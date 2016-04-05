RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 3312331333143315>
Повідомлення Додано: Вів 17 січ, 2023 12:58

  vitaliian написав:...правда или нет Я не знаю. И даже Арестович не знает.


Что касается арестовича. Подозреваю, что он засланный казачок, с первого дня войны.

Многие и до сих пор считают, что он успокаивающе действовал на женщин и в этом его заслуга. Я же тогда подумал о том, что его внедряют из росии для манипуляций сознанием украинцев. Его приемы, методики нести приятную для ушей пургу напоминали почерк фсб для внедрения агента как агента влияния.

Его проповеди при этом распространяли как в Украине так и в росии одновременно. В Украине он имел успокаивающий эффект и просил не напрягаться в условиях внешней агрессии, мол это все скоро закончится и жизнь наладится. Сладкая ложь и слащавый вид кому-то были приятны, раз его популярность быстро выросла на фоне временного дефицита говорящих голов, которые попрятались кто-куда в первую неделю обстрелов.

А в росии эффект был противоположный. Его бред активно тиражировали, ведь он представлял руководство Украины недалекими глупцами, которые морально уже готовы сдаться. ФСБ внедрив его одним выстрелом убивала двух зайцев. Он помогал пропаганде кремля, цель которой на тот момент была стимулировать желание россиян идти убивать и грабить в соседнюю Украину и радоваться грабежам и убийствам.

Потом несколько дней назад произошло попадание российской ракеты с жидкотопливным двигателем в жилой дом в Днепре с полным уничожением подъезда дома вместе с жильцами. Это катастрофа особенно в период, когда процесс признания росии страной, финансирующей терроризм, находится на начальной стадии и когда стоит вопрос об исключении росии из собеза ООН. В таких случаях чтобы спасти короля легко пожертвуют и конем, и слоном, и даже ладьей, не говоря уже о пешках. Поэтому вероятно ФСБ отдала срочной распоряжению своему агенту арестовичу озвучить в эфире то, что он озвучил, с целью посеять сомнения у нас, перевести стрелки подальше для международной общественности и обелить кремль перед собственными будущими мобиками, особенно тех, кото только сейчас начнут набирать.

Выбора у арестовича не было. Он и сказал то, что ему поручила ФСБ, понимаю, что это его лебединная песня в этом жанре. А кремль себя обелил настолько это было возможно и бросил очередную фейковую тень на ВСУ, которые не имеют сил, времени и возможностей тягаться с лгунами.
buratinyo
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1486
З нами з: 28.04.16
Подякував: 2894 раз.
Подякували: 515 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 17 січ, 2023 13:03

Причины войны
Можно смотреть с 20й минуты
https://youtu.be/sP5agpp4tJ4
Интервью длинное, но яркое
5 млн просмотров за сутки.
В психологии называется интроспекция
Для СМИ редкое явление
Востаннє редагувалось vitaliian в Вів 17 січ, 2023 13:49, всього редагувалось 1 раз.
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 16328
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2088 раз.
Подякували: 2972 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 17 січ, 2023 13:26

Щось зразу мені язик зачесався... ;)

  edvardd написав:100к платится за боевые, а во Львове- это не боевые, поэтому нехрен тут ныть
Я не нию і чудово розумію, що НЕ в зоні БД - премії не платять. Я просто Хотабу в 100500й раз наголошую, що я їздив ОФІЦІЙНО!!!
  edvardd написав:у меня брату боевые платят только при выезде на боевую стрельбу , а стоянка в 10 км от передка(Часов Яр)-это 30к
А це - дуууууже дивно, так як прильоти приходять і далеко за Часів Яр в тил! ;)

Ваш брат часом не на крабі працює? ;)
Успіх
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4320
З нами з: 18.03.21
Подякував: 168 раз.
Подякували: 767 раз.
 
Профіль
3
7
1
Повідомлення Додано: Вів 17 січ, 2023 13:31

  Дюрі-бачі написав:
  andrijk777 написав:Я стверджую що це все брєд, ніякого наступу на Луцьк-Львів не буде.

Але цілком можлива Білоруська відволікаюча операція (послати кілька БТГ захопити села вздовж кордону і пошуміти). А основний удар я б очікував десь на Харків.

Теж такої думки.
Коротке логістичне плече, відсунути далі від белгороду, перша столиця, промисловий центр, потужна наукова та навчальна база.

