...3 процента [роста ВВП] для Китая, находящегося в критической долговой ловушке - это почти катастрофа. Экономика генерирует непреходящий долг и наращивает его. Экспортная модель существенно зависит от ситуации на внешних рынках, а внутренних источников роста практически не осталось.
Китай столкнулся с той же проблемой, что и США в годы Великой депрессии. Штаты тогда нашли выход: Вторая мировая война, по итогам которой Великобритания утратила мировое лидерство, а доллар стал мировой валютой, что и позволило американцам решить проблему внутреннего стимулирования своей экономики, сбрасывая в окружающее пространство негативные эффекты такого подхода.
Китай не может идти этим путем, так как юань не дает ему подобной возможности. ...
...Поэтому остается война, к которой Китай также не готов. Точнее, готовность к ней есть, а вот фактических возможностей для глобального противостояния - нет. Собственно, поэтому Китаю и нужна была Россия, как военный ресурс, который можно использовать в виде пушечного мяса. Однако теперь для всех, и для Китая в первую очередь, стало понятно, что архаичная российская армия в военном отношении не представляет из себя ничего серьезного. А руководство России неспособно ни на проведение реформ, ни на управление как таковое. Вполне возможно, что это стало для китайцев крайне неприятным открытием, а значит - вынудит их либо корректировать планы, опираясь только на свои возможности, либо вообще отказываться от них.
Однако кроме войны, итогом которой может стать если не глобальная, то хотя бы макрорегиональная зона преимущественного хождения юаня, за Китай никакой другой стратегии нет. Внутренняя трансформация - процесс долгий и тоже ненадежный. А экономическая катастрофа - вот она, уже здесь.
Может сложиться ситуация, как у Гитлера, который в беседе с послом Германии в СССР Шулленбургом сказал: «У меня, граф, нет другого выхода», - говоря о нападении на СССР. Китай в тупике, и выход из этого тупика может выглядеть как акт отчаяния. https://t.me/anatoly_nesmiyan/7067
Востаннє редагувалось vitaliian в Вів 17 січ, 2023 11:50, всього редагувалось 1 раз.
Назначение главы генштаба ВС РФ Валерия Герасимова командующим группировкой российских войск в Украине случилось еще 11 января. Никакого серьезного конфликта или раскола в российских «элитах» нет, как нет и самой элиты, в европейском и американском понимании этого слова. Есть группа лиц, получивших на кормление каждый свою часть экономики, промышленности, ресурсов или доступа к государственным деньгам. Все эти лица за исключением двух-трех человек, не имеют ни способностей, ни ресурсов для ведения собственной игры и создания собственного политического будущего, как какой-то новой силы внутри России. Версии близких к Михаилу Ходорковскому политологов, что вот-вот все рухнет, что Пригожин и Кадыров уже почти доели Шойгу и забрали себе минобороны и армию — не более чем слепая вера в то, что такой конфликт есть. Михаил Борисович много лет убеждает всех, кто с ним работает в том, что окружение не выносит Путина, что оно его скинет и сменит, что оно борется между собой. Оно борется, но совсем не для того, чтобы менять Путина, а исключительно за очередной жирный кусок общего пирога. Эта ситуация подогревается самим Путиным много лет. Ему удобно быть над схваткой и варьировать степень своей поддержки то одним, то другим. Быть третейским судьей или, что ему ближе, авторитетом, к которому приходят за судом по понятиям. В этой игре все ее участники исходят из одного главного правила, никогда не оспаривать власть Путина и не трогать тех, кого Путин поставил руководить ключевыми для себя направлениями. К таким относятся армия, Росгвардия, оборонная промышленность и нефтегазовый сектор. Куда люди расставлялись не по способностям, а по высокому уровню личной преданности Путину. Игорь Сечин такой же нефтяник и бизнесмен, как Сергей Шойгу военный. Командующий Росгвардией Виктор Золотов не более чем личный охранник Собчака. И все они полностью зависимы от Путина и никогда не сделают ничего, что пойдет вразрез с его интересами. Не из благородства, а из страха. Поэтому все рассказы про планы Пригожина и Кадырова на российское господство через свержение Шойгу — не более чем домыслы и выдавание желаемого за действительное. Пригожин и Кадыров — не более чем винтики в механизме, но никак не самостоятельные игроки. Когда осенью российская оппозиция рассказывала, что якобы ставленника Шойгу — генерала Лапина, сняли с должности из-за конфликта с Пригожиным и Кадыровым, наши источники в ГШ и штабе группировки крутили пальцами у виска и весело смеялись. Лапина убрали из-за последовательной череды допущенных ошибок. А допустил он их потому что оказался не способен принимать самостоятельные решения и реагировать на меняющуюся ситуацию. Генерала отозвали, дали отдохнуть, но он не попал ни в опалу, ни в черные списки. Публичные нападки Кадырова и Пригожина на Лапина, во-первых, не выходили за рамки тг-каналов (в официальных российских СМИ никакого конфликта вообще не было), во-вторых, вызваны были самоуправством Лапина с чеченскими и чвкашными подразделениями, которым он захотел отдавать приказы и даже смог это сделать, а Кадыров и Пригожин обиделись. Теперь про самого Герасимова. Именно он являлся автором всех планов по захвату Украины, которые пытались