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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 33093310331133123313>
Повідомлення Додано: Вів 17 січ, 2023 11:00

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Дюрі-бачі написав:До речі ще один аргумент щодо бажання воювати - реакція на різдвяне перемир'я: не було масової радості, а от незадоволення шефом було.

Від воєнкорів?
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Повідомлення Додано: Вів 17 січ, 2023 11:09

  detroytred написав:
  Wisznia2021 написав:
  Bobua написав:
Комусь давали розрахунк.аркуші (щомісячні)? На яких і справді все розписано. Коли, куди, скільки...

Іх можна в бухгалтерії запросити. Якщо не напряму, то мабуть через свого командира. Я не розумію, де у військових бухгалтерія знаходиться, тому не подскажу.

_______________________*__________
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0745-18#Text

Стаття 8 Закону.
Усе вказано)))
8. Грошове забезпечення виплачується в межах асигнувань, передбачених у кошторисі військової частини на грошове забезпечення військовослужбовців.
Грошове забезпечення виплачується:
щомісячні основні та додаткові види - В ПОТОЧНОМУ МІСЯЦІ ЗА МИНУЛИЙ;
одноразові додаткові види - в місяці видання наказу про виплату або в наступному після місяця, в якому наказом оголошено про виплату (з урахуванням вимог Бюджетного кодексу України).
.


О.
У мене згідно Закону

В цьому платять за минулий.

От я призваний у березні -- у березні виплат не було. Взагалі.
У квітні були на фронті -- а отримували як за березень (тил).


  detroytred написав:Ви у зв'язку з пораненням взнайте відносно сплати отих 100 тис., бо

"Крім цього, на додаткову винагороду в розмірі 100000
гривень також можуть претендувати військовослужбовці, які перебувають на стаціонарному лікуванні в закладах охорони здоров'я через поранення, перебувають у відпустці для лікування після тяжкого поранення за висновком (постановою) військово-лікарської (лікарсько-експертної, медичної) комісії, захоплені в полон (крім тих, які добровільно здалися в полон), є заручниками або безвісно відсутні, а також військовослужбовці, які загинули."
https://uz.ligazakon.ua/magazine_article/EA016000


Так.
Поки був у лікарнях-санаторії -- то були ті +100т.
ВЛК в тилах не робили ("бо кістки ж цілі", а пошкодження нерва їх чомусь не зацікавило...), реабілітації не робили, відпустки не дали...
А щойно повернувся з милицями "в частину" (а у нас її нема, тому на бамбас") -- виплати зменшились.
Економні люди...
Але дивно, що не лишили в тилу "за власний рахунок". Там міг би реабілітовуватись. Хоча б за власний рахунок...
Але ж ні. Тримають тут, годують. Ніц не вимагають. Аж дивно що у таких турботливих людей і от є проблеми з мобілізацією. Незбагненно...
Bobua
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 січ, 2023 11:11

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  lapay написав:Почитайте про ірано-іракську війну, для диктаторських режимів не існує крмтичних цифр.

Для диктаторських режимів вони тех є. Тільки більші, і їх важче визначити. Ірано-іракська війна зрештою закінчилась тим, що обидва диктаторських режими відмовилися від своїх планів...
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Повідомлення Додано: Вів 17 січ, 2023 11:17

  vitaliian написав:зачем то власти нужно их одобрение. Наверное, чтобы не снесли. Если миллион-два нищебродов восстанет, никакой росгвардии не хватит подавить. Да ничего не решают, но их мнение слушают. Такое противоречие. Не все диктаторы сталины с гулагами.

Це все невірно після 24.02.
Ніякого "одобрения" путіну вже не потрібно. Все.
Якщо "востанут" їх розстріляють з кулеметів, і це не жарт а реальність. Хватить росгвардии з головою, її навіть забагато. Тим більше ніякий мільйон-два не востанет, це ваші фантазії.
путін вже далеко від сталіна не втік, просто часи дещо інші.

І взагалі збудьте про "революцію знизу" в РФ. Не буде цього ніколи.
Може бути тільки "революція зверху" і ці верхи "куплять" низи для масовки щоб це було схоже на "революцію".
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Повідомлення Додано: Вів 17 січ, 2023 11:19

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  sashaqbl написав:Для диктаторських режимів вони тех є. Тільки більші, і їх важче визначити. Ірано-іракська війна зрештою закінчилась тим, що обидва диктаторських режими відмовилися від своїх планів...