Але Харків - дуже велике місто. Вдавляться.
А от спробувати можуть.
Хоча їм би на адміністративні кордони Донбасу -- вже суперзадача))

Поки ключове -- як в них там насправді з ресурсами та ракетами.
Бо я не дуже довіряю, що хтось зовні порахував. Вони й самі наврядчи можуть.
detroytred
Аватар користувача
 
Повідомлень: 25925
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2129 раз.
Подякували: 3241 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 17 січ, 2023 13:38

По Арестовичу імхо -- кришує його якась організація (група) з Заходу.
Скоріше приватна. Може й наднаціональна.

Толковий спритний хлопець. Ось і взяли до себе.

Він же явно глузує з України та українців...
Дивиться звисока.
detroytred
Аватар користувача
 
Повідомлень: 25925
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2129 раз.
Подякували: 3241 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 17 січ, 2023 13:45

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Успіх написав:просто Хотабу в 100500й раз наголошую

Який сенс)
"Ти з другої спроби вже не зможеш справити перше враження"©

А експромтом ти заявив, що дуже шкодуєш, про те, що не зробив як інші, не поїхав у відпустку НЕ офіційно, щоб не втрачати бойові. І наступного разу зробиш розумніше.
:mrgreen:

Заведи в рамку і не виправдовуйся з цього приводу більше ніколи.


  buratinyo написав:Что касается арестовича. Подозреваю, что он засланный казачок, с первого дня войны.

Вже теж складається таке враження.
Hotab
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8535
З нами з: 15.02.09
Подякував: 554 раз.
Подякували: 1917 раз.
 
Профіль
1
2
Повідомлення Додано: Вів 17 січ, 2023 13:58

detroytred атака на Куп'янськ, Ізюм може допомогти в цьому
Востаннє редагувалось Дюрі-бачі в Вів 17 січ, 2023 14:40, всього редагувалось 1 раз.
Дюрі-бачі
Аватар користувача
 
Повідомлень: 363
З нами з: 29.07.22
Подякував: 32 раз.
Подякували: 30 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 17 січ, 2023 14:08

  vitaliian написав:Причины войны
Можно смотреть с 20й минуты
https://youtu.be/sP5agpp4tJ4
Интервью длинное, но яркое
5 млн просмотров за сутки.
В психологии называется интроспекция
Для СМИ редкое явление

У меня разболелась голова, выключил, это какой то бред.
Ключевое "мы напали на Украину не для того что бы воевать с Украиной и убивать украинцев, а потому что это глобальная война американцев и их прихвостней против россии, почему это так я объяснить не могу, мы многое не понимаем, нам много чего не говорят".
alex_dvornichenko
 
Повідомлень: 943
З нами з: 10.10.12
Подякував: 43 раз.
Подякували: 122 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 17 січ, 2023 14:31

  alex_dvornichenko написав:
  vitaliian написав:Причины войны
Можно смотреть с 20й минуты
https://youtu.be/sP5agpp4tJ4
Интервью длинное, но яркое
5 млн просмотров за сутки.
В психологии называется интроспекция
Для СМИ редкое явление

У меня разболелась голова, выключил, это какой то бред.
Ключевое "мы напали на Украину не для того что бы воевать с Украиной и убивать украинцев, а потому что это глобальная война американцев и их прихвостней против россии, почему это так я объяснить не могу, мы многое не понимаем, нам много чего не говорят".

Вы же понимаете у него нет в арсенале ни одной разумной причины, а Дудь разбивает все штампы пропаганды за 3 секунды. Уж на сковородке.
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 16328
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2088 раз.
Подякували: 2972 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 17 січ, 2023 14:34

Де хочу - вірю, а де не хочу - там не вірю)))

  Hotab написав:І наступного разу зробиш розумніше
Ага, тобто ти хочеш вірити лише в те, що тобі хочеться ;) Вибірково.
Ага, ясненько-понятнеко))
Успіх
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4320
З нами з: 18.03.21
Подякував: 168 раз.
Подякували: 767 раз.
 
Профіль
3
7
1
  #<1 ... 3312331333143315>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: alex_dvornichenko і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 147, 148, 149
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 17:42
1488 111191
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 26 лис, 2021 09:18
Schmit
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 07:46
6076 478945
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 12:00
Михалыч
Хто дав російському олігарху кинути Україну на 100 млн долар
Пчёлка » Вів 05 кві, 2016 09:35
1 4627
Переглянути останнє повідомлення
Вів 05 кві, 2016 10:03
Bukka

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Sense Bank (5870)
17.01.2023 14:28
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.