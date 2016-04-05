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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Вів 17 січ, 2023 10:27
vitaliian написав:
обществе рф есть запрос на убийства украинцев, я его тоже вижу.
Ви частіше дивитесь їх джерела. Я там бачу тільки критику "не дають снарядів щоб вбивати хохлів" і радість від "акцій помсти".
Та й про тьотю свою писав: 2 місяці несе бред про те як "бандеровці нас геноцидять і треба тільки постріляти всіх бандеровців і заживемо... "
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Додано: Вів 17 січ, 2023 10:28
Дюрі-бачі написав: vitaliian написав:
обществе рф есть запрос на убийства украинцев, я его тоже вижу.
Ви частіше дивитесь їх джерела. Я там бачу тільки критику "не дають снарядів щоб вбивати хохлів" і радість від "акцій впомсти".
Та й про тьотю свою писав: 2 місяці несе чуш про те як "бандеровці нас геноцидять і треба тільки постріляти всіх бандеровців і заживемо... "
Те источники, что читаю я про бандеровцев не пишут, понимая какая это чушь. Работает парадигма "или они нас, или мы их".
Востаннє редагувалось vitaliian
в Вів 17 січ, 2023 10:30, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 17 січ, 2023 10:29
vitaliian написав:
‼️Военные провели совещание, посвященное мобилизации. Несколько его результатов были представлены на рассмотрение Владимиру Путину, они уже одобрены президентом.
Наш источник в Генштабе выделил несколько самых важных решений. Во-первых, мобилизация будет усилена в начале февраля. Мы писали об этом и объясняли, почему выбраны такие даты.
Во-вторых, в армию набирают минимум 500 тысяч. В зависимости от потерь, эта цифра может быть увеличена до 700 тысяч или 1-1,2 млн.
В-третьих, окончательно подтверждено решение о мобилизации женщин. Она начнется немного позже, чем массовая мобилизация мужчин, в армию заберут не более 35 тысяч женщин (возможно, это окончательная цифра).
В-четвертых, принято решение возвращать на родину тела не более 30 процентов погибших мобилизованных, остальных будут хоронить по месту гибели прямо на фронте. Такая практика давно применяется в войсках, но это первый случай, когда ее прямо одобрил лично Путин. Президент также потребовал от командиров СВО беречь военную технику, «лимит которой у России не безразмерный».
⚡️Число срочников, погибших в результате артудара со стороны Украины в Белгородской области, выросло до 16-ти. Четверо раненых умерли в больнице.
Девять человек остаются на стационарном лечении, рассказал нам источник в Генштабе.
Гибель срочников оформили как несчастный случай. Так как они не находились в зоне проведения СВО, им не положены выплаты от государства. Но за молчание семьям всех погибших решили заплатить по 50 тысяч рублей.
Также нам стало известно, что в Белгородскую область для охраны границы с Украиной переброшено за последнюю неделю еще около 600 срочников.
Владимир Путин прямо заявил, что СВО на Украине точно продлится до конца 2023 года, а может затянуться и еще на год-два. Мы писали, что к решению о большой войне президента склонили Юрий Ковальчук и Николай Патрушев.
Заявление о войне Путин сделал на онлайн-совещании с генералами, которое состоялось несколько дней назад. Наш источник в Минобороны рассказал некоторые подробности этой встречи.
Путин, среди прочего, сказал, что всю страну придется переводить на военные рельсы. Для этого планируются такие меры: повышение призывного возраста для срочников (эти планы уже получили резонанс, источник уточнил, что сейчас решается вопрос, будут призывать в армию до 30 или до 32 лет), принудительная отправка безработных в армию или же на работы, связанные с боевыми действиями (например, на разбор завалов на месте боев или на строительство защитных сооружений), усиление патриотического воспитания в школах и ряд других.
Военные, в свою очередь, назвали несколько рисков такого затягивания войны. Во-первых, для пополнения армии не получится обойтись еще одной волной мобилизации, которая началась сейчас. Нужно будет еще минимум две волны, придется мобилизовать до полутора миллионов человек.
Во-вторых, есть угроза окончательного перехода боевых действий в российский тыл. Похоже, Москва готовится к военным ударам не зря, но столицей дело вряд ли ограничится. Может «запылать» чуть ли не во всех крупных городах и возле большей части военных объектов, по крайней мере, в европейской части страны.
В-третьих, минимальные потери погибшими, ранеными, пропавшими без вести и пленными (особенно с учетом того, что Запад дает Украине все больше оружия) в этом году составят 300 тысяч человек. Это оптимистичный сценарий, при негативном развитии событий потери могут возрасти еще на несколько сотен тысяч. Кроме того, может быть много погибших среди мирных жителей, эту цифру сейчас даже сложно назвать.
Путин, утверждает наш источник, заверил, что понимает риски и готов идти на них.
правда или нет Я не знаю. И даже Арестович не знает.
Когда прочел о призыве женщин, ощутил явно заколосившуюся на ушах лапшу.
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Додано: Вів 17 січ, 2023 10:32
До речі ще один аргумент щодо бажання воювати - реакція на різдвяне перемир'я: не було масової радості, а от незадоволення шефом було.
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Додано: Вів 17 січ, 2023 10:50
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vitaliian
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Додано: Вів 17 січ, 2023 10:51
vitaliian написав:
Наоборот нищеброды будут счастливы что богатых прижучили.
Може і будуть, але ніщеброди нічого в РФ не вирішують.
А ось "багаті"(якщо власника 100К рублів можна назвати багатим) все-таки якесь слово мають. Як мінімум мають гроші і можуть цими грошима "купляти" ніщебродів. Це звичайно умовно.
Навіть у нас той же Майдан-2 зробили(організували) не ніщеброди, а "багаті"(середній клас).
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