери, які переміщують солдатів по полю бою в атаці, розвідці і патрулюванні.
Артилерія:
300 буксируваних гаубиць, з них понад – 210 155-мм гаубиць M777 та 72 105-мм гаубиці зі США;
понад 400 одиниць самохідної артилерії, з яких 180 – на замовлення (понад 20 155-мм гаубиць з Великої Британії, по 18 – з Польщі, Німеччини, США та інших країн).
Реактивні системи залпового вогню:
всього – 95 одиниць, у тому числі 38 систем HIMARS та понад 40 122-мм реактивних систем залпового вогню радянських часів з Польщі і Чехії.
Протиповітряні системи:
37 німецьких самохідних зенітних систем Gepard;
8 ракетних батарей NASAMS американського виробництва;
одна американська та одна німецька ракетна батарея Patriot;
6 ракетних комплексів Strela-10Ms з Чехії;
6 ракетних комплексів Stormer з Великої Британії;
кілька інших зенітно-ракетних комплексів зі Словаччини, Німеччини, Іспанії, Франції та Польщі.
Літаки:
14 штурмовиків Су-25 радянського виробництва, придбаних країнами НАТО у Болгарії і доставлених в Україну;
4 Су-25 з Північної Македонії;
20 вертольотів Мі-17, які спочатку призначалися для Афганістану, передані США;
11 вертольотів радянського виробництва з Чехії, Словаччини та Латвії;
3 британських Westland Sea Kings;
6 вертольотів Kamov російського виробництва з Португалії;
понад 30 безпілотників Bayraktar TB2 з Туреччини, а також по одному з Литви та Польщі;
сотні американських боєприпасів Switchblade;
415 розвідувальних безпілотників.
Ракети дальнього радіусу дії:
Bloomberg підкреслює, що жодна країна поки не погодилась надати ракетні системи великої дальності ATACMS, які можуть вражати цілі на значно більших відстанях, ніж HIMARS.
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Додано: Вів 17 січ, 2023 09:54
vitaliian написав:
Из за отсутствия медийности Дима Патрушев в качестве Президента РФ невозможен.
ви ж півроку розказували, що в листопаді буде транзіт власті від ввх до діми патрушіва...
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Додано: Вів 17 січ, 2023 09:58
sashaqbl написав: vitaliian написав:
Из за отсутствия медийности Дима Патрушев в качестве Президента РФ невозможен.
ви ж півроку розказували, що в листопаді буде транзіт власті від ввх до діми патрушіва...
А накидайте цитат, где я от себя это рассказывал.
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Додано: Вів 17 січ, 2023 10:02
vitaliian написав:
А накидайте цитат, где я от себя это рассказывал.
Яка різниця, від чийого імені?
Ви ж транслювали то в наші голови... принаймні намагались..
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Додано: Вів 17 січ, 2023 10:05
sashaqbl написав: vitaliian написав:
А накидайте цитат, где я от себя это рассказывал.
Яка різниця, від чийого імені?
Ви ж транслювали то в наші голови... принаймні намагались..
Вы не понимаете что такой обмен мнений? Я транслирую разные мнения. Стараюсь выбирать такие, каких на ветке нет, чтобы было поле для дискуссии. Сам с какой-то частью согласен, с другой частью нет. Чужие мнения я обозначаю тегом
иногда оно идёт без ссылки, чтобы не рекламировать вражеские источники .
Если разнообразием точек зрения я забил ваши головы, извиняюсь.
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Додано: Вів 17 січ, 2023 10:21
sashaqbl написав:
Основній масі русскіх хохли пофігу
Чихать на основну масу: найважливіша думка мобілізованих і силовиків. І в них більшість не йде стріляти командирів, складати зброю чи протестувати проти війни. Проте регулярні протести проти поганого навчання і забезпечення.
Востаннє редагувалось Дюрі-бачі
в Вів 17 січ, 2023 10:23, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 17 січ, 2023 10:23
sashaqbl написав:
Маркус на початку війни сказав, що нада 100 тис. харошіх русскіх
Все питання в темпі: 100 к за рік це дрібниця, яку система не помічає. Поки що критичні втрати, які неможливо компенсувати і при яких буде криза десь 50 к / місяць.
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Додано: Вів 17 січ, 2023 10:23
Дюрі-бачі написав:
Чихать на основну масу: найважливіша думка мобілізовнаих. І в них більшість не йде стріляти командирів, складати зброю чи протестувати проти війни. Проте регулярні протести проти поганого навчання і забезпечення.
Звісно. За протест проти війни саджають. За стріляння в командира теж.
А так вони транслюють: ми хороші(в рамках офіційної доктрини). І протестують проти того, проти чого можуть. І сподіваються пропетляти. До більшого вони ще не дозріли.
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Додано: Вів 17 січ, 2023 10:24
Дюрі-бачі написав: sashaqbl написав:
Основній масі русскіх хохли пофігу
Чихать на основну масу: найважливіша думка мобілізовнаих. І в них більшість не йде стріляти командирів, складати зброю чи протестувати проти війни. Проте регулярні протести проти поганого навчання і забезпечення.
Вы ранее писали что в обществе рф есть запрос на убийства украинцев, я его тоже вижу.
sashaqbl написав:
вони транслюють: ми хороші(в рамках офіційної доктрини). І протестують проти того, проти чого можуть. І сподіваються пропетляти. До більшого вони ще не дозріли.
там всё ещё хуже, чем вы думаете. Свои жертвы они считают оправданными, так как хотят видеть на экранах убитых украинцев.
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