Для таких режимів нема інтегральних критичних втрат: можна хоч 50 років бити по 100к москалів - будуть постачати нових. Проте є критичні втрати моментальні: якщо знищити 100к москалів за день - це буде невідновна втрата для армії. Моя оцінка що критичний рівень для москалів зараз: 50к / місяць.
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Повідомлення Додано: Вів 17 січ, 2023 11:24

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  andrijk777 написав:І взагалі збудьте про "революцію знизу" в РФ. Не буде цього ніколи.
Ну подивимось як народ буде мовчати після різького падіння доходів нижче критичних (скажімо 50$ / місяць). А особливо коли почнуться проблеми із фінансуванням ментів.
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Повідомлення Додано: Вів 17 січ, 2023 11:29

Назначение главы генштаба ВС РФ Валерия Герасимова командующим группировкой российских войск в Украине случилось еще 11 января.
Никакого серьезного конфликта или раскола в российских «элитах» нет, как нет и самой элиты, в европейском и американском понимании этого слова. Есть группа лиц, получивших на кормление каждый свою часть экономики, промышленности, ресурсов или доступа к государственным деньгам. Все эти лица за исключением двух-трех человек, не имеют ни способностей, ни ресурсов для ведения собственной игры и создания собственного политического будущего, как какой-то новой силы внутри России.
Версии близких к Михаилу Ходорковскому политологов, что вот-вот все рухнет, что Пригожин и Кадыров уже почти доели Шойгу и забрали себе минобороны и армию — не более чем слепая вера в то, что такой конфликт есть. Михаил Борисович много лет убеждает всех, кто с ним работает в том, что окружение не выносит Путина, что оно его скинет и сменит, что оно борется между собой. Оно борется, но совсем не для того, чтобы менять Путина, а исключительно за очередной жирный кусок общего пирога. Эта ситуация подогревается самим Путиным много лет. Ему удобно быть над схваткой и варьировать степень своей поддержки то одним, то другим. Быть третейским судьей или, что ему ближе, авторитетом, к которому приходят за судом по понятиям.
В этой игре все ее участники исходят из одного главного правила, никогда не оспаривать власть Путина и не трогать тех, кого Путин поставил руководить ключевыми для себя направлениями. К таким относятся армия, Росгвардия, оборонная промышленность и нефтегазовый сектор. Куда люди расставлялись не по способностям, а по высокому уровню личной преданности Путину. Игорь Сечин такой же нефтяник и бизнесмен, как Сергей Шойгу военный. Командующий Росгвардией Виктор Золотов не более чем личный охранник Собчака. И все они полностью зависимы от Путина и никогда не сделают ничего, что пойдет вразрез с его интересами. Не из благородства, а из страха.
Поэтому все рассказы про планы Пригожина и Кадырова на российское господство через свержение Шойгу — не более чем домыслы и выдавание желаемого за действительное. Пригожин и Кадыров — не более чем винтики в механизме, но никак не самостоятельные игроки. Когда осенью российская оппозиция рассказывала, что якобы ставленника Шойгу — генерала Лапина, сняли с должности из-за конфликта с Пригожиным и Кадыровым, наши источники в ГШ и штабе группировки крутили пальцами у виска и весело смеялись. Лапина убрали из-за последовательной череды допущенных ошибок. А допустил он их потому что оказался не способен принимать самостоятельные решения и реагировать на меняющуюся ситуацию. Генерала отозвали, дали отдохнуть, но он не попал ни в опалу, ни в черные списки. Публичные нападки Кадырова и Пригожина на Лапина, во-первых, не выходили за рамки тг-каналов (в официальных российских СМИ никакого конфликта вообще не было), во-вторых, вызваны были самоуправством Лапина с чеченскими и чвкашными подразделениями, которым он захотел отдавать приказы и даже смог это сделать, а Кадыров и Пригожин обиделись.
Теперь про самого Герасимова. Именно он являлся автором всех планов по захвату Украины, которые пытались реализовать ВС РФ с начала войны. Захват аэродрома в Гостомеле, высадка там крупного десанта и быстрая операция по захвату центра Киева в феврале — его идея. Он же автор прочих, пока так и не реализованных планов по окружению восточной группировки ВСУ, по высадке десантов в Одессе и у Днестровского лимана, по наступлению на Луцк и Львов.
Когда февральское победное шествие превратилось в череду поражений, Герасимов, по словам офицеров генштаба, был в ярости. Он винил в провале исполнителей, вплоть до командиров подразделений, ругался на снабженцев, разворовавших всю армию. На ЧВК, которые провалили задачу по взятию под контроль въездов в Киев и ключевых перекрестков по пути в центр города.
После февральских поражений и отказа от его планов новых авантюрных наступлений на Юге Украины, Герасимов на несколько месяцев отстранился от командования группировкой и не влезал в дела генералов на местах. Летом он занимался разработкой планов новых наступлений, для которых была необходима мобилизация. Один из таких планов — основной — наступление на Луцк-Львов, в представлении Герасимова, способное положить конец войне и привести Украину к сдаче.
Назначение Суровикина командующим группировкой, по словам наших источников в ГШ ВС РФ было не «победой Пригожина», а решением самого Герасимова, который еще весной предлагал сдать Херсон. Суровикин эту идею начальника воплотил в жизнь.
Планы Герасимова по Луцко-Львовскому наступлению преподносились Путину как рецепт победы в войне. Герасимов, по словам источников в ГШ и в совбезе, несколько раз передавал Путину, что хотел бы лично возглавить операции, чтобы не повторился февральский провал.
В конце декабря Путин дал такое разрешение, возложив на Герасимова ответственность за будущую победу или поражение. 10 января, с подачи Герасимова, начальником главного штаба сухопутных войск РФ был назначен генерал Лапин. Лапин — идеальный подчиненный для Герасимова. Он выполняет приказы командующего до запятой, не проявляет ненужную инициативу (нужную, впрочем, тоже), не задает лишних вопросов и всегда готов «настучать» начальнику на тех, кто не согласен или хочет ослушаться. Идеальный кандидат на начштаба сухопутных войск, на которые и ляжет основная нагрузка в грядущих наступательных операциях. 11 января глава генштаба стал командующим группировкой, а «человек Пригожина» Сергей Суровикин его заместителем.
Первое, что Герасимов сделал еще до назначения — перебросил армейские подразделения из Бахмута к Соледару и именно их силами прорвал оборону ВСУ на этом участке. Использовав часть накопленного Суровикиным снарядного запаса (мы писали, что «снарядный голод» в ВС РФ искусственный и вызван накоплением БК для наступательных действий).
Второе — заставил ЧВК взаимодействовать с армией. Наемники вели городские бои в Соледаре после прорыва обороны за пределами города.
Сразу после назначения, по словам нескольких источников в ГШ ВС РФ, Герасимов проверил уровень готовности российской группировки, находящейся на Западе Беларуси (Луцкое направление), потом взялся за проверку частей, стоящих в Белгородской области (Харьковское направление).
Валерий Герасимов, по словам его сослуживцев и подчиненных, мыслит большими цифрами и большими планами. События осени-начала зимы свидетельствуют, что он получил все необходимое для реализации этих планов. Численность группировки нарастили до 700 с лишним тысяч человек, еще до 200 тысяч ждут приказов, бегая по саунам и массажным салонам в далеком российском тылу. БК для артиллерии накоплен для активных боевых действий на нескольких направлениях в течение месяца. Технику худо-бедно наскребли.
Валерию Герасимову понадобится еще какое-то время (от недели до двух) на то, чтобы разобраться в недавно полученном хозяйстве. После этого он приступит к реализации своих идей.
Радует, что в ВСУ знают, чего ждать от Герасимова (и это не активно анонсируемые Z-каналами наступления на Киев и Чернигов). Не радует, что планы человека с водянистыми глазами загонят в могилу десятки тысяч человек с обеих сторон.
«Он всегда хотел повоевать как в Великую Отечественную. Чтобы вот дивизии шли полями, артиллерия ровняла с землей города, а у него под рукой были бы сотни, а не десятки тысяч и офицеры, глядящие ему в рот», — говорит офицер ГШ ВС РФ, служивший с Герасимовым и до генштаба.
Это назначение — предвестник скорой активизации боевых действий. Причем в таком масштабе, которого с начала войны еще не было.
https://t.me/volyamedia/516