реализовать ВС РФ с начала войны. Захват аэродрома в Гостомеле, высадка там крупного десанта и быстрая операция по захвату центра Киева в феврале — его идея. Он же автор прочих, пока так и не реализованных планов по окружению восточной группировки ВСУ, по высадке десантов в Одессе и у Днестровского лимана, по наступлению на Луцк и Львов. Когда февральское победное шествие превратилось в череду поражений, Герасимов, по словам офицеров генштаба, был в ярости. Он винил в провале исполнителей, вплоть до командиров подразделений, ругался на снабженцев, разворовавших всю армию. На ЧВК, которые провалили задачу по взятию под контроль въездов в Киев и ключевых перекрестков по пути в центр города. После февральских поражений и отказа от его планов новых авантюрных наступлений на Юге Украины, Герасимов на несколько месяцев отстранился от командования группировкой и не влезал в дела генералов на местах. Летом он занимался разработкой планов новых наступлений, для которых была необходима мобилизация. Один из таких планов — основной — наступление на Луцк-Львов, в представлении Герасимова, способное положить конец войне и привести Украину к сдаче. Назначение Суровикина командующим группировкой, по словам наших источников в ГШ ВС РФ было не «победой Пригожина», а решением самого Герасимова, который еще весной предлагал сдать Херсон. Суровикин эту идею начальника воплотил в жизнь. Планы Герасимова по Луцко-Львовскому наступлению преподносились Путину как рецепт победы в войне. Герасимов, по словам источников в ГШ и в совбезе, несколько раз передавал Путину, что хотел бы лично возглавить операции, чтобы не повторился февральский провал. В конце декабря Путин дал такое разрешение, возложив на Герасимова ответственность за будущую победу или поражение. 10 января, с подачи Герасимова, начальником главного штаба сухопутных войск РФ был назначен генерал Лапин. Лапин — идеальный подчиненный для Герасимова. Он выполняет приказы командующего до запятой, не проявляет ненужную инициативу (нужную, впрочем, тоже), не задает лишних вопросов и всегда готов «настучать» начальнику на тех, кто не согласен или хочет ослушаться. Идеальный кандидат на начштаба сухопутных войск, на которые и ляжет основная нагрузка в грядущих наступательных операциях. 11 января глава генштаба стал командующим группировкой, а «человек Пригожина» Сергей Суровикин его заместителем. Первое, что Герасимов сделал еще до назначения — перебросил армейские подразделения из Бахмута к Соледару и именно их силами прорвал оборону ВСУ на этом участке. Использовав часть накопленного Суровикиным снарядного запаса (мы писали, что «снарядный голод» в ВС РФ искусственный и вызван накоплением БК для наступательных действий). Второе — заставил ЧВК взаимодействовать с армией. Наемники вели городские бои в Соледаре после прорыва обороны за пределами города. Сразу после назначения, по словам нескольких источников в ГШ ВС РФ, Герасимов проверил уровень готовности российской группировки, находящейся на Западе Беларуси (Луцкое направление), потом взялся за проверку частей, стоящих в Белгородской области (Харьковское направление). Валерий Герасимов, по словам его сослуживцев и подчиненных, мыслит большими цифрами и большими планами. События осени-начала зимы свидетельствуют, что он получил все необходимое для реализации этих планов. Численность группировки нарастили до 700 с лишним тысяч человек, еще до 200 тысяч ждут приказов, бегая по саунам и массажным салонам в далеком российском тылу. БК для артиллерии накоплен для активных боевых действий на нескольких направлениях в течение месяца. Технику худо-бедно наскребли. Валерию Герасимову понадобится еще какое-то время (от недели до двух) на то, чтобы разобраться в недавно полученном хозяйстве. После этого он приступит к реализации своих идей. Радует, что в ВСУ знают, чего ждать от Герасимова (и это не активно анонсируемые Z-каналами наступления на Киев и Чернигов). Не радует, что планы человека с водянистыми глазами загонят в могилу десятки тысяч человек с обеих сторон. «Он всегда хотел повоевать как в Великую Отечественную. Чтобы вот дивизии шли полями, артиллерия ровняла с землей города, а у него под рукой были бы сотни, а не десятки тысяч и офицеры, глядящие ему в рот», — говорит офицер ГШ ВС РФ, служивший с Герасимовым и до генштаба. Это назначение — предвестник скорой активизации боевых действий. Причем в таком масштабе, которого с начала войны еще не было. https://t.me/volyamedia/516
Отже робимо висновки - "от недели до двух" будуть "Планы Герасимова по Луцко-Львовскому наступлению". Ну дамо йому місяць, якраз до 24 лютого. Я стверджую що це все брєд, ніякого наступу на Луцьк-Львів не буде. Запам'ятайте собі цей пост і надіють будете таскати менше брєду з телеграм-каналів.
andrijk777 написав:Запам'ятайте собі цей пост і надіють будете таскати менше брєду з телеграм-каналів
с чего вы взяли что я в это верю? Есть такое мнение. Я его передал. Не хотите читать бред - добавьте меня в ЧС , вас тоже туда добавляю, для остальных недовольных, я не собираюсь размещать цитаты "великого Мао", чтобы вам или кому то ещё на этой ветке угодить.
Считайте что я пишу для себя, а после войны буду анализировать, кто был ближе кто дальше от истины.
Востаннє редагувалось vitaliian в Вів 17 січ, 2023 12:01, всього редагувалось 5 разів.