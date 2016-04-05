Назначение главы генштаба ВС РФ Валерия Герасимова командующим группировкой российских войск в Украине случилось еще 11 января.Никакого серьезного конфликта или раскола в российских «элитах» нет, как нет и самой элиты, в европейском и американском понимании этого слова. Есть группа лиц, получивших на кормление каждый свою часть экономики, промышленности, ресурсов или доступа к государственным деньгам. Все эти лица за исключением двух-трех человек, не имеют ни способностей, ни ресурсов для ведения собственной игры и создания собственного политического будущего, как какой-то новой силы внутри России.Версии близких к Михаилу Ходорковскому политологов, что вот-вот все рухнет, что Пригожин и Кадыров уже почти доели Шойгу и забрали себе минобороны и армию — не более чем слепая вера в то, что такой конфликт есть. Михаил Борисович много лет убеждает всех, кто с ним работает в том, что окружение не выносит Путина, что оно его скинет и сменит, что оно борется между собой. Оно борется, но совсем не для того, чтобы менять Путина, а исключительно за очередной жирный кусок общего пирога. Эта ситуация подогревается самим Путиным много лет. Ему удобно быть над схваткой и варьировать степень своей поддержки то одним, то другим. Быть третейским судьей или, что ему ближе, авторитетом, к которому приходят за судом по понятиям.В этой игре все ее участники исходят из одного главного правила, никогда не оспаривать власть Путина и не трогать тех, кого Путин поставил руководить ключевыми для себя направлениями. К таким относятся армия, Росгвардия, оборонная промышленность и нефтегазовый сектор. Куда люди расставлялись не по способностям, а по высокому уровню личной преданности Путину. Игорь Сечин такой же нефтяник и бизнесмен, как Сергей Шойгу военный. Командующий Росгвардией Виктор Золотов не более чем личный охранник Собчака. И все они полностью зависимы от Путина и никогда не сделают ничего, что пойдет вразрез с его интересами. Не из благородства, а из страха.Поэтому все рассказы про планы Пригожина и Кадырова на российское господство через свержение Шойгу — не более чем домыслы и выдавание желаемого за действительное. Пригожин и Кадыров — не более чем винтики в механизме, но никак не самостоятельные игроки. Когда осенью российская оппозиция рассказывала, что якобы ставленника Шойгу — генерала Лапина, сняли с должности из-за конфликта с Пригожиным и Кадыровым, наши источники в ГШ и штабе группировки крутили пальцами у виска и весело смеялись. Лапина убрали из-за последовательной череды допущенных ошибок. А допустил он их потому что оказался не способен принимать самостоятельные решения и реагировать на меняющуюся ситуацию. Генерала отозвали, дали отдохнуть, но он не попал ни в опалу, ни в черные списки. Публичные нападки Кадырова и Пригожина на Лапина, во-первых, не выходили за рамки тг-каналов (в официальных российских СМИ никакого конфликта вообще не было), во-вторых, вызваны были самоуправством Лапина с чеченскими и чвкашными подразделениями, которым он захотел отдавать приказы и даже смог это сделать, а Кадыров и Пригожин обиделись.Теперь про самого Герасимова. Именно он являлся автором всех планов по захвату Украины, которые пытались реализовать ВС РФ с начала войны. Захват аэродрома в Гостомеле, высадка там крупного десанта и быстрая операция по захвату центра Киева в феврале — его идея. Он же автор прочих, пока так и не реализованных планов по окружению восточной группировки ВСУ, по высадке десантов в Одессе и у Днестровского лимана, по наступлению на Луцк и Львов.Когда февральское победное шествие превратилось в череду поражений, Герасимов, по словам офицеров генштаба, был в ярости. Он винил в провале исполнителей, вплоть до командиров подразделений, ругался на снабженцев, разворовавших всю армию. На ЧВК, которые провалили задачу по взятию под контроль въездов в Киев и ключевых перекрестков по пути в центр города.После февральских поражений и отказа от его планов новых авантюрных наступлений на Юге Украины, Герасимов на несколько месяцев отстранился от командования группировкой и не влезал в дела генералов на местах. Летом он занимался разработкой планов новых наступлений, для которых была необходима мобилизация. Один из таких планов — основной — наступление на Луцк-Львов, в представлении Герасимова, способное положить конец войне и привести Украину к сдаче.Назначение Суровикина командующим группировкой, по словам наших источников в ГШ ВС РФ было не «победой Пригожина», а решением самого Герасимова, который еще весной предлагал сдать Херсон. Суровикин эту идею начальника воплотил в жизнь.10 января, с подачи Герасимова, начальником главного штаба сухопутных войск РФ был назначен генерал Лапин. Лапин — идеальный подчиненный для Герасимова. Он выполняет приказы командующего до запятой, не проявляет ненужную инициативу (нужную, впрочем, тоже), не задает лишних вопросов и всегда готов «настучать» начальнику на тех, кто не согласен или хочет ослушаться. Идеальный кандидат на начштаба сухопутных войск, на которые и ляжет основная нагрузка в грядущих наступательных операциях. 11 января глава генштаба стал командующим группировкой, а «человек Пригожина» Сергей Суровикин его заместителем.Первое, что Герасимов сделал еще до назначения — перебросил армейские подразделения из Бахмута к Соледару и именно их силами прорвал оборону ВСУ на этом участке. Использовав часть накопленного Суровикиным снарядного запаса (мы писали, что «снарядный голод» в ВС РФ искусственный и вызван накоплением БК для наступательных действий).Второе — заставил ЧВК взаимодействовать с армией. Наемники вели городские бои в Соледаре после прорыва обороны за пределами города.Сразу после назначения, по словам нескольких источников в ГШ ВС РФ, Герасимов проверил уровень готовности российской группировки, находящейся на Западе Беларуси (Луцкое направление), потом взялся за проверку частей, стоящих в Белгородской области (Харьковское направление).Валерий Герасимов, по словам его сослуживцев и подчиненных, мыслит большими цифрами и большими планами. События осени-начала зимы свидетельствуют, что он получил все необходимое для реализации этих планов. Численность группировки нарастили до 700 с лишним тысяч человек, еще до 200 тысяч ждут приказов, бегая по саунам и массажным салонам в далеком российском тылу. БК для артиллерии накоплен для активных боевых действий на нескольких направлениях в течение месяца. Технику худо-бедно наскребли.Валерию Герасимову понадобится еще какое-то время () на то, чтобы разобраться в недавно полученном хозяйстве. После этого он приступит к реализации своих идей.Радует, что в ВСУ знают, чего ждать от Герасимова (и это не активно анонсируемые Z-каналами наступления на Киев и Чернигов). Не радует, что планы человека с водянистыми глазами загонят в могилу десятки тысяч человек с обеих сторон.«Он всегда хотел повоевать как в Великую Отечественную. Чтобы вот дивизии шли полями, артиллерия ровняла с землей города, а у него под рукой были бы сотни, а не десятки тысяч и офицеры, глядящие ему в рот», — говорит офицер ГШ ВС РФ, служивший с Герасимовым и до генштаба.Это назначение — предвестник скорой активизации боевых действий. Причем в таком масштабе, которого с начала войны еще не было.