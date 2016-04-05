Додано: Вів 17 січ, 2023 12:58

vitaliian написав: ...правда или нет Я не знаю. И даже Арестович не знает. ...правда или нет Я не знаю. И даже Арестович не знает.

Что касается арестовича. Подозреваю, что он засланный казачок, с первого дня войны.Многие и до сих пор считают, что он успокаивающе действовал на женщин и в этом его заслуга. Я же тогда подумал о том, что его внедряют из росии для манипуляций сознанием украинцев. Его приемы, методики нести приятную для ушей пургу напоминали почерк фсб для внедрения агента как агента влияния.Его проповеди при этом распространяли как в Украине так и в росии одновременно. В Украине он имел успокаивающий эффект и просил не напрягаться в условиях внешней агрессии, мол это все скоро закончится и жизнь наладится. Сладкая ложь и слащавый вид кому-то были приятны, раз его популярность быстро выросла на фоне временного дефицита говорящих голов, которые попрятались кто-куда в первую неделю обстрелов.А в росии эффект был противоположный. Его бред активно тиражировали, ведь он представлял руководство Украины недалекими глупцами, которые морально уже готовы сдаться. ФСБ внедрив его одним выстрелом убивала двух зайцев. Он помогал пропаганде кремля, цель которой на тот момент была стимулировать желание россиян идти убивать и грабить в соседнюю Украину и радоваться грабежам и убийствам.Потом несколько дней назад произошло попадание российской ракеты с жидкотопливным двигателем в жилой дом в Днепре с полным уничожением подъезда дома вместе с жильцами. Это катастрофа особенно в период, когда процесс признания росии страной, финансирующей терроризм, находится на начальной стадии и когда стоит вопрос об исключении росии из собеза ООН. В таких случаях чтобы спасти короля легко пожертвуют и конем, и слоном, и даже ладьей, не говоря уже о пешках. Поэтому вероятно ФСБ отдала срочной распоряжению своему агенту арестовичу озвучить в эфире то, что он озвучил, с целью посеять сомнения у нас, перевести стрелки подальше для международной общественности и обелить кремль перед собственными будущими мобиками, особенно тех, кото только сейчас начнут набирать.Выбора у арестовича не было. Он и сказал то, что ему поручила ФСБ, понимаю, что это его лебединная песня в этом жанре. А кремль себя обелил настолько это было возможно и бросил очередную фейковую тень на ВСУ, которые не имеют сил, времени и возможностей тягаться с лгунами.