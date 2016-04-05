‼️Военные провели совещание, посвященное мобилизации. Несколько его результатов были представлены на рассмотрение Владимиру Путину, они уже одобрены президентом.



Наш источник в Генштабе выделил несколько самых важных решений. Во-первых, мобилизация будет усилена в начале февраля. Мы писали об этом и объясняли, почему выбраны такие даты.



Во-вторых, в армию набирают минимум 500 тысяч. В зависимости от потерь, эта цифра может быть увеличена до 700 тысяч или 1-1,2 млн.



В-третьих, окончательно подтверждено решение о мобилизации женщин. Она начнется немного позже, чем массовая мобилизация мужчин, в армию заберут не более 35 тысяч женщин (возможно, это окончательная цифра).



В-четвертых, принято решение возвращать на родину тела не более 30 процентов погибших мобилизованных, остальных будут хоронить по месту гибели прямо на фронте. Такая практика давно применяется в войсках, но это первый случай, когда ее прямо одобрил лично Путин. Президент также потребовал от командиров СВО беречь военную технику, «лимит которой у России не безразмерный».



⚡️Число срочников, погибших в результате артудара со стороны Украины в Белгородской области, выросло до 16-ти. Четверо раненых умерли в больнице.



Девять человек остаются на стационарном лечении, рассказал нам источник в Генштабе.



Гибель срочников оформили как несчастный случай. Так как они не находились в зоне проведения СВО, им не положены выплаты от государства. Но за молчание семьям всех погибших решили заплатить по 50 тысяч рублей.



Также нам стало известно, что в Белгородскую область для охраны границы с Украиной переброшено за последнюю неделю еще около 600 срочников.



Владимир Путин прямо заявил, что СВО на Украине точно продлится до конца 2023 года, а может затянуться и еще на год-два. Мы писали, что к решению о большой войне президента склонили Юрий Ковальчук и Николай Патрушев.



Заявление о войне Путин сделал на онлайн-совещании с генералами, которое состоялось несколько дней назад. Наш источник в Минобороны рассказал некоторые подробности этой встречи.



Путин, среди прочего, сказал, что всю страну придется переводить на военные рельсы. Для этого планируются такие меры: повышение призывного возраста для срочников (эти планы уже получили резонанс, источник уточнил, что сейчас решается вопрос, будут призывать в армию до 30 или до 32 лет), принудительная отправка безработных в армию или же на работы, связанные с боевыми действиями (например, на разбор завалов на месте боев или на строительство защитных сооружений), усиление патриотического воспитания в школах и ряд других.



Военные, в свою очередь, назвали несколько рисков такого затягивания войны. Во-первых, для пополнения армии не получится обойтись еще одной волной мобилизации, которая началась сейчас. Нужно будет еще минимум две волны, придется мобилизовать до полутора миллионов человек.



Во-вторых, есть угроза окончательного перехода боевых действий в российский тыл. Похоже, Москва готовится к военным ударам не зря, но столицей дело вряд ли ограничится. Может «запылать» чуть ли не во всех крупных городах и возле большей части военных объектов, по крайней мере, в европейской части страны.



В-третьих, минимальные потери погибшими, ранеными, пропавшими без вести и пленными (особенно с учетом того, что Запад дает Украине все больше оружия) в этом году составят 300 тысяч человек. Это оптимистичный сценарий, при негативном развитии событий потери могут возрасти еще на несколько сотен тысяч. Кроме того, может быть много погибших среди мирных жителей, эту цифру сейчас даже сложно назвать.



Путин, утверждает наш источник, заверил, что понимает риски и готов идти на них.