vitaliian
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Повідомлення Додано: Вів 17 січ, 2023 11:33

  Дюрі-бачі написав:
  andrijk777 написав:І взагалі збудьте про "революцію знизу" в РФ. Не буде цього ніколи.
Ну подивимось як народ буде мовчати після різького падіння доходів нижче критичних (скажімо 50$ / місяць).

Такого ніколи не буде!
В РФ ринкова економіка.
Навіть падіння зарплат/пенсій в 2 рази малоймовірне в найближчій перспективі(рік-два).
andrijk777
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Повідомлення Додано: Вів 17 січ, 2023 11:34

  andrijk777 написав:В РФ ринкова економіка
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: половина экономики РФ - госсектор

Эксперты по-разному оценивают долю госсектора в экономике России. Разница в результатах связана с отсутствием единого подхода. Наибольшую цифру называют в Федеральной антимонопольной службе. По подсчетам ведомства, с 2005 по 2014 год доля госсектора в экономике страны выросла в два раза — с 35 до 70% ВВП.
Доля компаний государственного сектора в совокупной выручке топ-100 крупнейших организаций с 2005 по 2017 год колеблется в районе 50%. При этом наименьшая доля зафиксирована в 2005 году в размере 46%, наибольшая — 51% (в 2014 году).

Стоимость 100 самых дорогих компаний России, по оценкам РИА Рейтинг на конец 2018 года, составила 592 миллиарда долларов. Доля государственных компаний в топ-100 по уровню капитализации равнялась 48%.
остальная экономика - олигархи. Что тоже рынком назвать сложно.
Востаннє редагувалось vitaliian в Вів 17 січ, 2023 11:44, всього редагувалось 5 разів.
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Повідомлення Додано: Вів 17 січ, 2023 11:34

Re: Напад росії і білорусі на Україну

edvardd написав:vitaliian
посмотрите последнего Арестовича, и всё поймёте...
️Арестович написал заявление об увольнении с должности внештатного советника ОП.
GALeon
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